Slobodne dame u jednoj Facebook grupi otkrile su prave razloge zašto su ih muškarci odbacili na Tinderu. Neki od njih bili su potpuno bizarni, a drugi, pak, bezobrazni, piše Daily Star.

Neki su muškarci čak odlučili odbaciti žene prije nego što su se s njima našli uživo. Jedna je djevojka rekla da joj je tip "dao košaricu" jer nije imala dozvolu za ronjenje, a druga je otkrila da ju je frajer odbacio jer je izlazila s nekoliko ljudi odjednom, a i on je čak radio to isto.

"Tip me odbacio jer ne znam plivati", "Čuo je zvuk mog alarma za dim", "Zato što mi se sviđa Dave Matthews Band", "Tip me odbacio jer nikad nisam bila u Mexico Cityju", navele su žene neke od razloga.

Jedna je djevojka otkrila da ju je tip blokirao odmah nakon što je dobio njenu poruku, druga je rekla da je nogirana kad je otkrila što je u horoskopu, a treću je muškarac blokirao jer nije jela meso.

"Zato što sam dadilja, očito to nije pravi posao", napisala je jedna žena. "Pitao me znam li kuhati, a ja sam rekla, 'Da, zapravo jako dobro kuham' i on me je odmah odbacio", otkrila je jedna od pratiteljica grupe.

Žene su otkrile da su ih muškarci nogirali jer su bile ili previsoke ili preniske ili zato što ne piju alkohol.

Nogirao je jer nije htjela 'hopa-cupa'

"Ne igram videoigrice i ne pušim", nadovezala se druga.

"Rekao je da mu se ne sviđa koliko sam slobodna i neovisna. Poslala sam mu screenshot jednog svog računa i rekla da ne želim više biti neovisna, a on me je odmah blokirao", otkrila je jedna djevojka.

Druga je napisala da ju je tip nogirao jer mu je "odbila poslati svoje gole fotke" nekoliko puta, a jedna je djevojka otkrila da ju je tip blokirao jer je htjela čekati više od jednog dana prije nego što mu otkrije svoj broj mobitela.

"Pitao je možemo li se naći na 'hop-cupa' (njegove riječi), a ja sam rekla, 'Ne, hvala'", napisala je jedna žena.

Pratiteljice grupe su još otkrile da su ih muškarci nogirali jer su bile ili previsoke ili preniske ili zato što ne piju alkohol ili zato što nisu odobravali njihove poslove.