U Hrvatskoj još postoje muškarci koji žive u nekom drugom razdoblju, zbog čega je jedan brižan muškarac otvorio temu na Redditu zašto u Hrvatskoj ima toliko slobodnih 30-godišnjakinja jer on smatra da su to već stare žene koje nikome nisu privlačne.

Javio se kamenjar

Tema je, naravno, izazvala burne reakcije među korisnicima nakon njegove objave u kojoj je napisao: "Zašto ima toliko 30+ neudanih djevojaka? Imam dojam kao da ih je sve više i kao da im budućnost nije najsvjetlija? Biste li oženili djevojku tih godina nakon što znate da je već bila u nekoliko veza, a da ne brojimo koliko je tek imala avantura."

Kakvo je to pitanje?

Jedna žena je ušla u raspravu s njim: "Zašto im budućnost nije najsvjetlija? Zašto se također ne pitaš kako to da ima sve više 30+ neudanih momaka i zašto njihova budućnost nije najsvjetlija? P.s. prosječna dob stupanja u prvi brak je iznad 30 godina u državi. Ja mislim da ti ne shvaćaš da za svaku neudanu ženu imaš jednog neoženjenog muškarca. Možda čak i malo više s obzirom na to da se ipak više muške djece rađa. Nego, još mi nisi objasnio zašto misliš da njihova budućnost nije svijetla i zašto nisi jednako brižan za muškarce?" Na taj upit joj je odgovorio: "Brižan sam i za muškarce, samo što muškarci ne rađaju. Shvaćaš li? Nitko ne voli stare cure. Ne znam zašto ti je to toliko teško prihvatiti. Nije privlačno, a i daje dojam da nešto nije u redu s tom curom kad se već nije skrasila."

"Ne, mislim da ne shvaćam. Zašto se brineš hoće li netko rađati tko nije s tobom u vezi i zašto misliš da to ima veze sa svjetlinom njihove budućnosti", pitala ga je, a druga žena se nadovezala: "Evo, rekao je. Ispada da po njemu ne možemo biti sretne ako nemamo budućnost kakvu je on zacrtao za nas."

Još jedna žena je bila šokirana objavom: "Zašto im budućnost ne bi bila najsvjetlija? Zato što im je manja šansa za imati dijete? Najsretniji stariji ljudi koje ja znam u životu su ljudi bez djece. To je anegdotalno iskustvo, ali reći da to uopće nije moguće je kompletna piz*arija. Ostatak pitanja neću ni komentirati jer ja odbijam vjerovati da to može napisati netko tko je stariji od 18 godina i tko se poljubio s curom. Ili je mentalno bolestan na najjače i ima umobolno pogrešnu percepciju međuljudskih odnosa." S time se složila još jedna žena i dodala: "Ti si notorni idiot i to je sve što ću ti reći jer trenutno nemam volje za komentiranje ovakvih primitivnih i zatucanih stavova."

Žene ne ovise o muškarcima

Jedna žena mu je dala do znanja da su druga vremena: "Meni je super kako je polazišna točka kako muškarci biraju koga će ženiti dok žene 30+ mogu biti uopće sretne da ih se pogleda. Sunce milo, ne ovisimo više o muškarcima i ne udaje nam se za kretene koje treba odgajati jer njihova majka očito u 20-tima to nije znala odraditi kako treba. Mislim da si ne možeš ni zamisliti koliko nam je puna kapa svega kad smo radije solo nego da moram crtati nekome da napravi neki kućanski posao."

Druga si je dala truda i detaljno mu objasnila situaciju današnjice: "Zato što: Najveći domet žene više nije udati se za prvog koji ju hoće ženiti samo zato da selo ne bi lajalo. Svijetla budućnost više nije vezana za udaju. Nije više bitno udati se uopće. Samostalna žena od 30+ sa svim svojim vezama i avanturama je i dalje uglavnom stabilnija i pouzdanija od tipa od 30+ koji još uvijek vrti ključem 'bijesnog auta', naganja jedva punoljetnice (a može i pokoja maloljetnica proći - neće on gledati osobnu) i hvali se da može popiti gajbu pive u jednoj večeri. Ovu izjavu temeljim na nekom prosjeku solo žena i solo muškaraca u dobi 30+ koje poznajem i iskustva sa ženama od 30+. Ili, drugim riječima, solo žena od 30+ je uglavnom mentalno zaista odrasla osoba koja zna što želi (a pogotovo što NE želi), a solo muškarac od 30+ je često velika beba. Čast izuzecima. Ili što bi jedna poznanica rekla, nije problem veza, može, ali brak - nikako. Zašto? Zato što ima od čega živjeti, vlastiti stan kojeg je samostalno kupila, karijeru na kojoj joj se može zavidjeti i da se sad obveže nekom tko će potencijalno staviti ruku na njezin novčanik i početi s propovijedima kako bi trebala trošiti svojih 15.000 kn mjesečno, a već je dokazala da s novcem zna? Kaže da šanse za to nema jer takve propovjednike je već imala i bez braka i riješila ih se."

Druga su vremena

"Omladina nam ide na fakultete gdje je prosječno vrijeme studiranja 7 godina. Znači da su prosječno gotovi oko 26-te. Sumnjam da ćeš se ženiti i osnovati obitelj prije nego nađeš stalni posao. Iskreno sam više iznenađena s oženjenim pojedincima prije 25-te nego neoženjenim nakon 30-te. Ovo pitanje gdje se žena smatra promiskuitetnom jer nije bila djevica dok nije tebe srela u 35-toj bolje da ne komentiram", pojasnila je jedna žena.

Muškarci i djevice

"Samo muškarci smiju imati avanture. Žena mora biti ponizna i čedna. I naravno udana da bi imala svijetlu budućnost", dodala je jedna žena.

Druga se složila: "Muškarci mogu ljubav naći i u 50-toj, iako su već u braku s 2 djece, ali žene su promiskuitetne jer su se usudile imati nekoliko veza prije braka."

Razvedene 20-godišnjakinje s djecom su bolja opcija

"Ima i tona razvedenih 20+ godišnjakinja s djecom, koju bi radije oženio", pitala ga je jedna žena, a on joj je odgovorio: "Obično su takve toliko razočarane ili što već da se više ne udaju. Dovoljna su im djeca i to je to. Bar tih šest koje poznajem, a da su se rano udale."

Ne misle svi muškarci isto

Neki muškarci se nisu složili s njim: "Ima nas koje boli briga za broj partnera. Drugo, on priča o ženama u tridesetima, a broj 10 mu je prevelik. Pod pretpostavkom da je žena prvi put imala nešto u dvadesetoj godini, to je jedan partner po godini. Po kojim mjerilima je to promiskuitetno? I treće, nije to poanta, nego se radi o kontroli toga što specifično žene rade. Ne smeta ga broj partner muškaraca, niti se brine za muškarce, nego bi nametao ženama prvog jadu poput njega s kime bi zabrijale i onda ih slao da rađaju."

"Kakve tebe idiotarije muče. Imaš kompletno krivu perspektivu o svemu ovome. Što bih dao da mi djevojka od 30+ pokaže sve te seksualne manevre koje je naučila tijekom tih avantura kako ih navodiš. To ti je kao da uzimaš polovni Aston martin. Znaš da nisi prvi, ali zar te stvarno mora biti briga? Zašto se ne bi opustio i uživao u vožnji", poručio mu je drugi muškarac.