Mještani Baba, sela pozicioniranog podno Beograda u općini Sopot, uvjereni su da imaju posla s vampirom. Tako barem prenosi portal Alo, pa odmah ističe da se zloduhu zna i identitet.

A uvjereni su svi, u pitanju je Miroljub, tip koji je za života bio opake naravi i koga nitko u selu tih šezdesetih godina prošlog stoljeća nije volio. Navodno je bio pijanac i svađalica, a usto i preljubnik te silovatelj.

Nije imao obitelj, a budući da ga mještani nisu željeli pokopati na seoskom groblju, tijelo mu je završilo u obližnjoj šumi bez obilježenog groba.

Mnogi su od tada na njega potpuno i zaboravili, ali samo do prije dva mjeseca kada se pojavila glasina da se noću po selu smuca visoki čovjek s brkovima, tamnije puti i sav u dronjcima.

Tada je neka žena prijavila da ju je oko 23 sata ispred kuće napao visoki mršavi muškarac iz čijih su očiju izlazile prave male crvene munje.

Uskoro su, piše u nastavku Alo, Miroljuba počeli viđati i drugi Babljani, a od kraja veljače do danas u selu u kasne sate gotovo da nema žive duše.

"Bilo je to stravično iskustvo, sine moj! Taman me uhvatio prvi san kada sam začula da se pas nešto uznemirio dvorištu, da bjesomučno laje. Kada sam izašla da ga umirim, nešto me zgrabilo za rame.

Skoro sam mrtva pala od straha kada sam se okrenula. Ispred mene je stajao nesretni Miroljub. Ni kao duh se nije promijenio, imao je isti onaj zao osmijeh i one urokljive oči", ispričala je novinarima baka Vera koja ga je posljednja vidjela i opisala nastavak tog susreta.

"Otvorio je usta, onako kao da želi nešto reći, a jezik mu je, bože mi prosti, sličio na zmiju! Tada sam počela vrištati iz sveg glasa, što je razbudilo prvoga susjeda. Kada je on izletio van s puškom, Miroljub je nestao kao rukom odnesen", kazala je.

S Miroljubom se tih dana susreo i vulkanizer Milivoje. Taj je muškarac svojedobno Miroljuba i pretukao, pa Milivoje vjeruje da ga je to spasilo od napada.

"Vidi mi, prijatelju, šake. Kao lopate su! Da je navalio na mene, ne bi se dobro proveo. A gledao sam ga kao što sad tebe gledam. Stajao je u dvorištu usred noći. Kada sam upitao tko je, odvratio mi je: Miroljub je, onaj kojeg ste ubili.

Kada sam mu zaprijetio lovačkom puškom, on se samo mirno okrenuo i nekako nestao, poput magle", prepričao je novinaru.

Miroljuba su mještani prije šezdesetak godina ubili, pronađen je jednog jutra na njivi razbijene lubanje. Pretpostavlja se da ga je netko zatekao kako siluje neku seljančicu i poslao na onaj svijet. Ali samo sve donedavno.