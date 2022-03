Incel je kombinacija riječi „involuntary celibate“ (neželjeni celibat) iza kojih stoji pokret muškaraca koji smatraju da nisu sposobni ostvariti romantični ili seksualni kontakt sa ženama. Takvi muškarci se okupljaju na internetskim forumima gdje se osjećaju sigurno kako bi izrazili svoje ženomrzačke stavove te mržnju i agresiju koja se u njima nakuplja zbog vlastitih okolnosti za koje krive društvo. Smatraju da je društvo krivo što ne mogu za sebe pronaći partnerice

Jednog Hrvata je zanimalo kakva je situacija u Hrvatskoj te je postavio pitanje na društvenoj mreži Reddit.

Postoje li inceli u Hrvatskoj?

Anonimac je pitao: "Imate li iskustva s incelima (involuntary celibate) u Hrvatskoj? Već približno godinu dana čitam ovdje objave i u oko mi upada kako svako malo netko ne može naći curu ili traži savjete kako da ju nađe (često i prijatelje umjesto cure)."

Zatim je nastavio: "Zanima me, imate li iskustva s takvim ljudima, kako se ponašaju u društvu i jesu li nalik američkom principu incela (loša osobna higijena, općenito zapušten izgled, ženomrstvo uzrokovano manjkom pažnje i često smatranje da su daleko pametniji od većine). Nadam se da se nitko ne osjeća prozvano, čitao sam Reddit sinoć pa me čisto zanima."

Muškarci u Hrvatskoj se sažalijevaju

Jedna žena se prije družila s takvim muškarcem te rekla: "Znam nekog tko odgovara opisu. Nonstop plače kako nema normalnih žena, da su sve na koje naiđe odvratne, da je cijelo društvo u ku... danas zato što nitko neće djecu i brak, a u realnosti samo neće s njim, da sve gledaju samo pare. Mislim da zrači negativom i da mu je to glavni problem, da sam sebe sabotira. Istovremeno misli da su njegove vrijednosti najbolje, da je "poseban", previše dobar i tako. Ideju tipičnih žena temelji na iskustvima s Tindera jer van ne izlazi uopće. Izgledom je malo kao duh: blijed, visok, mršav, proćelav, naočale. Nije debel, niti prljav kako post kaže. Prestala sam se družiti s njim jer bi mi svaki put isisao duh iz tijela s takvim pričama, koji god mu savjet probaš dati da se popravi samo ignorira, okrivi društvo i nastavi po svom. Isto tako misli da je jedini razlog njegove tuge i nesreće to što je single, a u biti je nezadovoljan sa samim sobom."

Na što je anonimac pitao: "Ako smijem pitati, je li se tebi i ostalim curama s kojima se možda družio, činilo kao da pokušava "dobiti" na sažaljenje?"

Prijateljica incela je odgovorila: "A moguće da je i to, svakako je više volio čuti "joj jadan, ti si tako predobar, one te ne zaslužuju" od konstruktivne kritike."

Problem je u društvu

Jedan muškarac je rekao: "Uglavnom su to ljudi koji za vlastitu lijenost i nesposobnost uglavnom krive druge i društvene norme. Glavne floskule su im tipa žene padaju samo na novac, vole nabildane krkane, skupe aute, ne gledaju dušu i jesi li dobar kao osoba, žene su materijalisti i naravno sve su ku.... Sebe nikad ne krive i uvijek se izvlače na patetiku. Poznajem par takvih i iako smo ih ja i dosta drugih ljudi pokušali savjetovati i pomoći im, brzo sam odustao jer je njima lakše kriviti svijet nego se potruditi. Ne žele se potruditi niti minimalno i očekuju da se žene njima nabacuju i javljaju prve. Uvijek opravdanja, nikad da mrdnu."

Teško im je bez seksa

Drugi muškarac je dodao: Znam dečke koji ne mogu poj... da se na trepavice postave, higijena i zubi rekao bih. Ne mogu reći da sam primijetio ženomrstvo ili superiorniju inteligenciju, ali nisam im ja u glavama, tako da ne znam što misle dok su sami. Uglavnom, žao mi je tih dečkiju. I ja sam imao period od 2. srednje do 1. godine faksa, nisam mogao je... da sam Brad Pitt, fokusirao se na neke poluženske na duge periode, umjesto da sam uživao u mladosti, jbg. I sje... te to malo u glavi, preispituješ svoj izgled, inteligenciju, preispituješ sve što se tiče tebe. Jednom kad skužiš da nikoga nije briga za tebe, koliko je tebe briga za tebe, počneš se manje zamarati tim stvarima. Čim se manje zamaraš i razmišljaš, počinješ imati svoj identitet, svoj si (jer živiš život, a ne zamaraš se overthinkanjem i mislima što bi trebao reći ili raditi). Onda samo treba gađati u glavu, jesi, nisi i to je to. Ako itko od nej... čita ovaj komentar: ne simpujte pi... jer ima pi.... probaj 1, 2 puta pozivom za kavu, kino, šetnju, ribariju ili slično. Ako odbije, odbije, zaboravi na nju, nemoj ju zamrziti i ajmo dalje. Naletit će ona kojoj ćeš se svidjeti."

Svi su oni ljudi

Jedan muškarac je rekao: "Brate, gluplji koncept nisam čuo. On bi je..., ali mu ne daju pa je nevoljko u celibatu te iziskuje da mu se da pi... jer on to zaslužuje. Ako je netko nesretan, seksualno frustriran, whatever, ej, join the club, nisi incel, samo si čovjek na planeti."

Drugi je dodao: "Ja bih našao nekoga da nisam lijen otići na kavu, a i lijeno mi je pričati i živjeti, nisam incel, nego ljenjivac."

Treći je u efektu rekao: "Neka mi se jave incel žene s niskim kriterijima."

Drugima smeta etiketiranje

Jedan muškarac je rekao svoj stav: "Imam iskustva s ljudima koji svrštavaju druge ljude u kategorije poput "incel", itd. Ljudi su to koji nemaju razvijenu sposobnost kritičkog razmišljanja i racionaliziranja pa im je lakše ljude svrstati u kategoriju, koja uglavnom ima negativnu konotaciju. Svi smo individualni i nitko se ne može kategorizirati. Nismo stvari, ljudi smo. Hvala i doviđenja."

Drugi se složio: "Najbolje da uvedemo referendum zabrane korištenja pojmova poput milenijalac, penzioner, Europljanin, Balkanac. Proširimo to pa zabranimo pojmove poput nazivanja građana pripadnicima srednje klase ili niže klase. Zabranimo pojmove poput introverta, ekstroverta, hiperaktivaca ili flegmatika. Zabranimo bilo kakav pokušaj stvaranja društvenog podskupa koji opisuje neki zajednički set osobina. Revolucija socioloških znanosti. Nitko nema pravo trpati ikoga u ladice."

Treći se nadovezao na raspravu o etiketiranju: Incel (imenica, muški rod), član (internetske) zajednice koji smatraju da ne mogu seksualno privući žene, obično povezan sa stavovima koji su neprijateljski raspoloženi prema ženama i muškarcima koji su seksualno aktivni. Postoje li forumi poput redpilla ili sličnih analoga? Postoji. Je li to velik udio zajednice? Vjerojatno nije. Je li grijeh postaviti takav podskup? Ja mislim da nije, tj. ne vidim realni problem tog podskupa."

Neki ne poznaju takve osobe

Drugi muškarac je dodao: "Ne, i drago mi je da nemam. Najbliže tome znam samo momke kojima ne ide sa ženama, ali to je više zbog neke sramežljivosti i neiskustva, nego zbog neke mržnje prema ženama. Dapače, jako dobro se odnose prema ženama, samo su malo smotani oko njih."

Incel žena

Na kraju se javila i jedna žena i napisala: "Incel sam, iako sam zgodna žena."