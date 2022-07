The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javila se očajna žena (48) u menopauzi čiji suprug (54) šalje seksi poruke drugim ženama.

"Dovoljno je teško nositi se sa zasljepljujućim migrenama i debljanjem koje dolazi s menopauzom, a još k tome moj suprug šalje seksi poruke drugim ženama. Nema poštovanja i čak im šalje poruke dok ja ležim u krevetu pored njega", požalila se žena.

Ona i suprug zajedno su skoro 30 godina. prije par godina žena se nije dobro osjećala. Teško se prisjećala stvari i pojava te se veći dio noći preznojavala. Liječnik joj je nakon pretraga kazao da je ušla u menopauzu. Ponudio joj je hormonsko nadomjesno liječenje, no ona je odbila jer su njene prijateljice imale loša iskustva.

"Nažalost, simptomi su mi se pogoršali. Pojavile su se grozne migrene, svrbež kože, debljanje i moj libido je potpuno nestao. Pretpostavila sam da će moj muž razumjeti i ispred mene bio je pun podrške", ispričala je žena te je dodala da joj se prošlog tjedna cijeli svijet okrenuo naglavačke.

Seksi poruke slao je kasno navečer

"Prošli tjedan on mi je kazao da je za mene našao rashladne jastučiće na kojima mogu spavati, a koji pomažu kod noćnog znojenja. Kad je otišao na piće sa svojom braćom, otvorila sam njegov iPad, nadajući se da će stranica na kojoj su jastučići biti još otvorena. No, došla je obavijest o pristigloj poruci koja je glasila: 'Hej, zgodni. Želiš li još jednu rundu večeras?' Znam da nisam trebala kliknuti na to, ali nisam si mogla pomoći."

Nesretna žena kazala je da je otkrila da je njen suprug sekstao s pet žena koje ona nije poznavala, a slao im je poruke kasno navečer.

"Poslao je poruku jednoj ženi u kojoj je opisao što bi joj želio raditi dok sam ležala pokraj njega! Znam da je to samo ono što biste vi nazvali 'emocionalno varanje', ali svejedno boli", istaknula je žena.

Deidre je odgovorila:

"Emocionalna prijevara za mnoge je štetnija od fizičke, stoga nemojte podcjenjivati ​​svoju reakciju. Slanjem poruka tim drugim ženama skrenuo je pozornost s vaše veze i narušio povjerenje između vas. Morate imati otvoren i iskren razgovor o tome zašto je osjetio potrebu to učiniti. Je li to zato što mu nedostaje fizička strana vaše veze? Ili postoje drugi problemi koje trebate riješiti?

Moglo bi pomoći da zajedno popričate sa savjetnikom kako biste razriješili što se dogodilo i napravili plan za poboljšanje vašeg odnosa.

Razgovarajte sa svojim liječnikom i tražite da vas uputi u kliniku za menopauzu. Možda bi se isplatilo da ipak isprobate hormonsko nadomjesno liječenje jer bi vam ono moglo ublažiti tegobe."