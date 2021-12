Mnogi ljudi imaju zategnute odnose s roditeljima svoje partnerice ili partnera. Međutim, jedan je tip u vrlo neugodnoj situaciji nakon što je priznao da je prije dvije godine imao spolni odnos s mamom svoje djevojke. Tip je otišao na Reddit kako bi objasnio situaciju jer je priznao da se brine da će ga njegova djevojka ostaviti i da će prekinuti brak njezinih roditelja ako prizna što je učinio, piše Daily Star.

Napisao je: "Dopustite mi da prvo samo kažem, nisam ja taj koji je u krivu za ovo, ali moram to negdje reći. Izjeda me živog. Prije dvije godine, kada sam imao 19 godina, upoznao sam ovu ženu dok sam radio kao osobni trener. Imala je 40 godina i izgledala je kao 25-godišnjakinja". Ispričao je kako ga je pozvala van nekoliko puta i nekoliko puta su se seksali.

Bio je njezina seksualna igračka

"Nakon jednog od naših susreta rekla je da nije u redu da netko njezinih godina bude sa mnom jer sam bio premlad pa sam promijenio teretanu."

Momak je nastavio: "Moja djevojka i ja smo zajedno nešto manje od godinu dana. Ona je nevjerojatna i jako je volim. Prije dva mjeseca prvi put sam sreo njezinu obitelj i to je bio šok. Odvela me u kuću u kojoj sam se spetljao s njezinom majkom i osjećao sam se kao da me netko zafrkava." Objasnio je da je očito bio samo seksualna igračka udane žene jer su roditelji njegove djevojke u braku već 20 godina. Kasnije je ispričao kako je njezina majka pronašla njegov broj te ga je kontaktirala i rekla mu da nikada ne smije nikome ispričati što se dogodilo između njih. I od tada ga izjeda ta tajna.

Objava je od tada postala viralna na Redditu, s više od 41.000 ljudi koji su vidjeli objavu.