Hrvatice diljem zemlje su nam otkrile kakva je trenutno dejting scena i priznale nam da im muškarci više ne prilaze.

Kada su nam rekle da su Zagrepčani mamini dečki koji ne prilaze, da su Slavonci hladni i nemaju emocija, Dubrovčani uopće ne prilaze, a ako i priđu onda su oženjeni, Riječani nisu u stanju uživo zavesti ženu, Splićani ne prilaze i žele samo seks - shvatili smo da je situacija alarmantna. Jedine pozitivne priče čuli smo o Varaždincima i Rovinjcima, koji uživo prilaze u velikom broju, a osim toga, žene su rekle da su dragi i nije im problem udijeliti komplimente.

Kako bismo otkrili zašto je došlo do takve situacije i trebaju li žene gubiti nadu u muški rod, razgovarali smo s eksperticom sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', spisateljicom i stručnjakinjom za muško-ženske odnose Sanelom Kovačević Nelly.

Muškarci više ne prilaze ženama

Mnoge se Hrvatice žale da muškarci u Hrvatskoj više uopće ne prilaze ženama te da one moraju napraviti prvi korak, iako to ne žele.

Stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly objasnila nam je kako je došlo do takve situacije: "Smatram da nam je današnje digitalno doba donijelo mnoge promjene, što se osobito odrazilo i na ljubavne odnose, na način upoznavanja novih ljudi i na promjenu kriterija prema kojima se biraju potencijalni partneri. Naime, online dating danas više nije tabu tema, već sasvim uobičajen način upoznavanja novih ljudi. Iako neki ljudi od toga i dalje zaziru, sve više i više ljudi bira upravo ovakav način upoznavanja. I upravo ta olakotna okolnost upoznavanja novih ljudi i na neki način skrivanje iza tipkovnice, omogućuje ljudima puno lakše upoznavanje, bez puno investicije, bez previše izlaganja – što umanjuje strah od odbijanja."

"A upravo taj strah od odbijanja je jedan od glavnih razloga zbog kojih muškarci više ne prilaze ženama kao nekada. Tu mogu biti prisutni i visoki standardi sa ženske strane ili npr. percepcija muškarca o visokim standardima te žene - u koje on smatra da se ne uklapa. U pozadini mogu biti neka prijašnja iskustva u kojima je on doživio odbijanje koje mu nije bilo nimalo ugodno i zbog kojega se ne želi opet izlagati još jednom potencijalno za njega neugodnom iskustvu", dodala je.

Kovačević je komentirala i zašto su muškarci nesigurni: "Kada govorimo o prilaženju i općenito o preuzimanju inicijative od strane muškarca važno je naglasiti da to najviše ovisi o percepciji muškarca – ima li on šanse kod pojedine žene. Ova dating tema može biti jako zbunjujuća i za žene i za muškarce jer svi mi sa sobom nosimo razna iskustva i strahove, ali zapravo to dejtanje može biti jedan predivan i zabavan proces ako poradimo na razumijevanju među spolovima."

Otkrila je i što bi žene trebale napraviti kako bi dale do znanja muškarcu da im se sviđa: "Na početku samog dejtanja, tj. poznanstva, važnu ulogu imaju žene koje trebaju dati zeleno svjetlo muškarcu koji im se sviđa. Nema ništa loše u tome – štoviše poželjno je pokazati interes jer će muškarac biti puno skloniji prići ženi koja djeluje pristupačno. Ponekad je dovoljan samo osmijeh koji će muškarac protumačiti kao zeleno svjetlo i puno je veća vjerojatnost da će prići ženi kod koje smatra da bi mogao imati šansu. Drugim riječima, ne treba sve prepustiti muškarcu i očekivati da će muškarac prići ženi koja mu je privlačna. Važno je da i žene ovdje preuzmu aktivnu ulogu u pokazivanju interesa i pritom prepuste inicijativu muškarcu."

Kada je 'poželjno' da se žena upusti u intimni odnos

Žene se pitaju hoće li muškarac izgubiti poštovanje prema njima ako se upuste u intimni odnos na prvom spoju. Poznati američki televizijski voditelj i pisac Steve Harvey napisao je knjigu i nadahnuo žene diljem svijeta da odustanu od seksa na 90 dana kako bi dobile poštovanje koje zaslužuju te kako bi im muškarac bio posvećen, a kao usporedbu je naveo da je on morao raditi 90 dana na svakom poslu prije nego što bi dobio benefite od tvrtke u kojoj se zaposlio. Ženama je rekao da one ne bi trebale dati "benefite" muškarcima prije 90 dana.

Sanela Kovačević Nelly je otkrila kada se žene trebaju upustiti u intimne odnose: "Steve Harvey je poznat po svojem direktnom i humorističnom pristupu muško-ženskim odnosima i u tome što on govori ima puno istine, stoga taj savjet može biti vrlo koristan, no prije svega valja razjasniti zašto je bolje čekati. U svojim knjigama i u svojem radu sa ženama, uvijek govorim da treba pričekati sa seksualnom intimnošću, prvenstveno zato što je puno bolje da dođe do seksa nakon povezivanja na emocionalnoj razini. Tada je seksualna intimnost šlag na torti jer već postoji emocionalna intimnost i puno je lakše graditi odnos ovim redoslijedom. Nadalje, neki muškarci, osobito oni koji imaju dvostruke standarde, manje će poštovati ženu s kojom će spavati prvu večer, no muškarac koji je otvorenog uma, bez predrasuda, neće razmišljati na taj način."

"Sve u svemu, za žene je svakako bolje da ne srljaju sa seksom s muškarcem koji im se zaista sviđa kako bi se zaštitile od toga da budu povrijeđene. Poanta jest da muškarci puno lakše odvajaju seks od emocija i zato lako odlaze onda kada se nisu emocionalno vezali, dok žene tada mogu osjećati da ih je muškarac iznevjerio jer nakon intimnog odnosa očekuju veću bliskost", objasnila je.

Može li žena upravljati muškarcem

Sanela Kovačević Nelly komentirala je može li žena upravljati muškarcem i dobiti od njega što želi: "Upravljati u pravom smislu riječi - ne i zapravo ne bismo tome nikada trebali težiti, ali taman i da je to izvedivo, ubrzo bi nestala i privlačnost prema tome muškarcu. Ono o čemu govorim u svojim knjigama i čemu učim žene u individualnom radu jest da je moguće motivirati muškarca da ti pruži odnos kakav želiš."

"Često mi dolaze žene umorne od neuspjelih pokušaja, površnih, neobaveznih odnosa i muškaraca koji se ne žele vezati. Kada ih naučim kako komunicirati s muškarcem tako da ga motiviraju da u njihovom prisustvu postane najbolja verzija sebe i da pritisnu 'tipku junaka' koja muškarca motivira da čini nevjerojatne stvari kako bi zadivio ženu koja mu se sviđa, tada dolazimo do željenih ljubavnih preokreta. Tada žena može dobiti ono što želi od muškarca i odnos kakav želi, o čemu sam detaljno govorila u svojoj najnovijoj knjizi 'Muškarac u zanosu – od gubitka interesa do lude zaljubljenosti", objasnila je ekspertica Kovačević.

Muškarci se više ne trude oko žena

Žene također govore da se muškarci ne trude, kada i dođe do nekog spoja ili veze, ne otvaraju im vrata, neće pomoći u kuhinji, oko djece. Žena je ostavljena da sve radi sama, a i intimna prisnost nestane.

Stručnjakinja za muško-ženske odnose je komentirala jesu li džentlmeni potpuno izumrli: "Džentlmeni nisu izumrli, moguće je pronaći dobrog, kvalitetnog muškaraca. Za žene koje su u potrazi za partnerom, potrebno je da budu selektivne, da ne pristaju na loš tretman i da znaju komunicirati svoje želje. Postavljanje standarda je ključno, što prije to bolje."

"Što se tiče faze odnosa u kojem je već veza definirana ili u kojem su već došla djeca, važno je jasno definirati očekivanja i podijeliti kućanske poslove. Ako muškarac i žena oboje rade, zašto bi samo žena kuhala, spremala i brinula o djeci? Svjesna sam da je to u mnogim slučajevima naša realnost, osobito na Balkanu, no voljela bih da se to promijeni. Mislim da bismo prije svega trebali mijenjati definiciju o tome što znači briga o djeci. Meni je, primjerice, nevjerojatno da ljudi i dalje pitaju ženu tko joj čuva djecu, ako su djeca s ocem. Moje dijete ne može čuvati njezin tata, on brine o njoj. Čuvati ga može baka, djed ili dadilja. Mislim da imamo odgovornost kao društvo barem nastojati promijeniti ta zastarjela poimanja rodnih uloga u današnje moderno doba. Naravno, svaka situacija je drugačija i svjesna sam da će se to u mnogim slučajevima teško promijeniti, no žene koje, recimo tek biraju partnere, i koje će tek postati majke, trebaju od početka uključivati oca djeteta u brigu o vlastitom djetetu", objasnila je Kovačević.

Hrvati misle da je ženama mjesto u kuhinji

Hrvatice tvrde kako svi muškarci smatraju da je ženama mjesto u kuhinji i da stavovi žena o životu nisu ni najmanje važni. Hrvati misle da su oni kao muškarci "glava kuće" i da se sve vrti samo oko njih.

Kovačević je objasnila zašto su muškarci primitivni: "Mislim da sve to potiče od odgoja i o od uloga koje smo imali priliku gledati tijekom odrastanja. Kod mene nije bio slučaj da kuha samo majka, štoviše, kuhali su i tata i mama, kao i djed i baka. Za djecu koja su odrastala u kućanstvu gdje je bila tradicionalna podjela rodnih uloga, izglednije je da će se toga pridržavati i u odrasloj dobi."

"Što se tiče razmišljanja da je muškarac 'glava kuće' kao posljedice patrijarhalnog odgoja, iskreno se nadam da idemo u smjeru toga da se to iskorijeni. Nažalost, pitanje rodne ravnopravnosti još uvijek zauzima značajno mjesto u brojnim segmentima društva i kao takvo ima važnu ulogu u borbi protiv stereotipa i promicanju društvenih promjena. Zato smatram da svi trebamo raditi na tome da se neke ključne stvari promijene", rekla je o ukorijenjenosti primitivnog stava kod muškaraca.

Stranci su bolji prema ženama

S druge strane, naše državljanke koje su se udale za strance iz sjevernih zemalja naglašavaju koliko su stranci bolji kao partneri jer su liberalniji, majke su ih naučile još dok su bili djeca, da ne ovise o ženama, da znaju sami skuhati ručak, pospremati kuću, da sve znaju popraviti u domu te da ženi, ne samo da joj trebaju pomagati, nego i da naprave samoinicijativno više toga za nju. Također kažu da oni više poštuju samostalne i snažne žene i da su im velika podrška u svemu. Kada usporedimo Hrvate i njihov odnos i stav prema našim ženama, s odnosom stranaca, konkretno muškaraca iz zemalja Sjeverne Europe, razlika je nebo i zemlja.

Stručnjakinja za muško-ženske odnose tvrdi da nisu svi muškarci isti: "Iako su na našim prostorima u mnogim slučajevima i dalje vidljive nejednakosti među spolovima, ne bih generalizirala jer ne razmišljaju svi muškarci, kao ni žene na taj način. Što se tiče sjevernih zemalja, općenito gledajući postoje razlike u poimanju rodnih uloga i odgoja, i pozitivni pomaci u odnosu na naše prostore, no to ne znači da kod nas nema kvalitetnih muškaraca modernih shvaćanja."

"Mislim da je najvažnije za naše solo žene budu selektivne, da znaju što žele, a što ne žele te da budu otvorene za upoznavanje novih ljudi, neovisno o lokaciji. Prednost modernog digitalnog doba jest da nam se otvaraju razne mogućnosti upoznavanja koje prije nisu bile moguće pa tako ljudi nerijetko pronađu nekoga u drugoj državi ili čak na drugom kraju svijeta. Pored toga je jako važno što dopuštamo i na što pristajemo – na koji način postavljamo stvari od početka, kako dijelimo kućanske poslove. Zato je važno u startu jasno definirati i komunicirati vlastita očekivanja, kako bismo ostvarili kvalitetan, dugoročan odnos s kompatibilnim muškarcem", objasnila je Kovačević.

