Pravila kreativnog nagradnog natječaja: 'Božićni žiri Net.hr-a bira najoriginalnije, najkreativnije, najljepše božićno drvce'

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač) u čijem je vlasništvu portal Net.hr, organizira kreativni natječaj pod nazivom 'Božićni žiri Net.hr-a bira najoriginalnije, najkreativnije, najljepše božićno drvce' (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj).

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje 29. 11. 2025. i traje do 6. 1. 2026. godine.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve punoljetne (18 godina i starije) fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje prihvate uvjete ovog Kreativnog natječaja i koje su se do 6. 1. 2026. godine prijavile na nagradni natječaj. U natječaju ne smiju sudjelovati radnici Priređivača, kao ni članovi njihovih užih obitelji.

Svi odgovori koji se ostave nakon navedenog perioda neće biti uzeti u obzir.

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju potrebno je poslati fotografiju svojeg božićnog drvca putem Facebook stranice Net.hr-a ili na adresu e-pošte: magazin@rtl.hr. Svaka prijava mora sadržavati ime sudionika i fotografiju koju će potom ocjenjivati „Božićni žiri“. Tri najbolje ocijenjena drvca osvojit će nagradu.

Nakon završenog roka odabrat će se dobitnici nagrada, a objava dobitnika bit će objavljena na portalu Net.hr u sklopu zasebnog članka, te će dobitnici biti dodatno obaviješteni putem osobnog kontakta ostavljenog prilikom prijave na Kreativni natječaj.

Tijekom trajanja Kreativnog natječaja natjecatelji će imati priliku osvojiti poklon paket i kod za pretplatu na RTL-ovu streaming platformu Voyo.

Priređivač će po slobodnoj ocjeni odlučiti koje drvce je najoriginalnije, najkreativnije te najljepše, odnosno koje drvce će osvojiti predviđene nagrade.

Sudionici ovog nagradnog natječaja nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od nagrade navedene u ovim Pravilima natječaja.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili druge usluge te se ne može prenijeti na drugu osobu.

Članak 3.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju, Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti fotografije koje su sudionici poslali za potrebe Kreativnog natječaja.

Sudionici slanjem svoje prijave jamče da sva autorska prava na prijavljenoj fotografiji pripadaju njima, da su bez tereta i da nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Pravila Sudionici daju u korist Priređivača pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene fotografije i to na način da ovlašćuju Priređivača da prijavljene fotografije oglašava na web portalima i društvenim mrežama u vlasništvu Priređivača u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Priređivača bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim fotografijama, Sudionici se obvezuju pridružiti takvom postupku te potraživanja iz takvog zahtjeva preuzeti na sebe i braniti Priređivača od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te mu naknaditi sve troškove koji bi mu mogli nastati uslijed takvog zahtjeva i/ili pokretanja sudskog ili upravnog postupka.

Priređivač se obvezuje obavijestiti Sudionika o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Priređivač je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima.

Ako u bilo kojem trenutku Priređivač posumnja da Sudionik prijavljuje fotografije koje nisu autorske ili za koje nema pravo korištenja, zadržava pravo isključenja Sudionika iz Kreativnog natječaja.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da ih Priređivač može kontaktirati putem dostavljenih kontakt podataka te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Kreativni natječaj te druge sadržaje Priređivača. U slučaju da Sudionik ne želi primati takve poruke, može u svakom trenutku prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju kako je opisano u Članku 6. ovih pravila.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se na web portalima te društvenim mrežama u vlasništvu Priređivača, uz eventualno potrebne dorade, objavi njihovo ime i prezime te odgovor na postavljeno pitanje, a sve u svrhu promotivnih aktivnosti Priređivača.

Članak 4.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da će osobni podaci koje su dostavili Priređivaču ući u bazu Kreativnog natječaja Priređivača te da će nakon 30. 1. 2026. godine biti uništeni. Navedeno se ne odnosi na osobne podatke dobitnika nagrada koji budu objavljeni putem web portala i društvenih mreža Priređivača u skladu s ovim Pravilima. U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njihovih osobnih podataka kako je navedeno u članku 6. ovih Pravila. Navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti. U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje istih više neće biti moguće.

Članak 5.

U slučaju prijavljivanja fotografija uvredljivog, vulgarnog ili neprimjerenog sadržaja, Priređivač zadržava pravo isključenja Sudionika iz Kreativnog natječaja.

Članak 6.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti tako da na e-adresu magazin@rtl.hr pošalje e-poštu s porukom ODUSTAJEM OD NATJEČAJA 'Božićni žiri Net.hr-a bira najoriginalnije, najkreativnije, najljepše božićno drvce'.

Članak 7.

Priređivač kao voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke Sudionika (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte i ostali podaci koje Sudionici eventualno samoinicijativno dostave u sklopu prijave na Kreativni natječaj) radi provođenja Kreativnog natječaja i objave dobitnika, radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe Kreativnog natječaja i dodjele nagrada te radi korištenja osobnih podataka natjecatelja pobjednika na web portalima i društvenim mrežama u vlasništvu Priređivača u promidžbene svrhe Priređivača.

Osobni podaci u prethodno navedene svrhe, ovisno o fazi i svrsi pojedinog dijela Kreativnog natječaja, obrađuju se na temelju ugovornih obveza Priređivača koje proizlaze iz Kreativnog natječaja, legitimnih interesa Priređivača i privole Sudionika. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Za sva pitanja u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka Sudionici Kreativnog natječaja mogu se obratiti na e-mail adresu službenika za zaštitu podataka Priređivača: gdpr.general@rtl.hr ili poštom na adresu Priređivača: RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb.

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja te kako je to određeno ovim Pravilima.

Osobni se podaci čuvaju u skladu s rokovima određenim člankom 4. ovih Pravila. Podaci dobitnika čuvaju se unutar okvira određenih propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

U slučaju da se osobni podaci obrađuju u drugu svrhu, Priređivač će prije obrade Sudioniku pružiti informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Pristup osobnim podacima Sudionika imaju ovlašteni zaposlenici Priređivača. Uz navedeno, pristup osobnim podacima Sudionika mogu imati i drugi ovlašteni suradnici i izvršitelji obrade Priređivača, primjerice konzultanti koji pomažu IT podršci za poslovne sustave Priređivača i drugi konzultanti koji pomažu u obradi osobnih podataka. Osobni podaci dobitnika bit će javno dostupni putem web portala i društvenih mreža u vlasništvu Priređivača.

Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Priređivač kao voditelj obrade jamči da će čuvati i štititi sve podatke ustupljene od strane Sudionika Kreativnog natječaja te da će poduzeti sve potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u Kreativnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u skladu s primjenjivim propisima.

Sudionik Kreativnog natječaja ima sljedeća prava:

pravo na informiranje o obradi osobnih podataka – Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo znati i biti informiran o tome kako se prikupljaju i koriste njegovi osobni podaci.

– Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo znati i biti informiran o tome kako se prikupljaju i koriste njegovi osobni podaci. pravo pristupa osobnim podacima, pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju - Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo dobiti potvrdu Priređivača o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci kao i informacije o svrhama obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, ako postoje, podatke o primateljima ili kategorijama primatelja kojima se osobni podaci prosljeđuju, vremenskom trajanju obrade, odnosno barem kriterijima iz kojih se može ustanoviti koliko će obrada osobnih podataka vremenski trajati, podatke o izvorima osobnih podataka, podacima o načinu djelovanja sustava za automatsku obradu podataka ako voditelj obrade koristi takve sustave za automatizirano donošenje odluka. Priređivač osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatno zatražene kopije Priređivač može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

koji se obrađuju - Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo dobiti potvrdu Priređivača o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci kao i informacije o svrhama obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, ako postoje, podatke o primateljima ili kategorijama primatelja kojima se osobni podaci prosljeđuju, vremenskom trajanju obrade, odnosno barem kriterijima iz kojih se može ustanoviti koliko će obrada osobnih podataka vremenski trajati, podatke o izvorima osobnih podataka, podacima o načinu djelovanja sustava za automatsku obradu podataka ako voditelj obrade koristi takve sustave za automatizirano donošenje odluka. Priređivač osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatno zatražene kopije Priređivač može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. pravo na ispravak podataka - Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo ishoditi od Priređivača ispravljanje njegovih netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

- Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo ishoditi od Priređivača ispravljanje njegovih netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. pravo na brisanje osobnih podataka - pod određenim uvjetima Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo ishoditi brisanje njegovih osobnih podataka.

- pod određenim uvjetima Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo ishoditi brisanje njegovih osobnih podataka. pravo na ograničenje obrade osobnih podataka - pod određenim uvjetima, Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo ishoditi od Priređivača ograničenje obrade njegovih osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

- pod određenim uvjetima, Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo ishoditi od Priređivača ograničenje obrade njegovih osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe. pravo na prenosivost osobnih podataka - pod određenim uvjetima, Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja.

- pod određenim uvjetima, Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja. pravo na prigovor obradi osobnih podataka - Sudionik Kreativnog natječaja može podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu Priređivača.

- Sudionik Kreativnog natječaja može podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu Priređivača. pravo povući privolu - Sudionik Kreativnog natječaja ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Sudionici također imaju pravo na pritužbu nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Ulica grada Vukovara 54, 10000 Zagreb.

Članak 8.

Svi sudionici Kreativnog natječaja samim sudjelovanjem suglasni su s ovim Pravilima Kreativnog nagradnog natječaja 'Božićni žiri Net.hr-a bira najoriginalnije, najkreativnije, najljepše božićno drvce' te ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora fotografija).

Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Kreativni natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje.

Ako se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

Članak 10.

Pobjednici Kreativnog natječaja će dobiti nagradu od Priređivača – 3 (tri) pobjednika dobit će po 1 (jednu) nagradu Priređivača.

Članak 11.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledat će zaposlenici Priređivača. Fotografije neprimjerenog sadržaja bit će izbrisane te neće biti objavljene.

Članak 12.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Kreativnog natječaja ili Kreativni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Članak 13.

Svaka promjena vezana uz ova pravila Kreativnog natječaja i Kreativni natječaj bit će objavljena na web portalu net.hr. O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike dodatno i objavljivanjem na društvenim mrežama u vlasništvu Priređivača.

RTL Hrvatska d.o.o.