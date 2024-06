Fitness trener Frane Jerčić iz Osijeka i njegova supruga Catalina iz Argentine imaju posebnu ljubavnu priču. Upoznali su se preko Tindera, vjenčali su se i dobili kćer Emu.

Frane na društvenim mrežama nerijetko objavljuje snimke u kojima priča o različitostima između Hrvata i Argentinaca, ali i kako su se upoznali pa je tako rekao da su na početku pričali na engleskom te da ga je Catalina učila španjolski. Sada pričaju hrvatski i španjolski, a Emine prve riječi su bile na španjolskom.

Catalina vuče korijene iz Hrvatske

"Ovo je priča kako sam preko Tindera upoznao i oženio Argentinku. Priča počinje prije više od 100 godina u tada gladnoj Dalmatinskoj zagori kad se jedan hrabri mladić Mate Milić, njen pradjed odlučio trbuhom za kruhom uputiti na drugi kraj svijeta, u tada bogatu i perspektivnu Argentinu. Put je naravno bio jednosmjeran, a plovidba je trajala više od 30 dana", započeo je Frane.

Zatim je objasnio kako se razvijala njihova veza: "Godine 2018. moja sadašnja supruga Catalina odlučuje se sa 18 godina s tatom preseliti u Hrvatsku. Imala je pravo na državljanstvo, a igrom slučaja dolazi u moj kvart - ulicu dalje od mene. Upoznali smo se preko Tindera. U početku je sva komunikacija bila na engleskom jer je od hrvatskog znala pozdrave i psovke, a ovo drugo sam je ja naučio. Zatim smo počeli živjeti skupa, vjenčali smo se i početkom 2022. na svijet je došla naša mala Ema. Ovo je tek početak i mali dio naše slagalice, još se više veselim budućnosti. Ženo, volim te najviše."

Čime su Hrvati šokirali Argentinku?

Frane je u jednom video na Instagramu objavio video u kojem je Catalina pričala koji su joj bili najveći kulturni šokovi koje je doživjela.

"Hrvati nemaju siestu. U Argentini tijekom sieste svi idemo spavati i sve se zatvara od 13 do 16 sati i nitko ništa ne radi. Hrvati rano večeraju. U Argentini večeramo oko 22 - 23 sati, a tu mi je zanimljivo da vi večerate oko 18-19 sati. Prerano mi je to. Tek sam ručala", rekla je Catalina. Zatim je ukazala i na odnose među ljudima: "Ono što me jako iznenadilo je bilo to da se svi rukuju, nitko se ne ljubi. Ljubite se samo kad ste s obitelji ili s prijateljima. Kad sam išla na prvi dejt s Franom, on mi je pružio ruku. Očekivala sam da će mi dati pusu u obraz, tako se inače radi u Argentini."

Komentirala je i večernje šetnje u Hrvatskoj: "U većim gradovima u Argentini ne šeta se iza 20 sati. Za žene je to jako opasno. Juha prije ručka mi je jako čudna. U Argentini se pravi jedan ručak i gotovo, jede se samo to. Jezik mi je bio najteži zbog padeža. U španjolskom nemamo padeže, a tu ih je čak sedam."

Osim kulturnih šokova, imala je problema i s hrvatskim riječima. Tako je otkrila koje su joj najčudnije hrvatske riječi.

"Kad kažete 'koliko puta'. "Puta" na španjolskom znači prostitutka. Čujem ljude da kažu 'koliko puta ovo, koliko puta ono' i pomislim pa što pričaju", komentirala je Catalina. "Kad kažete 'gdje si mala', to na španjolskom znači 'zločesta'. Bilo mi je jako čudno kad bi mi Frane govorio 'gdje si mala'. Nisam ja zločesta", dodala je.

"Kad mi netko kaže 'zove te teta', a 'teta' kod nas znači 'sisa'. Na španjolskom 'baka' znači 'krava'. To mi je na početku bilo malo čudno govoriti

'gdje je baka'. Riječ 'ptica'. Mi u španjolskom nemamo 'pt' pa sam govorila 'pt-ica", objasnila je Catalina.

