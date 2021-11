U slučaju da niste znali, 11. studeni je Međunarodni dan samaca koji slavi ljepotu samačkog života, ali i ljubav prema samome sebi.

Inače, ideja o obilježavanju Dana samaca potječe iz Kine, gdje su četvorica studenata 1993. izlaskom proslavila svoj ljubavni status. Inicijativa se brzo proširila među ostalim studentima, a kasnije i među ostatkom kineskog društva. Dan je stekao međunarodnu popularnost pa tako danas milijuni samaca diljem svijeta slave svoju samoću.

Hrvatski korisnici Reddita okupljeni u zajednici /r/croatia također su se dotaknuli popularnog "praznika". Naime, jedan korisnik čestitao je 11. studeni svim samcima.

"Drage hredditorke i hredditori sretan vam dan samaca i neka ga dogodine čim manje vas 'slavi' (ne mislim na to da se kolektivno roknete, nego da nađete nekog). Mali info za one koji prvi put čuju (i ja sam danas tek saznao za to): slavi se 11.11., potječe iz Kine gdje su 1993. četiri studenta odlučila proslavit to kaj su samci te se počelo dalje širiti po Kini, a kasnije i online. Navodno neke trgovine imaju popuste zbog toga", glasi originalna objava.

Natjecanje u samoći

"Hvala na podsjetniku da se bacim kroz prozor", glasi ironični komentar koji je prikupio najviše lajkova.

Drugi korisnici odlučili su se natjecati tko je duže sam.

"Uspješno sam single 12god", napisao je prvi.

"Znam da nije takmičenje, ali ja sam single 17 godina", pohvalio se drugi.

"Ja 21, nikad me to nije brinulo jer se nikad nisam ni trudio oko toga. Trebao bih malo", poručio je treći.

"Toliko sam dugo sam da mi više smeta biti s nekim negoli sam. Svako malo dođe neka mala koja se zaje*ava s mojim osjećajima. Naći nekog tko je za ozbiljnu vezu čini se besmisleno", smatra komentator.

Jedan od njih naveo je i konkretne razloge zašto je tako dugo samac.

"1. Depresija

2. Društveno/socijalna retardacija

3. Anksioznost

4. Nepostojeće samopouzdanje

5. Ovisnost o video igrama

6. Kuća - Poso - Kuća

7. Nepostojeći prijatelji", njegov je komentar.

Dobar tajming

Drugi su se umjesto samosažaljenja odlučili za humor.

"Super da se poklapa s Martinjem. Sad kanister u ruke i udri po graševini", savjet je jednog korisnika Reddita.

"Ja nikad nisam sam. Imam poremećaj podvojene ličnosti", našalio se drugi.

Samcima je bolje?

Javili su se i zauzeti članovi HReddita koji imaju drugačiju perspektivu o vezama.

"Lakše je biti samac nego nesamac. Vjerujte", glasi jedan od takvih komentara.

"Slažem se. Veza traži puno kompromisa, strpljenja i razumijevanja", nadovezao se korisnik.

"Ako ti je naporno, znači da nije dobra. Dobra je krasna", zaključio je drugi.