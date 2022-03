Mladi muškarac je za svoje probleme pitao stručnjakinju za odnose Deidre te tražio njezin savjet.

Student se požalio: "Ostajem do kasno na poslu kako bih se seksao sa svojom šeficom, onda idem kući i sve to radim opet sa svojom djevojkom. Student sam i honorarno radim u koktel baru. Ja sam momak od 24 godine, s partnericom sam dvije godine."

Tijekom izolacije je naučio miješati koktele, koje je redovno pravio prijateljima, što mu je pomoglo u brzom pronalasku posla u gradu.

Ljubovanje sa šeficom

"Moja šefica ima 30 godina. Ona je drska i samouvjerena i iako sam je uvijek volio, nisam mislio da je to opcija. Jednu noć je nestalo struje tijekom oluje i gosti su morali otići. Pitala me želim li piće i otvorila bocu skupocjenog crvenog vina. Prvi put smo sjeli zajedno i razgovarali. Zatim se nagnula da mi obriše šljokice s obraza koji su pali s nekih ukrasa i mislio sam da će me poljubiti pa sam je privukao k sebi i to je bilo to, poljubili smo se. Poslije se nasmijala i rekla: 'Pa nisam to očekivala'. Bilo je lijepo", rekao je mladi barmen.

"Opet sam je poljubio, ona me uhvatila za ruku i ušli smo u sobu za osoblje i seksali se. Bila je sjajna, tako iskusna i preuzela je kontrolu, znajući točno kako ugoditi muškarcu", dodao je.

Razlog za varanje

"I moja djevojka je divna, ali ja uživam u uzbuđenju koje mi pruža tajni posao. Nikad nisam mislio da ću je prevariti, ali ona stalno uči i nestalo je strasti iz naše veze", rekao je.

Savjet stručnjakinje Deidre

Deidre mu je na to rekla: "To nije izgovor za varanje. Na kraju ćete izgubiti djevojku, a mogli biste izgubiti i posao koji volite ako vam ovo izmakne kontroli, osim ako oboje niste slobodni igrači. Uvijek je najbolje da vaš posao bude profesionalan, u suprotnom će doći do komplikacija. Koristiš ovu ženu za neobvezan seks dok je tvoja djevojka zauzeta. Nije pošteno ni prema jednoj od njih.

Ne biste li se osjećali bolje kada biste uložili energiju u brigu o svojoj djevojci i pružili joj podršku dok studira? Mogli biste isplanirati nevjerojatno romantičan vikend za oboje kada prođu ispiti, što će joj pokazati koliko ste tu za nju. Objasnite svojoj šeficu da želite ostati usredotočeni na posao i da su vaši odlasci u sobu za osoblje gotovi", prenosi The Sun.