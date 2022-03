Popularna hrvatska lifestyle influencerica Isabella Rakonić, koju na Instagramu prati više od 412.000 ljudi, bila je jedna od prvih modnih blogerica u Hrvatskoj, a prvu suradnju ostvarila je s uglednim eNVy Roomom.

Njezini modni angažmani su uključivali odlazak s YSL-om u Pariz na Fashion Week, suradnju s Chanelom, odlazak s MAC Cosmetics na Fashion Week, brojne suradnje s hotelima poput Peninsule u Parizu, do hotela na Maldivima te diljem Europe i SAD-a, ispijanje ekskluzivnog konjaka Louis XIII na vintage jahti u Cannesu za vrijeme filmskog festivala, brojne evente u Londonu i u Miamiju.

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu te odrađenog stažiranja u Europskom parlamentu, Isabella je otišla u Ameriku kako bi nastavila studij na prestižnom pravnom fakultetu, Georgetown Law u Washington D.C.-ju, koji će joj omogućiti internacionalnu karijeru.

Isabella nam je otkrila kako je izgledalo stažiranje u Europskom parlamentu, razlike između studija prava u Zagrebu i Washingtonu te kako izgleda suradnja s domaćim i stranim modnim brendovima.

NET.HR: Znamo da ste zaljubljenik u modu i arhitekturu, pa što je potaknulo Vaš interes za studiranje prava?

RAKONIĆ: Pravo sam upisala 2012. godine jer mi se činio kao zanimljiv fakultet. Naravno, imala sam potpuno drugačija očekivanja od fakulteta i načina studiranja te ništa nije bilo onako kako sam zamišljala.

NET.HR: Tijekom studija u Zagrebu ste odradili i stažiranje u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Kakvo Vam je bilo to iskustvo? Jeste li dobili neke poslovne prilike? Koliko je to stažiranje važno za buduće pravnike?

RAKONIĆ: Stažirala sam u Bruxellesu tijekom studija. S obzirom na to da sam po prirodi veoma znatiželjna i svestrana osoba, htjela sam vidjeti kako fukcionira EP i okušati se u politici. Definitivno to stažiranje nije bitno za buduće pravnike, osim ako se žele baviti sličnim poslovima u budućnosti!

NET.HR: Trenutno ste u Washingtonu. Kako ste se odlučili upisati drugi master na pravnom fakultetu u Washingtonu, na Georgetown Law Universityju?

RAKONIĆ: LLM studij mi dozvoljava da položim pravosudni ispit države New York, nakon čega mogu raditi kao US trained attorney bilo gdje u svijetu. Pravo u Zagrebu to samo po sebi dozvoljava veoma limitirano, stoga ukoliko želite internacionalnu karijeru, LLM je jedan od mogućih smjerova k tome. Osim toga, Georgetown je jedan od najboljih fakulteta u Americi, tako i u svijetu te mi je velika čast studirati na tom sveučilištu.

NET.HR: Koliko se razlikuje studiranje prava u Hrvatskoj od studiranja prava u Americi? Koje prilike Vam se pružaju na Georgetown Law Universityju?

RAKONIĆ: Studiranje je u potpunosti drugačije, sam sistem je više po mom ukusu. Fakultet je orijentiran potrebama studenata, profesori su pristupačniji te je atmosfera veoma pozitivna.

NET.HR: Za koje područje prava ste se opredijelili? Što Vas najviše zanima?

RAKONIĆ: Studiram International business and economics law LLM, s certifikatom iz securities and financial markets, što govori samo po sebi da je moj smjer corporate law.

NET.HR: Nedavno ste se zaposlili u Međunarodnom monetarnom fondu u Washingtonu. Planirate li ostati u Americi i ondje nastaviti graditi karijeru?

RAKONIĆ: Raditi u MMF-u je veoma zanimljivo, doista sam puno naučila do sada. Imam više mogućih opcija u kojem smjeru bi se moja karijera mogla odviti u idućem koraku te trenutno razmišljam o tome.

NET.HR: Uza sve poslovne i fakultetske obveze, i dalje ste angažirani u modnoj industriji. Surađivali ste s brojnim hrvatskim i stranim brendovima. Kakva je trenutno situacija u modnoj industriji, jesu li porasli angažmani u doba pandemije?

RAKONIĆ: Trenutno definitivno ima više poslovnih prilika u modnoj industriji, nego 2020. ili 2021. Sve se polako vraća na svoje.

NET.HR: Često putujete i imate suradnje s hotelima u kojima snimate kolekcije. Kakva su Vaša iskustva s modnim brendovima i hotelima? Daju li Vam modni brendovi slobodu za osmišljavanje stylinga prilikom snimanja kampanja?

RAKONIĆ: Surađujem isključivo s brendovima koji su po mom vlastitom ukusu i koje bih nosila unatoč suradnji. Dakako, kreativni dio je ono što je uvijek prepušteno meni, što na kraju i jest jedini razlog zašto se još uvijek bavim modom/Instagramom uza sve ostale obveze. Potreban mi je kanal kroz koji bih usmjerila svoju kreativnost, a za sada je to i dalje Instagram.

NET.HR: Koji su Vam najdraži odjevni predmeti i modni dodaci za proljeće? Što smatrate da će biti veliki trend ovog proljeća i ljeta?

RAKONIĆ: Ovog proljeća, kao i prošlog nosim opušteniji stil, s dosta oversized komada koji su sami po sebi veoma jednostavni. Muški blejzeri, košulje, široke hlaće uz neke cool tenisice ili torbice. Nisam nikada bila usmjerena ka trendovima, već onome u čemu se najbolje osjećam u tom konkretnom razdoblju.