The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javila se žena (50) koju je suprug (54) ostavio zbog njene kćeri (21) te se zbog toga osjeća izdanom.

"Laknulo mi je da se moj drugi muž dobro slagao s mojom kćeri tinejdžericom, ali nikada mi nije palo na pamet da će deset godina kasnije biti zajedno. Mojoj kćeri je otac umro kada je imala pet godina. Od tada smo ja i ona bile protiv svijeta, sve dok nisam upoznala svog drugog muža. S njim sam 12 godina, polako smo krenuli. On se s mojom kćeri upoznao tek nakon dvije godine. Morala sam biti sigurna da vidim budućnost s njim. Nisam htjela biti povrijeđena", rekla je žena.

Istaknula je kako je njena kći tada imala 11 godina, a on 44. Mislila je da je napokon pronašla svoju savršenu malu obitelj. Kaže kako joj je pomagao oko zadaće, a znali su ići i u šetnje sami.

"Bila sam tako sretna što mi kći ima očinsku figuru. Osjećala sam se tako sretno što sam pronašla muškarca koji se prema njoj ponašao kao prema svojoj, ili sam barem tako mislila. Prije nekoliko tjedana vratila sam se iz dućana i zatekla vrata njegova ormara otvorena. Njegove odjeće nije bilo. To je bilo čudno, ali nisam zamišljala da će me ostaviti zbog moje kćeri. Ona živi na drugom kraju grada. Saznala sam tek kad mi je kasnije tog dana poslala poruku. Rekla je da se oni više ne doživljavaju kao otac i kći. Oni su 'zaljubljeni'. Mislila sam da je to neka bolesna šala, ali nitko od njih nije odgovorio na moje pozive i poruke zadnjih dva tjedna. Ne znam ni koliko dugo traje njihova grozna afera, bol je neopisiva. Osjećam se tako izdanom, i od njega i nje.

Kriv je suprug

Deidre je odgovorila:

"Žao mi je zbog ovoga što prolazite. Ovo je užasna situacija. Naravno, ono što je vaš muž učinio bilo je pogrešno, ali ne krivite svoju kćer. Iako je sada odrasla, vrlo je moguće da ju je vaš suprug podvodio. Bila je ranjiva, posebice jer je izgubila biološkog oca. Vaš suprug je imao poziciju moći i povjerenja u svoju ulogu njezina očuha. On je to iskoristio", rekla je pa nastavila:

"Sigurno se osjećate tako razočarano, ali ne dopustite da to uništi vaš odnos s kćeri. Ona te sada treba više nego ikad. Iako vam ne odgovara na pozive, pokušajte zadržati tu liniju komunikacije otvorenom. Postoji li član obitelji od povjerenja s kojim bi bila spremna razgovarati?", zaključila je.