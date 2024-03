Dok su neki svoju bolju polovicu pronašli na aplikacijama za upoznavanje te su se na kraju i vjenčali, nije svatko te sreće. Lucijano (33) iz Malog Lošinja nema pozitivno iskustvo s online dejtanjem.

Kada je vidio članak Net.hr-a u kojem se Hrvatice iz cijele države žale da im muškarci više ne prilaze, javio nam se i odlučio ispričati svoju priču.

'Hrvatice žele frajere koji su puni para'

"Cure, djevojke i žene se žale da muškarci žele samo seks za jednu noć i sada ispada da smo svi takvi idioti, ali ja ću to lijepo demantirati jer se ne slažem s time. Ipak sam dosta toga prošao u životu i znam što žene rade. Uvjerio sam se po svojem primjeru, ali i drugima da vi žene, tražite avanture i zločeste dečke koji su frajeri - visoki, nabildani, puni para i s dobrim autima. I onda se žalite da vas oni iskoristite na jednu noć, ali to je tako jer vi to želite i onda ne vidite drugu sliku nego tu stranu koja nije dobra, a vama je u tom trenutku bila super. Smetaju vam dečki koji su dobri, koji vas poštuju i cijene, koji su uz vas, koji vam ugađaju, i koji vas vole. Dobro se zapitajte zašto je to tako", rekao nam je.

Zatim je dodao da ne želi nikoga uvrijediti niti povrijediti: "Ja sam to doživio pa pričam iz svojeg iskustva. Nikada neću tražiti curu na jednu noć jer je to samo privremeni užitak koji prođe kao da se nije ni dogodio. Mene to iskreno ne zanima. Dobra sam osoba, iskren sam, poštujem žene i znam pružiti ono što im treba, uvijek sam za kompromis i dogovor. Uvijek me je bilo sram prići nekoj curi i reći joj da mi se sviđa. Kako sada više radim s ljudima, otpustio sam tu kočnicu pa sada prilazim ženama i govorim im nešto lijepo. Tako krene upoznavanje. Što se tiče tih aplikacija od Badoo, Tindera i ostalih, uvjerio sam se da su neki ljudi pronašli srodnu dušu i vjenčali se, ali ja nemam dobra iskustva. "

Riječanka ga tražila da joj bude jamac

Ispričao nam je svoje dramatično iskustvo s aplikacije za upoznavanje: "Upoznao sam neku curu iz Rijeke preko Tindera i nakon nekog vremena dopisivanja, našli smo se u Rijeci. Kako sam tada išao u Zagreb, odlučio sam se upoznati s tom osobom, ali bolje da je nisam upoznao. Kada smo se vidjeli uživo, nije bilo baš tako lijepo niti ugodno jer imamo različite stavove o životu i jednostavno mi se nije sviđala. Pričala je kako je išla krivim putem i onda je shvatila da treba ići boljim. Nismo baš imali zajedničkih tema. Pili smo kavu i pričali, a u jednom trenutku mi više nije bilo ugodno pa sam joj rekao da moram ići i onda me zamolila mogu li joj biti jamac za mobitel i tu neku tarifu. Rekla je da će ona plaćati, ali da joj ja pomognem i budala, pomogao sam joj i potpisao."

"Na kraju sam zažalio jer nije plaćala te račune i dolazile su mi opomene da ja to trebam platiti. Zatim sam je zvao, ali nije se javljala par dana. Poludio sam i zaprijetio se da ću je tužiti i da ću ići na policiju kako bih je prijavio. Par dana poslije, ipak je platila račune i raskinula ugovor. Neke cure na aplikacijama za upoznavanje ne traže ljubav nego traže da im uplatiš novce kako bi ti poslale gole fotke, video seksa i ostalih neprimjerenih sadržaja. Mene su tražile da im uplatim za bon kako bih dobio neprimjeren sadržaj, a jedna žena mi je rekla da joj uplatim malo veću cifru da ona može doći kod mene. Tako da sam se razočarao s tim aplikacijama", zaključio je Lucijano.

