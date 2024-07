Patite li od emofilije? Psiholog otkriva četiri znaka da brzate u vezi

Najčešće su ljetne romanse. Kada nas ponesu sunce, more i kokteli koji olakšavaju podnošenje visokih temperatura, ali ujedno i zamagljuju vid jer nam je tada lako idealizirati osobu, dok je u stvarnosti ta osoba daleko od savršenog te se zbog toga brzo odlučujemo na stvari koje inače ne bi i to samo zato što mislimo da smo pronašli za nas pravu osobu i bojimo se da nam ne pobjegne, a zapravo je samo riječ o onoj početnoj fazi zaljubljivanja koja često brzo ispari.

Vaši obitelj i prijatelji su sretni zbog vas, ali vam ipak daju savjete govoreći stvari poput: "Nemoj žuriti" i "Dobro razmisli." Pa, kako onda možete biti sigurni da ne žurite u vezi? Evo četiri savjeta koji će vam pomoći da se snađete u ranim fazama nove veze i otkriti vam brzate li.

Ako je brzo, ne mora značiti da je i pogrešno

Prvo što trebate imati na umu je da ne postoji pravi način za početak veze. Svi smo čuli priče o parovima koji su se upoznali u utorak, vjenčali do subote i još uvijek su u sretnom braku četrdeset godina kasnije. Intuicija je stvarna i treba ju slušati.

Također, postoje priče o parovima koji su proveli desetljeće zajedno prije nego što su se vjenčali. Ne postoji ispravan ili pogrešan put prema sretnoj vezi, već vas ondje vode različiti putevi.

Istraživanja su pokazala da su stope razvoda veće kod ljudi koji se vjenčaju mladi i za parove koji se brzo vjenčaju, piše Forbes.

Zadržite svoje 'ja'

Jedan od potencijalnih problema za ljude koji brzo uranjaju u novu vezu je gubitak vlastitog identiteta. To bi moglo izgledati kao zanemarivanje dugogodišnjih prijateljstava kako biste sve slobodno vrijeme provodili s novim partnerom ili gubitak interesa za aktivnosti koje su vas definirale otkad znate za sebe.

U početku bi se to moglo činiti kao sasvim nirmalna stvar. Jednostavno želite provesti što više vremena s vama zanimljivom osobom. Ipak, s vremenom to može dovesti do ljutnje, depresije i drugih emocionalnih problema. Možda ćete postati ovisni o svom partneru u pogledu sreće i početi ga kriviti za stvari koje su izvan njihove kontrole.

Najbolji odnosi temelje se na uzajamnom poštovanju i želji da vidite kako vaš partner napreduje unutar i izvan veze.

Budite svjesni svojih obrazaca ponašanja

Neki se ljudi bore s prebrzim zaljubljivanjem. Klinički izraz za to je "emofilija" ili "emocionalni promiskuitet" koji opisuje sklonost brzom i čestom zaljubljivanju. Ovaj obrazac ponašanja može dovesti do nezdravih odnosa i emocionalnih posljedica jer osobe s emofilijom često privlače partneri s mračnim crtama osobnosti.

Srećom, istraživanje nudi način da saznate pokazujete li možda takve sklonosti. U nastavku pogledajte devet znanstveno potkrijepljenih stvari koji su veliki indikatori da se borite s emofilijom:

Lako se zaljubim

Treba mi jako malo vremena da razvijem romantične osjećaje prema osobi

Odmah osjetim romantičnu povezanost

Obožavam osjećaj zaljubljenosti

Tip sam osobe koji se zaljubljuje

Često imam romantične osjećaje prema više osoba u isto vrijeme

Imam naviku skakati iz veze u vezu

Bio/la sam zaljubljen/a u više osoba u isto vrijeme

Razmislite o svojim motivima

Važno je provjeriti vlastite motive za nastavak veze, bez obzira na brzinu kojom se ona razvija. Ako osjećate da je to nešto oko čega ste istinski strastveni, onda je vjerojatno da ste na pravom putu.

Međutim, ako imate želju za nastavkom veze jer osjećate da morate brzo pronaći partnera prije nego što bude prekasno ili zbog očekivanja obitelji da bi ta osoba bila dobar spoj za vas, tada ćete vjerojatno htjeti razmisliti radite li pravu stvar.

Samo vi znate odgovor na ovo pitanje. Međutim, razgovor s bliskim prijateljem, članom obitelji ili stručnjakom za mentalno zdravlje odlično je mjesto za traženje smjernica.

