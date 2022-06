The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javio se 26-godišnji mladić koji ne zna kako da kaže svojoj djevojci (25) da želi da ona urinira po njemu.

"Brine me da će misliti da sam čudak. Iako smo zajedno godinu dana, nikad nisam smogao hrabrosti da joj otkrijem da želim takozvani zlatni tuš", napisao je mladić te je istaknuo da nije traumatiziran kao dijete.

"Nemam potisnutu traumu iz djetinjstva, niti su me ikad maltretirali. Jednom sam slučajno na YouTubeu pogledao video na kojem se djevojka jednog Influencera popiškila po njemu te me je to nevjerojatno uzbudilo. No, mislim da nije u redu da jedan pravi muškarac od svoje djevojke traži da dominira i urinira po njemu."

Deidre mu je odgovorila:

"Probajte se previše ne zamarati oko toga. Vaša vrsta fetiša ne šteti drugima i nema ništa loše u tome da naizmjence budete dominantni u spavaćoj sobi.

Ako volite svoju partnericu i vjerujete joj, sada bi bilo vrijeme da joj to kažete. Čuvanje tajni od nje samo će negativno utjecati na vaš odnos. Nadamo se da će imati razumijevanja."