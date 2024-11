Neki ne biraju mjesto: Knjižničarka ispričala intimne dogodovštine iz knjižnice

Kada pomislite na knjižnicu, većina vjerojatno zamišlja mirnu atmosferu, tišinu i red. Međutim, kako su ispričali neki knjižničari, njihov radni dan daleko je od onog što bismo mogli očekivati. Često su svjedoci mnogih neobičnih, pa čak i pomalo skandaloznih situacija.

Lara je počela raditi kao knjižničarka 2006. godine i istaknula je da postoji mnogo zabluda o njenoj profesiji. Ljudi često pretpostavljaju da će biti stara žena u naočalama koja provodi dane opominjući posjetitelje, no ona tvrdi da njezin posao može biti puno uzbudljiviji nego što se čini, piše The Sun.

Kada se ljudi seksaju u knjižnici

Knjižničarka je ispričala da ponekad čuje šuškanje iza knjiga, što znači da ljudi nisu došli po knjige.

"Ponekad samo prošetam pored i odmah se razdvoje jer se osjećaju posramljeno. Međutim, ponekad me jednostavno ignoriraju", rekla je u podcastu "Things People Do". Kako je objasnila, najčešće su to tinejdžeri koji nemaju drugo mjesto za intimne odnose.

Lara je dodala da je najpopularniji odjel za ovakve aktivnosti odjel znanstvene fantastike. Osim toga, knjižničari uvijek imaju vlažne maramice pri ruci jer se često događa da knjige koje se vraćaju budu vrlo ljepljive. Također je spomenula da su joj se vraćale knjige koje su bile potpuno uništene, čak i izgrizene od pasa, a u njima su se nalazili bizarni predmeti poput čarapa, komadića pržene slanine pa čak i korištenih kondoma.

Podijelila je i neobičnu činjenicu da u određenim knjižnicama, koje se brinu za slijepe osobe, mogu naći pornografske knjige jer je važno omogućiti pristup i erotskoj literaturi onima koji ne mogu čitati standardne tekstove.

Nije vratio knjigu jer su ga oteli izvanzemaljci

Iako mnogi misle da knjižnice kažnjavaju za zakašnjele knjige, Lara tvrdi da to nije uvijek slučaj - biblioteke, kako kaže, radije žele da se knjige vrate nego da naplate novčane kazne.

"Čula sam za jednu knjižnicu koja je izazivala posjetitelje na plesne dvoboje ako su imali zakašnjele knjige. Ako bi pobijedili, kazna bi bila otpisana", ispričala je.

Kada je riječ o izmišljenim izgovorima za zakašnjele knjige, Lara se sjeća zanimljivih opravdanja poput "sova je doletjela i odnijela je" ili "oteli su ga izvanzemaljci."

"Jedan korisnik knjižnice je rekao da su ga oteli izvanzemaljci na šest mjeseci. Kako se možeš raspravljati s takvom osobom", rekla je.

