Julijana Marinković i njen suprug Ilija iz Velikog Sela prije nekoliko dana proslavili su 65 godina braka. Njihov brak bio je dogovoren, piše Mondo.

Zahvaljujući očevima koji su bili dobri prijatelji, Julijana i Ilija su se vjenčali, iako su u tom trenutku bili potpuni stranci jedno drugom.

Julijana je otkrila da se njima dogodila ljubav na prvi pogled.

"To je bila ljubav na prvi pogled, to je bilo sve za sedam dana. Njegov otac i moj otac su bili seoski prijatelji, družili su se u kavani. Tako je onda bilo vrijeme, roditelji odlučuju s kim ćeš se ženiti i za koga ćeš se udati, a ne kao sada. Znali smo se mi, mi živimo u istom selu, ali nikad nismo komunicirali do svadbe…", ispričala je.

Ilija je na to upitao: "Kako nismo?", a supruga mu je odgovorila: "Jesmo, igrali smo kolo, ali ne kao danas, na daljinu… Ne blizu."

Dvoje djece, petero unučadi i devetero praunuka

Sami su stvorili sve što danas imaju, a najponosniji su na dvoje djece, petoro unučadi i devetoro praunuka. "Počeli smo od nule, s ovim sam zadovoljna. Školovali smo djecu, sin otišao u vojsku, pravila sam svadbe, kupovali smo zemlju…", rekla je Julijana.

"Tih prvih godina i vremena, na bisage sam nosio malo robice dolje u Višnjičkoj, išao sam na tržnicu da nešto prodam, da se ima za život. Pratili smo taj tijek života, kupovali, radili, znojili se i stvarali", dodao je Ilija.

Na pitanje "Je li točno da ništa nije teško kada imate osobu koju volite pored sebe", odgovorio je: "Normalno, to je broj jedan. Da nije bilo toga ne bi se sve to sačuvalo."

Na pitanje koja je njihova tajna, Julijana je odgovorila da to samo ona i njen Ilija znaju i barem za sada, čuvaju je. Ali, njihov sin Jovica Marinković otkrio je djelić te tajne koju primjenjuje i u svom braku.

"Ja sam pokupio sve njegovo, ono što kaže, izreke i poštovao sam kad kaže: 'Nešto nije u redu, sine', 'Malo se povuci sa strane'… Imao je on izreke: 'Povuci ručnu, ne možeš stalno samo ti biti u pravu'. Bili su i ostali moj najveći uzor i vjetar u leđa do dandanas", ispričao je Jovica.

Julijana kaže da za njenog Iliju nema zamjene, oni i danas rade sve sami, zajedno. Uređuju njive, plastenike, Ilija vozi traktor. "Sve neka ostane ovako, neka ostane ovako da vi dočekate bolje od nas, više godina života, više godina braka da doživite od nas", poručili su zajedno za RTS. Dodali su da im je želja da ožene i unuka Acu.