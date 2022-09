Iako svatko ima pravo na svoje odluke i voditi svoj život kako samo on hoće, neki su još uvijek opterećeni pritiskom okoline što bi i kako trebali.

Ženidba u 30-ima

Jedan anonimni Dalmatinac u dvadesetima je postao opterećen sa ženidbom upravo zbog okoline zbog čega je odlučio potražiti savjete od korisnika Reddita: "Je li ženidba u 30-ima prekasna? Postoji li po vama dobna granica do koje bi se "trebalo" udati, oženiti, dobiti djecu? Ima li ovdje nekih koji su u tridesetima, a još nisu u braku i koji su razlozi? Ono što primjećujem je da se ljudi uglavnom ili vjenčaju u dvadesetima ili se nikad ne vjenčaju. Ja sam osobno u prvoj polovici dvadesetih i već dobivam pitanja kad ćeš se ženiti, a uopće mi se ne da to i glupo mi je nešto obaviti jer se "mora", smatram da je bolje pričekati onu pravu nego sklopiti brak s prvom koja naiđe samo zato što se "mora". U većini brakova 70% slobodnog vremena moraš provoditi sa ženom, nema putovanja, izlazaka i druženja. Da vas čujem, s koliko se planirate vjenčati i dobiti djecu i koja je idealna dob za to?"

Tuđa mišljenja nisu bitna

Većina mu je poručila da mišljenja drugih nisu bitna: "Dok si živ nije kasno. Boli te ona stvar što drugi misle."

"Oslobodi se mišljenja "okoline", koliko ti god bila draga i bitna (osloboditi se tuđih percepcija koja su tik do tebe ne znači otepsti ih iz svojeg života, nego samo izabrati drugačije). Ovo pričam iz pozicije bez djeteta ili žene, no svejedno. Nisam te snimio u tekstu koliko godina imaš, ja sam u 36-toj, imao sam periode "je... djeca/ vau djeca su kul/možda i imam neku pamet prenijeti dalje/ a u klinac je... djeca." Sada je faza ŠBBKBB (što bi bilo kad bi bilo), no svejedno mislim da ti nije nikad prekasno (za sebe priznajem da sam budala i jedinog mazohistu kojeg poznajem sam ja), osim ako si tamo zaplovio duboko u 50-te i izranjavaš 60-te godine, uvijek možeš posvojiti izroda kojeg nitko ne želi i podebljati svoju mazohističku crtu s takvim djetetom", poručio mu je jedan muškarac.

Jedan Dalmatinac mu je rekao: "Oženi se kad hoćeš. Ako te tko pila oko toga, reci da otepu i gledaju svoja posla. Mora se samo umrijeti. Ja se osobno još nisam oženio jer sam retardiran i čini mi se da ženama to nije baš napeto."

"Što se mene tiče prije 28-30 je prerano, a ne da je prekasno. Treba završiti neki faks i srediti posao, malo iskusiti punoljetni život i već si na 25-26 pa ući u vezu, biti u vezi 1-2 godine pa useliti bar godinu dvije skupa i onda tek brak i taman si na okruglih 30", objasnio mu je jedan Zagrepčanin.

Ne žele se još ženiti

Javili su mu se neoženjeni 30-godišnjaci: "Imam 31 godinu i nisam oženjen. Do 31. godine sam riješio kuću s malo većom kvadraturom, potpuno ju sredio, imam noviji auto, posao i neku malu ušteđevinu. Otprilike sam si život sredio. U vezi sam i to onoj toksičnoj (odgovoraju mi poruke za dobro jutro da se ne lažemo). Znam da nemam izbor da mogu birati, većina žena se udalo (moja generacija), ali ne bih brak na silu pa za 2 godine svatko sebi. Nemam kriterije, izgled mi je nebitan iskreno, bitno mi je da na miru popijemo jutarnju kavu i da uživamo, normalna i zdrava komunikacija."

"Udaju ne planiram, a djecu želim posvojiti u ranim 40-ima, ne želim rađati. Isto sam u ranim dvadesetima. Djeluje mi kao da imaš pomalo iskrivljen pogled na brak i djecu. Tko kaže da u braku nema putovanja, druženja, izlazaka? Isto tako, svrha braka nije pravljenje djece (ako ne gledaš na to s vjerske strane jer Katoličanstvo upravo to nalaže), to nije obvezno. Ostavi sva ta "moranja" sa strane i složi si u glavi život u kojem se vidiš. Ništa manje taj život ne mora biti lijep i ispunjen bez braka i djece", poručila mu je jedna žena.

Ženidba u tridesetima

Neki se i žene uskoro: "Ženim se uskoro, u srednjim tridesetima smo. Nakon 8 godina veze došlo je i to. Više je to njezina želja, meni je bilo ok i ovako. Čekali smo toliko jer smo prilično razumni, tako da je želja bila da prvo riješimo stambeno pitanje pa da si sami uštedimo novce i napravimo vjenčanje. Većina naših prijatelja je krenula sa ženidbom i djecom u 30-ima, mislim da je tako upravo zbog ovih naših razloga da postaviš neke čvrste temelje za život i obitelj."

"Za samu ženidbu i udaju nikad nije kasno. E sad što se tiče djece, to je već druga priča. Svakako mislim da je bolje kasnije stupiti u brak nego zaglaviti s kretenom u 20-ima, ali ako planiraš imati djecu i ako smatraš da si našao pravu osobu za brak, onda nemoj čekati. Trudnoća je u svakom smislu lakša u 20-ima nego u 30-ima, veće su šanse da se dijete rodi zdravo, roditelji su mlađi i boljeg zdravlja, tako da se mogu bolje posvetiti djeci, itd. Naravno, to je tvoja osobna stvar i nitko te nema pravo osuđivati kad ćeš stupiti u brak, ali da je bolje kad si mlađi, je. I da, i ja sam u prvoj polovici 20-ih i najradije bih se udala između 25. i 30. zbog razloga koje sam navela, tj. lakšeg odgajanja djece, ali ako nemaš za koga, ne možeš na silu", rekla mu je jedna Srpkinja.