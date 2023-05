26-godišnjakinja je odlučila potražiti savjet od psihijatrice jer ne može postići orgazam ako ne gleda borilačke vještine: "Imam neku povezanost s mješovitim borilačkim vještinama i to je postalo pomalo opsesija."

Pale ju MMA borkinje

"Ja sam 26-godišnja žena i prvi put sam vidjela UFC borbu između dvije borkinje prije pet godina. Visila sam u dečkovoj sobi na faksu. Oboje smo bili neiskusni i seks s njim bio je nespretan i funkcionalan, ali kad smo počeli gledati dvije atletske i neustrašive žene kako se bore na TV-u, shvatila sam da sam se jako uzbudila. Taj put smo imali nevjerojatan seks i s njim sam doživjela svoj prvi orgazam. Čak je i moj dečko primijetio i komentirao da bi uključio MMA svaki put kad bismo htjeli imati seks", objasnila je psihijatrici.

Zatim je dodala: "Neko smo se vrijeme zabavljali, ali naša veza nije potrajala, a kasnije, kad sam se našla sama, upalila bih MMA kad god bih se napalila. To je bio jedini način na koji sam znala da imam zajamčen orgazam. Problem je što sam ubrzo počela gledati MMA nekoliko puta dnevno. To traje već pet godina i gledam to barem tri puta dnevno. Nikada nisam gledala porniće i ne želim jer se bojim da ću i o tome postati ovisna. Puno muškaraca flertuje sa mnom i poziva me van, ali ja se uvijek ustručavam jer nisam spremna priznati svoju opsesiju i ne mislim da je se mogu odreći. Molim pomoć."

Ovisna o mastrubaciji

Psihijatrica joj je odgovorila: "Postali ste ovisni o masturbaciji koja vas sprječava da uspostavite vezu. Usredotočite se na uspostavljanje dobrog društvenog života i izbjegavajte provoditi toliko vremena sami. Razbijanjem normalnih obrazaca izbjeći ćete okidače koji vas potiču da tražite utjehu kroz masturbaciju."

"Razgovarajte sa svojim liječnikom jer iza svega se možda krije depresija ili tjeskoba koju rješavate korištenjem masturbacije za podizanje raspoloženja. Ili možda postoji neka emocionalna bol koju pokušavate zakopati usredotočujući se na ovisnička seksualna ponašanja", savjetovala joj je, piše The Sun.