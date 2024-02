Jedna nezadovoljna žena je odlučila ispričati kakav joj je seksualni odnos sa suprugom s kojim je već trideset godina u braku.

Seks nije važan samo muškarcima ili mladim ljudima. Stariji ljudi također žude za 'akcijama u krevetu'.

'Seks mi je odbojan'

"Imam 58 godina, a u braku sam 30 godina. Iako volim svog muža, fizički mi je odbojan. Seks s njim je tako dosadan i uvijek je bio. Pokušala sam mu objasniti da je predigra važna, ali njemu to uđe na jedno uho, a na drugo izađe. Ne želim povrijediti njegove osjećaje i reći mu da je grozan u krevetu, ali naš brak bez seksa mi je postao trn u oku. Možete li mi pomoći? Molim vas, nemojte savjetovati savjetovanje, on nikada ne bi pristao na to", napisala je Pameli, koja je psihoterapeut u Americi.

Ona joj je odgovorila: "Mnogi ljudi su u braku u kojem seksualni život ne postoji ili je jednostavno nestala privlačnost. Takvi odnosi mogu dovesti do očajnih poteza, preljuba ili čak do razvoda, osobito ako se dobar seks smatra izuzetno važnim. Ali mnogi ljudi odluče da pozitivni aspekti cjelokupnog odnosa nadmašuju seksualne nedostatke."

"Često je dosadan seks izraz veze u kojoj parovi skrivaju svoje pravo ja. Neki partneri zaobilaze svoje osjećaje prema partneru – ljutnju ili ljubomoru, i seksaju se samo kako bi izbjegli svađu. Biti u braku toliko dugo s nekime tko vam nije privlačan i imati tako loše mišljenje o vođenju ljubavi s vašim suprugom, sugerira da niste previše zainteresirani za seks, da postoje mnogi pozitivni čimbenici koji ga nadmašuju u vašem braku, da ne želite poremetiti status quo, ili da sebe smatrate žrtvom u svojoj vezi. Dobro razmislite. Ako neće pristati na savjetovanje, razgovarajte sami s nekime. Zaslužujete pomoć u procesu odlučivanja što vam je uistinu važno", savjetovala joj je psihoterapeutkinja, piše The Guardian.

