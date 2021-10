Ova je žena iz Sjedinjenih Američkih Država nakon dugo iščekivanog seksa s novim dečkom završila u bolnici zbog nesnosnih bolova. Kada su je ginekološki pregledali, liječnici su se uhvatili za glavu, prenosi The Sun.

Tsion se radovala vikendu punom strasti sa svojim partnerom Brashaadom jer se nisu vidjeli čak sedam mjeseci.

"Kada nam je veza procvjetala, on je bio u Houstonu, a ja u Los Angelesu. Bila sam jako uzbuđena jer dolazi. Odbrojavala sam tjedne", rekla je Tsion u emisiji "Sex Sent Me to the ER".

Bol nakon seksa

Međutim, kada je stigla u njegov hotel, bila je užasnuta jer je s njim u sobi bila njegova teta. Očajnički želeći malo privatnosti, par je tražio neko drugo mjesto za vođenje ljubavi.

"Naposljetku smo pronašli domarov ormar. Gledali smo uokolo i nismo nikoga vidjeli pa smo... Znate", otkrila je Tsion.

No, nakon što su završili sa strastvenim igrama, nesretna žena počela je osjećati strašnu bol.

Potkožno krvarenje

"Mogla sam hodati, ali osjećala sam se čudno. Bila sam sretna pa se nisam htjela time baviti", dodala je.

Brashaad je primijetio da njegova djevojka hoda kao da joj je "nešto zapelo tamo dolje". Zabrinuta Tsion zamolila ga je da pogleda je li nešto čudno tamo dolje, a ono što je vidio, zgrozilo ga je. "Vagina joj je bila sasvim izvrnuta", rekao je u emisiji.

Par je odjurio u bolnicu, gdje su joj liječnici na intimnim dijelovima primijetili male razderotine i dijagnosticirali joj teški oblik vaginalne ekhimoze, odnosno potkožno krvarenje.

Vatrenim ljubavnicima savjetovano je da se dva tjedna suzdržavaju od seksa i da Tsion na bolno područje stavlja ledene obloge.