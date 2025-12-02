Advent se zahuktava, a Božićni žiri Net.hr-a radi punom parom. Imamo prve ocjene

Vrijeme adventa je počelo, a s njim i ukrašavanje ulica, trgova, pa i vaših domova. Veseli nas što ste prihvatili naš izazov, zahuktalo se na našem mailu i na društvenim mrežama, pa je redakcijski božićni žiri Net.hr-a odmah krenuo s poslom. U oči im je za početak upalo pet vaših božićnih jelki, a rasprava oko njihova ocjenjivanja bila je burna i živahna. No na kraju su ipak uspjeli, donosimo vam njihove komentare.

Foto: Marija Gračan

DJED MRAZ:

E pa ovo je božićna eksplozija — u najboljem i najnapućenijem smislu! Drvce je prepuno, ali sve je toliko dobro posloženo da me ne boli glava, što je već čudo. Volim snježni efekt, volim crveno-zlatnu klasiku, ali priznajem da je sve to skupa malko na rubu ''pretjerivanja''. Ipak, duh Božića udara iz svakog kuta prostorije, pa ovaj put moram skinuti kapu.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ovo je high-end, manimalistička božićna estetika. Savršeno usklađene boje, puno različitih tekstura, ali bez gubitka elegancije. Poinsettie, mašne, velike kuglice — vrlo chic, vrlo trendovski i vrlo ''Instagram holiday home tour''. Imam samo jednu malu zamjerku: možda je sve skupa mrvicu preintenzivno… ali glamur je tu, bez sumnje.

Ocjena: 10/10

SOB RUDOLF:

Ovo je prava božićna bajka! Toplina iz svakog kuta, sve svijetli, sve pjeva, sve odiše obitelji i radošću. Ovo je drvce kod kojeg djeca ostaju budna do ponoći i čekaju čudo, a odrasli se smiješe kao klinci. Jedino — možda je previše savršena, ali hej, Božić je!

Ocjena: 10/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je raskošno, srčano i iznimno dobro uklopljeno u prostor. Kombinacija crvene, zlatne i snježnih detalja donosi maksimalan božićni ugođaj, a dekoracija je izvedena s puno ukusa, iako vrlo bogato. Žiri se slaže da je ovo pravi božićni spektakl.

Prosječna ocjena: 9.7/10

Foto: Anushcka Sien

DJED MRAZ:

Ovo drvce kao da je ispalo iz božićne bajke snimljene 1987. godine – i to mislim kao kompliment. Volim te velike mašne, volim rustikalne detalje i volim što sve izgleda kao da je ručno rađeno. Malo je pretrpano, priznajem, ali atmosfera je toliko topla i nostalgična da teško mogu biti strog.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Vrlo umjetnički izvedeno, jako ''storytelling'' drvce. Koncept medvjedića, mašne u više boja, dodir starinskog… sve djeluje promišljeno i definitivno ima jedinstveni identitet. Nije glamur kao što bih ja osobno voljela, ali ovo je modno — u vintage smislu. Jako dobro balansirano i pametno dekorirano.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Awww, medvjedići! Ovo drvce je čista sreća. Tople mašne, meki ukrasi, mali detalji koji izgledaju kao da ih je netko slagao s ogromnom ljubavlju. Ovo je drvce koje djeca obožavaju, a i odraslima vrati onu pravu božićnu nježnost. Malo je puno svega, to stoji, ali upravo zbog toga ima dušu.

Ocjena: 10/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je izrazito toplo, nostalgično i puni prostor pričom, emocijom i ručnim detaljima. Iako je dekoracija bogata, sve je maestralno usklađeno u vintage bajkovitom stilu. Žiri se slaže da je ovo jako šarmantno tematsko drvce.

Prosječna ocjena: 9.3/10

Foto: Marica Dubrić

DJED MRAZ:

Ah, ovo je drvce s jasnim, zlatno-crvenim tonovima! Ukusi se, naravno, razlikuju, ali ovo izgleda kao da je na nekim velikim božićnim sajmovima. Volim što ima dosta elegantnih kuglica i detalja, ali svjetla su malo hladnija za moj ukus — a zlatna zvijezda na vrhu… pa, može proći. Priznajem, odličan je balans, ali fali mi malo ''sirovosti''.

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Oho! Ovo drvce je ozbiljan kandidat za božićnu modnu reviju. Zlatno i crveno se sjajno slažu, a posebnu pažnju zaslužuju cvjetni detalji koji donose dašak glamura. Čak i ona mala figura ispod drvca odaje dojam da se pazilo na svaki detalj. Moguće je da je ukrašeno malo previše blistavo, ali nije loše za sve koji žele bling!

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Uuu, ovo je nekako… elegantno. No osjećam da nije dovoljno veselo za moj ukus! Fali tu malo više boje i veselja, čini mi se da je sve previše usmjereno na sofisticiranost. Svjetla su hladna, ali da, sve u svemu, postojano i stvoreno za ljubitelje sofisticiranih, ali mirnih blagdana. Meni fali više radosti.

Ocjena: 7/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je elegantno, sofisticirano i usklađeno u zlatnim i crvenim tonovima, ali fali mu nešto više veselja i spontanosti. Idealno je za one koji žele glamurozan, miran Božić, no nije ono pravo za ljubitelje toplih i razigranih drvaca.

Prosječna ocjena: 7.7/10

Foto: Iva Maras

DJED MRAZ:

Ovo je pravo obiteljsko drvce! Šareno, puno ukrasa, a svaki izgleda kao da ima svoju priču. Pomalo me podsjeća na jelke iz 90-ih – i to mi je zapravo šarmantno. Nije najusklađenije na svijetu, ali ima toplinu i sreću koje ne možeš kupiti u dućanu. Sviđa mi se dodir tradicije ispod drvca.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Okej, ovo drvce definitivno nije minimalističko ni trendovski umjetnički izvedeno. Kombinacija ukrasa je vrlo raznolika, stilski i vremenski pomiješana, i to će nekome biti previše. Ali! Ima nešto vrlo autentično, gotovo ''retro chic''. Da je malo više urednosti i manje različitih boja, bilo bi još bolje.

Ocjena: 7/10

SOB RUDOLF:

Ovo je baš božićno veselje u najčišćem obliku! Šareno, živo, djeca poskakuju oko njega, igračke okolo, darovi posvuda – meni je to duša Božića. Možda nije najurednije ni najmodernije, ali je najtoplije i najradosnije. A jaslice ispod drvca… predivno!

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je razigrano, veselo i puno obiteljskog duha. U dekoraciji se vidi dugi niz godina skupljanja ukrasa, što mu daje šarm, iako ga čini manje estetski ujednačenim. Idealno za toplu obiteljsku atmosferu, manje za stilizirane fotografije za društvene mreže.

Prosječna ocjena: 8/10

Foto: Anđela Smoljan

DJED MRAZ:

Oho, ovo je elegantno i ozbiljno! Srebro i plavo su uvijek dobitna kombinacija, a ovo drvce ima onu finu ''frosty'' atmosferu. Što se mene tiče, savršeno usklađeno i vrlo sofisticirano. No, mrvicu mi fali više boje i malo više ''živahnosti'', kao da je drvce iz kataloga. Ipak, sjajna opcija za moderan, miran Božić.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Vrlo profinjeno i moderno. Plavi i zlatni ukrasi daju luksuzan dojam, a smirena paleta boja pokazuje dobar ukus. Sviđa mi se što drvce nije pretrpano, a ipak je bogato detaljima. Šteta što nije malo više šareno, jer volim da Božić ima i tu šarolikost, ali za minimalistički glamur — ovo je top!

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovo je baš zimski san! Iako nije najveselije, ima onu toplinu i mirnoću koju želim na Božić. Svjetlucavo, nježno, a čak i ta mala figura na dnu daje onaj dječji šarm. Mogu reći da bi ovo bilo idealno za obiteljski Božić, ali nedostaje mi možda malo više razigranosti i boja.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je elegantno, moderno i savršeno usklađeno. Daje dojam sofisticiranog, zimskog ugođaja, ali fali mu nešto više topline i veselja. Idealno za one koji vole minimalistički pristup, ali ne i za ljubitelje razigranih, šarenih drvaca.

Prosječna ocjena: 8.3/10

Fotografije božićnog drvca šaljite nam na email magazin@rtl.hr ili na Facebook Net.hr-a, a naš će žiri odabrati tri najkreativnija koja će osvojiti vrijedne poklone!

Prijavite se na net.hr newsletter i pratite je li vaše drvce upalo u oko našem žiriju, kako su ga ocijenili i ulazi li u konkurenciju za nagrade.