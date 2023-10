Marica (75) i njen suprug Tihomir žive u okolici Rijeke te su ugledni ljudi, poznati po svom obiteljskom obrtu kojeg je preuzeo njihov sin. Njima se srušio cijeli svijet kad im je sin rekao da se razvodi, piše Moje vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj sve manje sklopljenih brakova, a velik broj razvoda: Zašto pucaju i kako ih spasiti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marica je, naime, u svojoj glavi složila sliku idiličnog obiteljskog života s troje unučadi, a danas bi, da može vrijeme vratiti, na vijest o sinovu razvodu gledala sasvim drugačije.

"Ja sam bila strašno ponosna na sina i lijepu snahu, dvojicu njihovih sinova, sportaša i odličnih učenika, i prekrasnu kći koja se bavi plesom i glumom. Meni je to bio cijeli svijet, mom mužu isto. Situirani, milina od obitelji, i onda taj strašan šok", kazala je Marica za Moje vrijeme.

"Kad sam ja od snahe saznala da moj sin ima ljubavnicu, tu jednu medicinsku sestru koju su mnogi poznavali, zamalo sam se onesvijestila. Meni je to bilo kao da me udario grom. Razoriti obitelj, pa neće valjda, mislila sam si dok je još bilo malo nade za njih", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razboljela se od brige

Marica se počela brinuti što će ljudi iz mjesta u kojem žive pričati te je prestala spavati i jesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam prestala jesti i spavati, a muž je isto skoro patio na svoj način. Snaha je bila jednosmjerna ulica. On se nije trudio oko nje nego je nastavio aferu, a djeca su ispaštala. Dolazili su k nama i prenosili nam kakva je katastrofa po kući, ja sam plakala s njima. Kći je najmlađa, baš je u pubertet bila ušla, ma strašno", ispričala je.

Maričinom suprugu se pogoršao rak za kojeg su mislili da je uspješno operiran, a i ona sama dobila je malignu dijagnozu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sad su i meni otkrili nešto maligno, ali ne bih razgovarala o tome. Samo znam da je mene u godinu dana taj razvod izjeo", kazala je Maria te priznala da se ne bi toliko "pojela od brige" da može vratiti vrijeme.

'Nova snaha dolazi k nama'

"To je njihov život, nisu prvi ni zadnji. Sada on živi s drugom, a snaha je s djecom. Kad je njegov vikend, doveze nam ih. Mi živimo za te nedjeljne ručkove, ali tužni smo konstantno. Ne viđamo djecu više često kao prije, ne žive baš blizi nas da sami navrate. Sve se srušilo preko noći, sinu će biti žao, ako već nije", istaknula je Marica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda sam trebala prihvati to i vjerovati da će sve na dobro. Ja sam naprotiv samo brinula šta će ljudi reći, smijat će mi se iza leđa, mučilo me što će biti s njihovom kućom, kako će s djecom. Kuću su prodali, djeca su sada dobro, ljudi u mjestu su polako zaboravili. Nova snaha dolazi k nama, ja se pravim da je sve normalno", ispričala je Marica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trebam misliti na muža, na naše zdravlje, ali stalno uzdišem, ne mogu si pomoći. Moje bake i djedovi, roditelji, cijela velika obitelj je toliko držala do braka da je bilo nezamislivo razvesti se, a sad me to uvjerenje koje nosim još iz djetinjstva koštalo zdravlja. Vidim da se druge majke i bake toliko ne sekiraju", zaključila je Marica.