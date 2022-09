The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javila se nesretna žena (40) koja je pet godina u vezi sa serijskim preljubnikom (58).

"Moj partner ima seksi poruke od drugih žena na svojim telefonima, ali ako mu se suprotstavim, onda mi se ruga da sam Drama Queen. Čula sam ga kako se smije i oponaša me kad sam uzrujana sa svojim prijateljima. Kaže mi da sam zelenooko čudovište i da moram prestati biti tako posesivna. Ponekad otvoreno koketira sa ženama pred mojim očima. To je tako ponižavajuće.", ispričala je nesretna žena.

Ona je istaknula da je bilo lijepo prvu godinu veze, no posljednje četiri bile su grozne. Njen dečko ima dva telefona, jedan za posao, a drugi za osobnu upotrebu koje ona redovito provjerava, a uvijek su puni prostih poruka od žena koje ne poznaje.

'Osjećam se tako izgubljeno'

"Tijekom naše veze toliko me puta varao i lagao. Ja mu svaki put oprostim, no nikad ne zaboravim. Živimo zajedno, ali on ima i svoj stan. Također, ima odraslu kćer koja ne želi imati kontakt s njim. Moj sin ima 17 godina i ima Aspergerov sindrom s kojim se moj partner teško nosi. Svađamo se oko komentara koje o njemu daje. Naziva ga užasnim imenima i govori mi da nemam života jer se brinem o njemu", otkrila je žena koja je dodala da ona plaća sve račune.

"Plaćam sve račune, hranu, stanarinu i režije. Smatra da dovoljno pridonosi kad nekoliko puta tjedno naruči dostavu iz restorana, i to je to. Moja najbolja prijateljica je nedavno prodala stan i odselila se daleko. Bila mi je kao starija sestra, a sada nemam nikoga. Osjećam da želim pobjeći i biti blizu nje. Sanjam o novom početku, ali patim od tjeskobe zbog obiteljskog zlostavljanja u prošloj vezi. Moj sadašnji partner nije nasilan kao moj prethodni, ali me uvijek jako povrijedi. Osjećam se tako izgubljeno i ne znam što učiniti."

Deidre je odgovorila:

"Vaš vas partner možda ne povrjeđuje fizički, ali vas emocionalno zlostavlja. Vi zaslužujete bolje, kao i vaš sin. Za oboje je štetno slušati njegove zlobne komentare.

Dugujete svom sinu zaštititi ga od ovog zlostavljanja. Vaš partner je serijski preljubnik i malo je vjerojatno da će se promijeniti. Vi ste se postavili točno onako kako on želi: vodite dom, uzdržavate ga i seksa se s vama dok ne naiđe sljedeća žena.

Ne trebate više slušati laži. Najbolje je biti čvrst i reći mu da je među vama gotovo."