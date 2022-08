Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javio se muškarac koji je sa svojom partnericom u otvorenoj vezi. Priznao je kako je spavao s drugom ženom, no njegovu partnericu ne muči to što se seksao s drugom, nego to što joj to nije rekao.

Par je u vezi godinu dana, on ima 30, a ona 28 godina.

"Sve je bilo briljantno dok nisam zeznuo stvar. Od početka smo se dogovorili da oboje možemo spavati s drugim ljudima. Naš seksualni život je poseban jer se volimo", kazao je muškarac. Istaknuo je da su oboje imali popis ljudi s kojima su smijeli spavati. Složili su se da će priznati jedno drugome ako budu imali seks s nekim drugim ljudima.

"Prije mjesec dana moja je partnerica otišla kod svojih roditelja za vikend. Upoznao sam neke ljude i pronašao jednu djevojku s kojom sam se seksao. Kada se moja partnerica vratila, pitala me jesam li za vikend spavao s nekim. Ne znam što me obuzelo tada, ali sam rekao ne".

Izgubio je povjerenje partnerice

Kaže da ga partnerica više puta pitala da li je spavao s nekim, ali on je uporno tvrdio da nije. Zapravo ga je izdao jedan prijatelj koji je njegovoj curi rekao da se seksao s drugom. Tjedan dana kasnije, ona je bila strašno ljuta na njega jer je znala da joj je lagao.

"Sve sam priznao, ali to nije bilo dovoljno. Ona kaže da seks nije problem, nego moje nepoštovanje prema noj. Ona misli da ja gajim neke osjećaje prema toj djevojci, ali to nije istina. Rekla je da mi više ne može vjerovati i da misli da ne možemo nastaviti vezu. Kako da povratim njezino povjerenje?"

Deidre mu je odgovorila:

"Čovjek ste i pogriješili ste. Morate razmisliti zašto ste joj lagali. Budite iskreni prema sebi i tako ćete biti iskreni prema njoj. Možda ste štitili njezine osjećaje jer ste osjećali, svjesno ili nesvjesno, da ste prešli granicu s drugom ženom. Ili vas možda to što ste u otvorenoj vezi više ne čini sretnim. Ponovna izgradnja povjerenja nije laka i zahtijeva vrijeme. Razgovarajte s partnericom i recite joj koliko je volite i da želite riješiti stvari", zaključila je.