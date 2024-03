Jedan 27-godišnji Hrvat je na Redditu pokrenuo raspravu o privlačnosti žena. Tvrdi da su žene određenih godina najprivlačnije.

"Imam 27 godina, ali nekako volim malo zrelije žene, tipa oko 30 godina. Volim vidjeti tu zrelost, iskustvo i inteligenciju kod njih, a većinom imaju i bolji stil odijevanja nego ove mlađe, bolje su u razgovoru, a možda i u krevetu. Je li to tako ili sam si samo umislio neku fantaziju", pitao je korisnike društvene mreže.

Što muškarci misle o ženama

Mnogi su se složili da su žene u tridesetima najprivlačnije: "Žene od 35 godina danas izgledaju, uglavnom, kao što su cure od 25 godina izgledale prije 15-20 godina. Generalno, ljudi sve više izgledaju mladoliko. Tako da, žene od 35 godina izgledaju jako mlado, ali ne ponašaju se baš nezrelo. Valjda te zbog toga pale."

"Zato što jesu. Taman im lice dobije neki karakter, tijelo je dobro i slasno, kretnje ženske, a ne dječje. Imaju stav, iskustvo i nisu klinke koje misle da su zgodne. One jesu zgodne. Ne odbijaju te samo zato da te odbiju. Problemi nastaju kad te žene dođu do 40, a to ti dođe dosta brzo. E, tu sve ode vrlo brzo u k***", komentirao je jedan muškarac.

Drugi je dodao: "Mentalno su prerasle stav 'muški su krivi za sve' i ušle su u fazu 'nisu svi muškarci krivi nego je samo moj kriv."

"Kao čovjek od 37 godina koji je u društvu sa ženama sličnih godina, mogu potvrditi", "Zrelije oko 30? Mladiću, čekaj da ti otkriješ žene između 35-40", "Zrelost i dobar karakter su jako privlačni, što je velika rijetkost kod cura ispod 30", "Jer su to i dalje mlade žene koje se ne ponašaju kao balavice. Statistički su direktnije, manje šuplje priče i glumatanja", glasili su ostali komentari.

Tridesete su najbolje

Javile su se i žene: "Neću komentirati nečije preferencije, ali kao žena u ranim tridesetima mogu reći da su mi valjda na apsolutno svakoj razini bolje tridesete nego i najbolje dvadesete! Možda to zračimo pa osjetiš. Mudrost, zrelost, samopouzdanje, živci, traume, brige, novac, uspjeh, posao, seks, ma apsolutno sve ima potencijal biti puno bolje nego što je u dvadesetima bilo, za ženu barem. Podržavam što su ti bolje ove u tridesetima, samo se nadam da onda i ti 'uspijevaš postići taj nivo', odnosno da ih ne gledaš kao potencijalne sluškinje, mame, učiteljice, prolazne avanture i sl."

Druga je dodala: "Jer nam tada hormoni vrište 'imamo još malo jajašaca, iskoristi to, stara'. I lijepe smo, pogotovo ove koje nisu rodile, njima hormoni luduju, jajnici su u panici, 'kaj je ovo, sve nas je manje, a nigdje bebe, wtf?' I onda estrogen luduje tako što nas učini mega seksi, doduše, i progesteron luduje pa kad jajašce propadne i maternica se počne pripremati da izbaci neiskorištenu potencijalnu placentu, pretvaramo se u lude zmajeve. Trebaš ti, dečko, upoznati žene starije od 38. Njihova tijela znaju da se bliži kraj pa postanu još je***, a i nakon 40 se ne opterećuješ sa sr*** pa si u krevetu ku*** kakva si oduvijek htjela biti, samo si to nikad nisi mogla priznati. Možda kupiš tu vibru od starijih cura."

"Puno naučiš u dvadesetima, uozbiljiš se, stvoriš više samopouzdanja, i vidi se. Naravno da ima izuzetaka kod svih. U boljoj sam formi sad nego u dvadesetima, više se volim, prihvaćam, imam dobru karijeru i drugo. Sve nekako ide na bolje po mom mišljenju (bar u mom životu)", napisala je još jedna žena, a druga se nadovezala: "Isuse ne, za godinu dana izlazim iz tog kruga... a dobro, ionako me ne privlače pilići poletarci."

