Na TikToku se širi jedan seks trend, a žene su oduševljene njime. Mnogi pričaju da stavljanje malog pritiska na trbuh može značajno pomoći kod orgazma.

Jedan dodir, veće zadovoljstvo

Tehnika se zove pritiskanje trbuha. Iako možda ne zvuči previše privlačno, zaludila je svijet društvenih mreža. Žene već neko vrijeme koriste taj trik u spavaćoj sobi i objavljuju videozapise kako bi ljudima rekli koliko je dobar.

Kada se muškarac seksa sa ženom, pritiskanje donjeg dijela trbuha može pomoći u stimulaciji njezine G-točke. Očito morate biti oprezni kad to radite i najbolje je ne dirati ga nakon što ste jeli ili ako neko vrijeme niste bili u toaletu. Ali stručnjaci kažu da bi ovaj mali trik zapravo mogao poboljšati stvari među plahtama.

I stručnjaci odobrili

Prema Sarah Mulindwa, stručnjakinji za seks i seksualno zdravlje, ova tehnika ima smisla jer vam dopušta da ne pritiskate prejako. To je zato što postoji tkivo iznad područja trbuha i zdjelice, koje uključuje vaginu i klitoris. Dodala je i da su oni prilično blisko povezani. Zbog toga se pokazalo da tehnika zapravo može funkcionirati.

Sarah je za Metro.co.uk rekla: "Često znamo biti malo previše usredotočeni na aspekt penetracije u seksu i zaboraviti na mogućnosti užitka stimuliranja drugih dijelova tijela. Vanjski pritisak može jako dobro djelovati na aktiviranje G-točke, stimulirati klitoris i pomoći vam u postizanju orgazma. No, važno je ne pritiskati prejako jer to područje nije čvrsto pa je ključ uspjeha pristupiti mu nježno."

Sarah savjetuje da je najbolje ne pretjerivati s pritiskanjem trbuha jer to na kraju uzrokuje bol, a nitko ne treba osjećati nelagodu. Važno je komunicirati sa svojim partnerom kako biste saznali što funkcionira i, ako pronađete nešto što vam koristi, onda je to sjajno. Sarah je dodala: "Sve dok smatrate da je to iskustvo ugodno, ako je sporazumno i tehnika ispravna, neće biti problema u isprobavanju", piše Daily Star.