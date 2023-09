Lijepo je kada se partneri u ljubavnoj vezi mogu zajedno smijati. To može riješiti ili čak spriječiti neke njihove probleme. Jer humor je puno više od običnog vica, piše Deutsche Welle.

POGLEDAJTE VIDEO: Dečki izazvali salve smijeha odjeveni i našminkani kao žene: 'Čekaj, oženili smo se i sada mi to govoriš?'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šaljiva primjedba, duhovita anegdota – oboje se smiju i već je probijen led. Stranac na šanku u baru ili na partiju odjednom se čini manje stranim. Zajednički smijeh povezuje i njegov duhoviti šarm ga čini još atraktivnijim.

I stvarno, psiholozi već desetljećima uvijek iznova uočavaju: ljudi smatraju posebno privlačnima ljude sa smislom za humor. "Humor je uvijek vrhunska osobina za atraktivnost", kaže i psiholog Kay Bauer, koji je na Sveučilištu u Halleu istraživao i doktorirao na temu "Smijeh".

Osobu čini atraktivnom svega humor

To nije slučajno tako. Neki stručnjaci ukazuju na to da humor ima evolucijski utemeljenu prednost kada se radi o izboru partnera. Pod humorom se ne podrazumijevaju napamet naučeni vicevi, ubačeni u razgovor bez osjećaja za pravi trenutak. Evolucijski gledano, neku osobu čini atraktivnom prije svega humor koji je teško oponašati jer se iza njega skrivaju posebno poželjne karakteristike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Duhoviti ljudi, koji znaju ispričati zanimljive i smiješne priče, moraju raspolagati određenom inteligencijom, kreativnošću i osjećajem za pravi trenutak. Te osobine povećavaju atraktivnost, napisala je psihologinja Theresa DiDonato u jednom članku. I utvrdila da to vrijedi za sve svjetske kulture.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najviše profitiraju muškarci sa smislom za humor: "U prosjeku muškarci smatraju atraktivnijima žene koje se smiju humoru muškarca. Istodobno je za žene važnije smijati se na izjavu muškarca nego da ih on smatra duhovitima", kaže Bauer. Dakle, glavno je da je tip duhovit.

Humor ne daje samo informaciju o tome koliko je netko inteligentan, spontan i kreativan. "Humor neke osobe kaže nam i nešto o njegovoj slici čovjeka i njegovim vrijednostima", smatra Bauer. I dodaje da se to vidi kod stila humora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Humor može biti i agresivan i služiti ponižavanju

Ljudi koji rado pričaju vesele dogodovštine, kako bi se smijali zajedno s drugima, pokazuju tzv. afilijativni, dakle povezujući humor. Duhovitost osobe koja ne izgubi smisao za humor i u vremenima koja su manje smiješna psiholozi opisuju kao ono što tu osobu čini jačom.

No humor može biti i agresivan i služiti ponižavanju drugih ljudi vicevima na njihov račun ili sarkazmom. Ali agresivni humor, koji se često koristi kod satire, može i pomoći kod teško podnošljivih situacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Većina ljudi ima različite stilove humora, ali jedan stil koristi češće nego druge. "Većinom se ljudi nalaze po načelu sličnosti", kaže Kay Brauer. Partneri koji dijele sličan smisao za humor, češće dijele i sličan sustav vrijednosti. A to je za uspjeh ljubavne veze ekstremno važno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dan je bio naporan, djeca su izmakla kontroli, kolege na poslu isto tako. Sve to nije smiješno i dobra je prilika da se, kao kruna svega, započne i svađa s partnerom. No do toga ne dolazi jer je on u pravom trenutku uspio reći nešto duhovito. Oboje se moraju smijati i stres popušta.

Veza puna humora je zdrava

"Humor ima opuštajuću, zaigranu komponentu koja pomaže oblikovanju odnosa", smatra Brauer. I dodaje da humor tako može pomoći opuštanju u stresnim fazama te u rješavanju ili izbjegavanju problema.

To je prvenstveno zbog toga što smijeh stvarno djeluje na tijelo. Istraživanje smijeha, tzv. gelotologija, je utvrdilo da smijeh ne samo što smanjuje stres i oslobađa hormone sreće, nego pozitivno djeluje i na krvotok i čak jača i imunitet. Dakle, veza puna humora nije samo ugodna nego je u pravom smislu te riječi i – zdrava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako netko ne razumije humor svog partnera, to bi moglo upućivati na to da se njihovi temeljni stavovi znatno razlikuju. "Srž humora je poanta, dakle ono što se ne očekuje", kaže Brauer. Da bi humor za oboje funkcionirao, u vezi mora postojati slaganje oko toga što se može očekivati, a što ne, objašnjava ovaj psiholog. I ističe da humor mora imati zajedničku bazu jer inače ne može funkcionirati za oboje.

No humor nije obavezno nužan za svaku vezu. "Ljudi kojima humor nije tako važan obično imaju partnera koji također nije tako duhovit", kaže Brauer. A to u skladu s načelnom sličnosti isto tako može vrlo dobro funkcionirati.