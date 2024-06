Dok se neki na društvenim mrežama žale na loša iskustva upoznavanja putem aplikacija, jedna 43-godišnjakinja tvrdi da u tim godinama stvari izgledaju iznenađujuće optimistično.

Katie Glass je otkrila da problem nije bio u njoj niti u aplikacijama za upoznavanje, već da su dvadesete i tridesete najteže vrijeme za pronalaženje ljubavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Četrdesete su zlatne godine

"Najbolje je izlaziti u četrdesetima jer je tada najbolje vrijeme za to. Nisam planirala da ću ostati sama. U tridesetima sam se zaljubila u muškarca s kojim sam imala vrlo ozbiljnu vezu. Zaručili smo se, planirali vjenčanje i pokušali zasnovati obitelj. Sve se to raspalo tijekom korone. Dok sam se sama suočavala s četrdesetima, predosjećala sam da ću imati 65 godina i da ću živjeti sa 70 mačaka pa sam počela paničariti. Sada kada se sjetim veza u svojim četrdesetima, iznenadilo me koliko sam uživala u tome."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Objasnila je da je u tridesetima bila pod pritiskom da mora upoznati pravog muškarca i skrasiti se, a u to vrijeme je i dobivala pozive na vjenčanja svojih prijatelja.

"Sada ne tražim supruga i znam da ne želim djecu pa ne pokušavam pronaći nekoga s kime bih imala djecu. Taj pritisak da se pronađe 'materijal za muža' ili 'dobar tata' je nestao. Umjesto toga, zabavljam se izlazeći s motoristima i otkačenim umjetnicima. Također sam primijetila da se puno mojih vršnjaka razvodi, tako da više ne osjećam da sam 'zakasnila negdje'. Zadovoljna sam što sam imala svu ovu slobodu i što se nisam mučila kao domaćica", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U dvadesetima je koristila aplikacije za upoznavanje i išla na spojeve s muškarcima koji su smatrali da je romantično ako će je odvesti u park sa šest boca piva ili joj reći da je to ljubav pa je odvući u krevet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sada vjerujem svojim instinktima. Godine učenja čitanja ljudi učinile su me sigurnijom u filtriranju loših muškaraca. Sada u svojim četrdesetima imam više samopouzdanja zbog svog izgleda. Možda sam starija i deblja nego što sam ikada bila, ali konačno mi je ugodno u mom tijelu. U dvadesetima sam se osjećala loše jer nisam izgledala kao Kate Moss. Izgladnjivala sam se, isprobavala sve brze dijete, detoksikaciju ili tablete za mršavljenje i odlazila na spojeve dok sam bila gladna. Sada sam blaža prema sebi u vezi sa svojim oblinama", ispričala je Katie.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ignorirala je loše signale

Katie je rekla da je u četrdesetima postigla puno više nego u svojim dvadesetima. Odvojila je vrijeme kako bi izgradila ozbiljna prijateljstva, zahvalna je na svom domu i zanimljivoj karijeri.

"U svojim dvadesetima osjećala sam se ranjivo dok sam izlazila na spojeve, brinula sam se da se neću svidjeti nekom muškarcu, hoću li mu biti privlačna. Ignorirala sam 'crvene zastavice' i našla sam se u raznim kompromitirajućim situacijama. Sada imam svoj glas i nije mi teško postaviti granice, niti tražiti ono što želim u krevetu i izvan njega. Ako mi se nešto ne sviđa, neću oklijevati i reći što mislim. Naučila sam da je život prekratak da bih ga tratila na loše muškarce. Osim toga, izlaziti s muškarcima u četrdesetima i pedesetima pokazalo se kao otkriće. Valjda smo svi odrasli. Stariji muškarci prihvaćaju moje i svoje mane", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Većina samaca u četrdesetima je razvedeno ili ima djecu. Možda su zbog toga stariji muškarci ljubazniji. Njihov libido također opada pa ih zanimaju i druge stvari, a ne samo seks. Možda ih je očinstvo promijenilo. Nisu drski kao što su bili u svojim dvadesetima", rekla je Katie, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Senzacija iz spavaćih soba Hrvata! Istraživanje otkrilo šokantne detalje o seksu