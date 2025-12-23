FREEMAIL
Biscoff torta koja će uspjeti baš svakome: Jedino za izgled ne možemo garantirati, ali okus je čista petica

Biscoff torta koja će uspjeti baš svakome: Jedino za izgled ne možemo garantirati, ali okus je čista petica
Foto: Rtl Native Tim

23.12.2025.
14:04
Native
Rtl Native Tim

Ivan je naš uredski vilenjak koji od ničega uvijek može napraviti fantastičnu tortu. U ovo blagdansko vrijeme, idealno je vrijeme da se napokon sjetimo i sebe pa smo si odlučili priuštiti nešto slatko, a Ivanu pritom dodatno olakšati posao.

Uz pomoć Dolcela pudinga od vanilije, složio je jednu od najslasnijih, najkaramelastijih i najukusnijih slastica koje smo ikad probali iz njegove tvornice slatkih kreacija. I ne, ovo nije još jedan recept za koji treba kulinarska škola, Ivan je imao malu caku: napraviti vrhunsku slasticu uz minimalnu zahtjevnost. Upravo tako je nastalo ovo ukusno čudo koje dokazuje da praktičnost i kvaliteta mogu ići ruku pod ruku.

Kako je Ivan pripremio ovu slasticu, pogledajte u videu, a Dolcela recept pronađite u nastavku.

Jer kad poželiš nešto slatko, fino i brzo, nema razloga da si to ne priuštiš. Jedino za izgled ne možemo garantirati...

Biscoff torta 

1) Podloga i rubovi

Sastojci:

  • 300 g mljevenih Biscoff keksa

  • 120–130 g otopljenog maslaca

  • 2–4 žlice mlijeka

Postupak:

Pomiješaj mljevene kekse i maslac, pa postupno dodaj mlijeko dok ne dobiješ smjesu koja se može utisnuti. Utisni u kalup (dno i rubove) koji se prethodno premaže maslacem i stavi u hladnjak da se stegne. 

2) Krema – vanilija & bijela čokolada

Sastojci:

  • 2 Dolcela pudinga od vanilije (2 × 40 g)

  • 700 ml mlijeka

  • 6 žlica šećera

  • 150 g bijele čokolade

  • 200 g maslaca ili margarina

  • 200 ml Dolcela Šlag 5+

Postupak:

Skuhaj puding s mlijekom i šećerom. U vrući puding dodaj bijelu čokoladu i miješaj dok se ne otopi. Ohladi do sobne temperature. Maslac/margarin pjenasto izradi pa umiješaj ohlađeni puding. Na kraju lagano umiješaj tučeno slatko vrhnje.

3) Slaganje

Kremu ravnomjerno nanesi na ohlađenu podlogu. Vrati tortu u hladnjak na 2–3 sata da se dobro stegne.

4) Biscoff glazura

Sastojci:

  • 200 g Biscoff namaza

  • 100 ml slatkog vrhnja

  • 1 žlica maslaca

Postupak:

Zagrij vrhnje (ne smije zakuhati), dodaj Biscoff namaz i maslac te miješaj dok ne dobiješ glatku glazuru. Prelij preko ohlađene torte.

5) Dekoracija

Po želji:

  • Biscoff keksi

  • bijela čokolada

  • rozetice kreme

Savjet:

Najbolja je dobro ohlađena, dan kasnije. Jedino za izgled ne možemo garantirati, ali okus je sigurna stvar!

U slast! 
 

Slatki sadržaj nastao je u suradnji s RTL native timom i Dolcelom!

