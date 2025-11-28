Predstavljamo Božićni žiri Net.hr-a: Glamur, humor i topla njuškica u službi vaših najljepših jelki!

Dragi naši čitatelji, pripremite se! Ovog prosinca Net.hr kreće u potragu za najljepšom, najblistavijom i najšarmantnijom božićnom jelkom, a to je za zadatak dobio poseban žiri. Poseban do te mjere da ga možda ne biste željeli sresti u mračnoj uličici, ali biste ga sigurno pozvali na božićnu zabavu. Pod uvjetom da imate dovoljno kolača.

Iza njihovih zvučnih blagdanskih pseudonima kriju se naši hrabri — zapravo, ne baš toliko hrabri — članovi redakcije. Budimo iskreni, malo ih je strah potpisati se imenom i prezimenom, jer bi riskirali da im čitatelji nezadovoljni ocjenama počnu poklanjati grane bora umjesto čokolade, a možda bi im čak i Grinch pokucao na vrata. Stoga su se mudro odlučili sakriti iza likova koji savršeno odgovaraju njihovim karakterima. Ili barem njihovom blagdanskom raspoloženju.

Baka Mraz – kraljica glamura i posljednjih trendova

Ako je nešto ''in'', ''wow'', ''chic'' ili se pojavilo na društvenim mrežama u zadnjih 12 sekundi — Baka Mraz to zna. Ova naša redakcijska glamurozna diva prepoznaje trendove brže nego što vi stignete izgovoriti ''gdje sam ostavio lampice od prošle godine?''. Njena prosudba bit će britka, sjajna i nemilosrdno iskrena. Ako vaša jelka ima stila, šarma i dovoljno blještavila da zaslijepi i susjeda preko ceste — kod nje sigurno imate šanse.

Foto: Net.hr

Djed Mraz – umoran, duhovit i malo razbarušen, ali uvijek spreman za dobru šalu

Djed Mraz je ove godine pretrpan poslom, pod teretom godina i činjenicom da su mu sobovi sve sporiji. Jelke mu, ruku na srce, nisu prioritet, ali božićni duh redakcije ne bi bio potpun bez njegove mudre, ponekad sklone ironiji, prisutnosti. On je tu da vas podrži, komentira i povremeno probode nečiji ego simpatičnom šalom. Ako negdje u ocjenama naiđete na ciničnu opasku — vjerojatno je njegova. Ako čujete hrkanje — također je on, ne brinite.

Foto: Net.hr

Sob – ljubimac s velikim srcem i još većom ljubavlju za toplinom doma

Za našeg soba, Božić je vrijeme kad se konačno može sklupčati uz najmilije i uživati u mirisu kolača koji službeno nisu zdravi za ljubimce. On će vaše jelke promatrati s toplinom, nježnošću i razumijevanjem. Cijenit će svaki ukras koji podsjeća na obitelj, svaki detalj koji odaje brigu i toplinu doma zbog koje čak i najstroži suci puste suzu, barem poskrivečki. Ako vaša jelka ''miriše na dom'', za njega ste već pobjednici.

Foto: Net.hr

Najljepše jelke – tri nagrade čekaju vlasnike

Naš tajanstveni, ali predani božićni žiri odabrat će tri najkreativnije jelke po svom možda neobičnom, ali svakako jedinstvenom ukusu. Na kraju priče sve će se isplatiti, ali vama. Žiri će samo moći zapljeskati, jer za pobjednike smo pripremili nagrade koje će vam uljepšati blagdane — i koje su dovoljno dobre da ih je odobrila i Baka Mraz.

Zato, dragi čitatelji, pošaljite nam fotografije svojih jelki! Blistave, šarene, minimalne, raskošne, tradicionalne, šaljive ili potpuno otkačene — sve su dobrodošle. I ne brinite, žiri ne grize. Najviše što vam prijeti jest koja šala i malo smijeha ovih blagdana.

Fotografije božićnog drvca šaljite nam na email magazin@rtl.hr ili na Facebook Net.hr-a, a naš će žiri odabrati tri najkreativnija koja će osvojiti vrijedne poklone!

Prijavite se na net.hr newsletter i pratite je li vaše drvce upalo u oko našem žiriju, kako su ga ocijenili i ulazi li u konkurenciju za nagrade.

Ovdje donosimo pravila kreativnog nagradnog natječaja: 'Božićni žiri Net.hr-a bira najoriginalnije, najkreativnije, najljepše božićno drvce'.