Možete li to zamisliti danas? Vaše bake morale su poštovati ova pravila na ljubavnim sastancima

Izlasci u moderno doba mogu biti vrlo komplicirani i mnogi od nas romantiziraju dejtanje u prošlosti. Preko starih filmova stekli smo dojam da je tada sve bilo lakše i ljepše. Žene su bile dame, a muškarci kavaliri. Međutim, kada se uspoređuju dejtanje u 21. stoljeću sa strogim društvenim kodeksima s početka 20. stoljeća, razlike su očite. Tada su časopisi i knjige posvećivali čitave stupce poučavanju mladih pravilnom ponašanju kod udvaranja. Iako su ovi vodiči u to vrijeme bili visoko cijenjeni, danas se doimaju bizarno, smiješno i čudno. Donosimo vam neke od savjeta ženama koji su 1930-ih i 1940-ih objavljeni u knjizi "How to Win and Hold a Husband" autorice Dorothy Dix te časopisima Woman's Own i Parade.