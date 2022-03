Hrvatica koja nije imala uzor u roditeljima po kojima bi vidjela kako izgleda zdrav odnos bračnih parova je na Redditu tražila od korisnika da joj napišu svoja iskustva.

Pitala ih je: “Kako po vašem mišljenju izgleda dobar i funkcionalan brak ili veza? Iskreno, ovo je više namjenjeno ženskom dijelu, ali mogu odgovoriti i dečki ako imaju koje zrno mudrosti.”

Zatim je dodala: “S obzirom na to da su mi starci rastavljeni pa nisam baš imala neki ogledan primjer dobre veze, prošla sam 7 godina veze s luđakom, a i ovih 5 u kojima sam trenutno se čini da će otići u pm. Nažalost, tek sam sada naučila na kakve stvari na početku veze treba pripaziti i koji su znakovi da osoba s kojom izlaziš nije baš čista, ali evo, tu sam gdje jesam i uvalila sam se u go… do grla (oprostite na eksplicitnom izrazu) i bit će teško izaći iz ove veze.”

Imala je još pitanja: “Ono što me doslovno zanima je "what is love"? Kako se ta osoba ponaša prema vama, koliko zapravo možete biti svoji u vezi, kako je sam početak te veze izgledao i kako izgleda sada nakon što je prošlo nekoliko godina? Možete li stvarno baš sve reći svom partneru, "hodate li po jajima" i općenito, osjećate li se sretno u vezi ili bi vam bolje bilo solo?”

“Ja sam osobno nekako došla do zaključka da je ljubav kao ljubav precijenjena i da ona na duge staze ne postoji. Postoji samo nečija želja i dobra volja da te trpi i tolerira”, zaključila je žena.

Neki su joj rekli kako izgleda zdrava veza

Jedan muškarac joj je poduže objasnio svoju ljubavnu priču: “Sviđa mi se fizički, jednako razmišljamo o važnim životnim stvarima (tipa ne možeš mi bit’ rasist, ne možeš misliti da su homoseksualci bolesni, itd.). Nasmijava ona mene, nasmijavam ja nju. Ima svoj život, imam i ja. Zajedno smo više kao "ja+ja koji se slažu", nego "mi", a opet smo "mi". Sve ovisi kako se gleda. Oboje možemo gdje želimo, s kime god želimo (ne mislim na otvorenu vezu, nego na izlaske). Ako će s pet frendova koji su joj ekipa od prije što smo se mi upoznali, onda to mora moći nastaviti ako želi. Sve što mi ona kaže, a i obrnuto, se posluša i dajemo si dobronamjeran savjet te druga strana koja sluša, nikad nema problema reći i najgore strahove jer se nikad neće ništa ismijavati, veš shvatiti kao da postoji te ponuditi objašnjenje te moguće rješenje. Početak neću spominjati jer nismo svi svoji, da tako kažem i kada smo zaljubljeni radimo stvari do kojih nam inače nije baš nešto posebno stalo. Ali u to vrijeme nam je bitno da smo s tom osobom pa makar gledali kako se suši boja na zidu.”

Neki su prošli ljubavne ratove

Drugi muškarac joj je rekao kako izgledaju međusobne borbe: “Ima super knjiga, 'Pet jezika ljubavi'. Lijepo prođe kroz to što je ljubav i zašto je toliko efikasna u međuljudskim odnosima. Supruga i ja se svađamo, ja vičem na nju, ona na mene, ali i dalje znamo da smo najbolji prijatelji i da trebamo raditi na svom odnosu. Meni je knjiga pomogla da shvatim i poboljšam odnos između mene i oca. Također je dobar recept za dobar odnos između ljudi koji na tom odnosu žele raditi."

Jedna žena je objasnila kako izgleda toksičan partner: “Bila sam u vezi s likom koji je bio primjer toksične i poremećene osobe. Nisam smjela izlaziti vani, otići na piće s prijateljima, ako je u društvu bio iti jedan muškarac, odmah bi bila pitanja je li mi se on sviđa. Morala sam satima biti na mobitelu s njim jer ako bih brzo prekinula, ispalo bi da ga ne volim, a često nismo imali o čemu pričati. Bilo je tu i ponižavanja i psihičkog maltretiranja. Odvratno iskustvo koje je trajalo 3 godine. Veza sa sadašnjim mužem je počela nakon što smo neko vrijeme bili prijatelji. Upoznali smo se, puno smo razgovarali i onda prohodali. Ono zbog čega ja uvijek govorim kako imam dobrog muža i dobar brak je to što je naš odnos pun poštovanja. Ja poštujem njegovu slobodu i on moju. On poštuje da ja imam različita razmišljanja oko nekih stvari, a poštujem i ja njegova. Ne moram se objašnjavati zbog čega bih nekada radije išla van s društvom, nego s njim. Ne mora se ni on meni objašnjavati. Poštuje me kao osobu, a ne samo kao nekakav objekt. Ne uzima moju ljubav prema njemu zdravo za gotovo. Najbitnije od svega je da ja mogu biti ja pokraj njega i da ne osjećam strah i ne moram hodati po jajima. Ne doživljava me svojim vlasništvom, nego samostalnom osobom koja može što god hoće. A za uzvrat i zbog takvog ponašanja, ono što ja hoću i želim mi je svaki dan kod kuće.”

Komunikacija je ključ

Jedna žena je spomenula važnost komunikacije: “Nikako da ljudima uđe u glavu da moraju komunicirati. Uvijek vidim da se riječi filtriraju ili izostavljaju kompletno, kad je upravo ključna stvar pričati. Kad se grdo posvađam s partnerom, sjednemo, razgovaramo i nije nam ugodno, ali dođemo do razumijevanja. Veza bez redovitog otvorenog razgovora nema može biti zdrava. Ako ništa drugo, otvorenom komunikacijom ćeš najbrže doći do čistog zaključka da tip/cura nije za tebe. To puno više vrijedi od dugogodišnje patnje. Cure su posebno slavne po tome da sve šta govore bude dvoznačno, troznačno ili bilo koji drugi množitelj, koji ne valja.”

Muškarac se složio sa ženom: “To!!! To sam ja pokušavao KONSTATNO svojoj zadnjoj utuviti u glavu. Daj pričaj je…, nemoj imati maske sa mnom, kaj god ili kakva god da jesi, ja sam znao koga volim i koga želim tolerirati i onak’ daj f… je… pričaj kad te pitam jer mi neko tvoje ponašanje nije jasno, strano mi je, objasni je…, a ne divljaj onda na generirano ponašanje. I ono, na kraju dana, budi mi najbolji frend je.. i daj da ja budem tebi, a ne osoba pred kojom imaš još jednu masku.”

I međusobno poštovanje

Jedan Splićanin je naveo važnost poštivanja; “Mogu ti reći kako izgleda veza bazirana na međusobnom poštovanju, to prvo, a onda na iskrenosti i jednim dijelom zanimacijom. Normalno, privlačnost je važna, ali kasnije igra sve manju ulogu. I ima tu mali milijun stvari koje se mogu dogoditi, ali najvažnije je da se obje strane poštuju.”

Druga žena se složila: “Moj tata je uvijek znao govoriti da je poštovanje bitnije od same ljubavi u dugoročnoj vezi. Ljubav se dogodi, a onda to postane odluka i prijateljstvo. Ne radi drugoj osobi ono što ne želiš da se tebi radi, govori, itd. Poštujte jedno drugo i komunicirajte puno, ali komunicirajte kvalitetno, s puno razumijevanja i strpljenja. Dovoljno je sj… i naporno biti kvalitetno ljudsko biće i boriti se u životu da se još boriš i s partnerom.”

Treba biti svoj

Do važnog zaključka je došla jedna žena: "Ako se možeš ponašati onako kako bi se ponašao sam pored osobe s kojom si u vezi, ako se ne bojiš da ćeš reći nešto krivo i ako se osjećaš ugodno i sigurno (znam, relativan pojam) s tom osobom onda je funkcionalna veza. Naravno, pri tome osoba mora držati do sebe, itd. Ne trebaš biti 10/10, ali neke osnovne stvari, higijena, itd."

Druga osoba je dodala: "Ključno je kako funkcionirate kada se pojave prepreke u vezi. Obje strane moraju malo progutati ponos i biti otvorene za razgovor. Teško je pokazati tu "slabu" stranu sebe i pričati o osjećajima, ali je potrebno."

Ne treba izbjegavati emocije

Riječanka je zaključila koliko je važno prihvatiti emocije: "Mislim da ljudi općenito imaju loš stav prema emocijama. Ne samo ljubavi. Iz nekog razloga su negativne emocije loše, a pozitivne dobre jer brinu samo o osjećaju osjećaja. Da, tjeskoba, strah, frustracija, iritacija, gnjev, gađenje, razočaranje, ljubomora, to su sve negativne emocije, ali nikako loše. Svaka od tih ti govori nešto, i, lako ih je shvatiti kada znaš kontekst u kojem su se izrodile te emocije. Ono šta se dogodi ljudima kad se zaljube je to da se ustvari zaljube u svoju izmišljenu sliku osobe. Kako veza i odnos ide, tako dobivaju sve jasniju i realnu sliku te osobe i ono što stvara tenzije je način na koji se (ne) prevladava razlika između izmišljene i realne slike. Ukratko, važnije su granice i odnos prema granicama nego nekakve prolazne, ali ponavljajuće emocije. Još kraće, stvar je poštovanja."