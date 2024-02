Neki se odluče na život u braku koji ne funkcionira, dok ostali ne žele više tako živjeti pa se razvedu.

Jedna Hrvatica je na Redditu pokrenula temu o nesretnim brakovima Hrvata: "Ljudi koji ste u lošim i nesretnim brakovima/vezama - kako je došlo do toga? Pišem post potaknuta kolegom s posla, koji nas je jutros obavijestio da se razvodi nakon dvije godine braka jer su on i žena jednostavno pukli i više ne ide. Srećom, bez djece. Znam ih oboje iz viđenja još iz mlađih dana jer smo svi troje iz istog mjesta, pamtim ih stvarno kao krasan mladi par koji je uvijek djelovao super u društvu. Pa me zanima, ljudi koji živite uistinu loše situacije u vezama/brakovima, kako je došlo do toga? Dakle, zanima me anatomija propasti jednog odnosa koji je u početku stvarno bio lijep, ginuli ste za tom osobom i uživali u svakom trenutku. Jesu li vam odnos narušila mala djeca, prekasno ste shvatili da ste previše različiti, netko je napravio veliki kompromis i s vremenom požalio, partner vas je prevario, nakon čega ništa više nije bilo isto? I kako gurate iz dana u dan, što biste drugačije napravili da možete vratiti vrijeme?"

Hrvati u nesretnim vezama

Jedan muškarac je komentirao odnos svojih roditelja: "Često imam razgovor o tome s mamom. Rekla mi je da je godinama nesretna, ali da ne zna kako dalje jer joj je navika. Kaže da su se zaljubili, vjenčali i tata je tada bio bajan prema njoj. A kad su krenuli problemi, posao, djeca, obveze, onda je on otupio na romantiku, odnosno prestali su mali znakovi pažnje i posvetio se sto posto poslu. Od kada znam za sebe, nikad je nije izveo na večeru, poklonio ružu, prišao i zagrlio je ili poljubio. Ne znam ako znate što mislim, ali kad nekad rijetko vidite svoje roditelje da se poljube na blic pa vam bude čudno jer oni izgledaju tada čudno jer je toliko njima neprirodno. Tata je jako čudan, kompliciran čovjek. Nema nikakav društveni život jer ne uvažava tuđa mišljenja i realno tko bi se družio s takvom osobom? Tako je bilo s mamom, na svako mamino žaljenje bi ju ispalio i rekao da mu je cirkus na poslu. Tako da se prestala žaliti i jednostavno nastavila trpjeti. Ali, tata je neshvaćen od drugih. Nitko ga u životu nije pitao kako je, onako iskreno. Sada kad sam stariji, pokušavao sam izvući iz njega što misli o njihovom braku, zapravo općenito kako je njemu, ali ne želi pričati o tome. Od njega se samo očekivalo da priušti. Sjećam se kao klinac da je mama često bila ljubomorna i da su se stalno svađali, sada rjeđe. No svu tu ljubav koju su imali, ubili su. Ni jedan problem nisu znali i ne znaju iskomunicirati. Ja definitivno ne bih nikada bio u takvom braku."

"Krenuli smo nadobudno, bili smo mladi i puni strasti, u početku je bilo super, zaj*** smo se, izlazili i sve što ide. Krenuli živjeti skupa i sve je bilo ok dok smo bili podstanari, oboje radili i sve je klapalo. Onda smo se preselili kod mene u prazan stan i tu je krenulo njezino nezadovoljstvo (iako je ja nisam natjerao da se preselimo nego je to bilo dogovorno). Kako nije vozila, ovisila je o meni da je svugdje vozim, kasnije je dala otkaz na poslu bez da me uopće pita za mišljenje pa je i financijski ovisila o meni. Meni je to isto bilo ono 'sjediš doma cijeli dan, ne radiš ništa i onda očekuješ da te financiram i vozikam naokolo kao da si gospođica Daisy'. Uglavnom udaljili smo se jako, seks je postao misaona imenica i tako dalje. Na kraju je otišla, a kasnije sam saznao da me prevarila i otišla liku u drugi grad. Trebalo mi je puno da je prebolim jer ovo što sada pišem - nije da sam onda to sve vidio i shvaćao. I da nisam ni ja bio bajan, previše na poslu, previše na kompu doma, mentalno odsutan i sve što ide uz to. U retrospektivi nismo bili jedno za drugo, možda onih prvih godinu dana dok je bilo strasti, kad je to nestalo, nije bilo ničega", ispričao je drugi muškarac priču o svojoj vezi.

Jedna žena je objasnila kako se njezina ljubavna priča završila: "Upoznala sam ga sa 17 godina. Sljedećih 30 smo prošli sve životne faze. U životu se izgubiš u nevažnim problemima, tuđim problemima, stresu na poslu, djeci, i da, bila sam ljuta, nezadovoljna, nesretna. A onda se dogodila bolest i smrt, a ja gledam unatrag i ne mogu vjerovati oko čega smo se gubili."

Važno je komunicirati

Ostali su otkrili što je važno za očuvanje braka ili veze: "Upravo je komunikacija ključ, osobito kad je nešto loše. Previše ljudi čuva u sebi kad im nešto kod partnera smeta i onda to izbije van kad se posvađaju. Kad ti nešto smeta, morate sjesti, razgovarati i riješiti. Drugi je problem što se ljudi ulijene i prestanu truditi s vremenom. Meni se dogodilo tijekom veze, baš kritično razdoblje, ali sve se može riješiti. Moj stari otvoreno kaže da je jedini razlog zašto pazi na kilažu zapravo majka jer ona uvijek ima savršenu liniju pa si ni on ne dopušta da se udeblja. Za to bi mu dao medalju jer majka bolesno dobro kuha, a jede kao golub, sav višak njemu daje. Nije romantični tip, ali ima te svoje načine kojima pokazuje koliko mu je njeno mišljenje, a i ona sama - važno. I divim im se što se i nakon 30 godina braka grle, ljube, vole i bacaju nepristojne fore jedno drugome na račun. Nije sve savršeno, svađaju se, po mome su čak i jako različiti kao osobe, ali imaju super jak brak."

"Iskreno, nisam znao gdje je sve krenulo nizbrdo, ali nakon hrpe pročitanih studija iz psihologije i pet godina terapije, najvažnija stvar u vezi je poštovanje. Ako partner odmah u korijenu ne sreže svaki pokušaj nepoštivanja - veza nema budućnosti. Točno znam kada sam popustio, dugo sam studirao jer sam jezičav, prepametan i živio sam s curom (sada ženom) koja mi je počela govoriti da sam jadnik i luzer jer nisam diplomirao. Nakon toga sam ja počeo vrijeđati nju. Istina, ubrzo sam diplomirao i napredovao puno brže pa se smirila, ali stvari nikada nisu bile kao prije. Nikada to neću oprostiti i zaboraviti sebi i njoj. Iako je oprost centar moje psihoterapije godinama. Ne dopustiti nepoštovanje duplo vrijedi za muškarce jer žena ne može voljeti muškarca kojeg ne poštuje", rekla je jedna žena.

Razvod je najbolja opcija

Neki su se odlučili na razvod: "Ja sam se rastala nakon dvije godine braka. Prije toga smo bili u vezi osam godina. Sve je bilo super u vezi, slagali smo se i voljeli, ali nismo živjeli zajedno prije braka. I kada smo se vjenčali i uselili zajedno, više to nije bilo to. Nismo se viđali jer smo radili suprotne smjene, nestalo je te povezanosti i strasti. Razveli smo se prije dvije godine i nemamo više nikakvu komunikaciju. Oboje imamo nekoga drugoga i mislim da nam je razvod bio dobra opcija."

"Odmah sam znala da nije za mene, ali htjela sam imati djecu, a to je htio i on pa je bio ok deal. Sad svatko živi svoj život, zadovoljni smo, a iskreno niti ne mislim da je jedna osoba za cijeli život niti bih više živjela s nekime (veza da, ali do kraja života - ne)", dodala je jedna Hrvatica.

