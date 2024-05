Dok nekim ženama libido opada kad uđu u šezdesete, kod Suzanne Noble iz Londona to je upravo suprotno. Ona sa 62 godine voli intimne odnose, ima orgazme svaki dan i uživa u redovitim dejtovima sa svojim "dečkom za zabavu" (57), piše The Sun.

Suzanne je majka dvojice odraslih sinova te se svako jutro budi spremna za malo akcije među plahtama. A ako njen partner nije s njom, onda će posegnuti za svojim igračkama za odrasle.

"Ja sam jutarnja osoba i ima li boljeg načina za početak dana od orgazma. Osjećam se opušteno i sretno do kraja dana. A ako ga iz bilo kojeg razloga moram preskočiti, tada se osjećam rastreseno, kao da imam svrbež koji ne mogu počešati! To je užasan osjećaj" otkrila je Suzanne.

Suzanne je aktivna i na društvenim mrežama te se zalaže za ukidanje stigmi nad ženama koje uživaju u intimnim odnosima i solo akciji među plahtama. Tvrdi da su njeni sinovi silno ponosni na nju zbog toga.

Obožava igračke za odrasle

"Godinama koristim igračke za odrasle. Prve sam kupila prije otprilike 30 godina i bile su vrlo jednostavne, bučne, zujale su i baterije su zveckale. Današnje igračke vrlo su sofisticirane, uglavnom su tihe i čak ih možete koristiti s partnerom na daljinu kontrolirajući ih pomoću aplikacije", ispričala je.

"Što više razumijemo svoje tijelo, više možemo uvidjeti što nam pričinjava zadovoljstvo i tada možemo pomoći nekom drugom da nam pruži vrhunac. Vjerujem da je većini ljudi korisno eksperimentirati s igračkama za odrasle. Toliko sam uzbuđena kada uzmem novu na isprobavanje da vidim što mi može učiniti" priznala je Suzanne.

Ona već godinu dana testira igračke za odrasle i svoje recenzije objavljuje u svom podcastu na društvenim mrežama.

"Nije mi nimalo neugodno govoriti o tome i priznati da redovito koristim igračke. Nikome to ne bi trebalo biti, to je potpuno prirodno. Trenutno imam 15 različitih igračaka koje koristim ovisno o raspoloženju", otkrila je Suzanne.

'Intimni odnosi pomlađuju i zdravi su'

Ona je oduvijek uživala u intimnim odnosima, a nevinost je izgubila sa 17 godina.

"To je bila veza za jenu noć i jako mi se to svidjelo te me naučilo da ne povezujem intimne odnose s ljubavlju, već ih doživljavam kao nešto što pruža zadovoljstvo i osjećaj ugode. Što više intimnih odnosa imate, to se bolje osjećate i to ih više želite", rekla je Suzanne.

"Kada doživite vrhunac, oslobađate kemikalije zbog kojih se osjećate dobro, to pomaže u ublažavanju boli, poboljšava zdravlje vašeg srca, ublažava stres i jača vaš imunološki sustav. Možda imam 62 godine, ali izgledam i osjećam se mnogo mlađe", istaknula je.

Suzanne se udala kad je imala 28 godina, a tvrdi da nije uživala u intimnim odnosima kad je rodila i dok su joj sinovi bili mali. No, to je itekako nadoknadila nakon razvoda. "Moje četrdesete su bile vrlo divlje i eksperimentirala sam sa svim i svačim", otkrila je.