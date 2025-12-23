Biscoff torta koja će uspjeti baš svakome: Jedino za izgled ne možemo garantirati, ali okus je čista petica
Ivan je naš uredski vilenjak koji od ničega uvijek može napraviti fantastičnu tortu. U ovo blagdansko vrijeme, idealno je vrijeme da se napokon sjetimo i sebe pa smo si odlučili priuštiti nešto slatko, a Ivanu pritom dodatno olakšati posao.
Uz pomoć Dolcela pudinga od vanilije, složio je jednu od najslasnijih, najkaramelastijih i najukusnijih slastica koje smo ikad probali iz njegove tvornice slatkih kreacija. I ne, ovo nije još jedan recept za koji treba kulinarska škola, Ivan je imao malu caku: napraviti vrhunsku slasticu uz minimalnu zahtjevnost. Upravo tako je nastalo ovo ukusno čudo koje dokazuje da praktičnost i kvaliteta mogu ići ruku pod ruku.
Kako je Ivan pripremio ovu slasticu, pogledajte u videu, a Dolcela recept pronađite u nastavku.
Jer kad poželiš nešto slatko, fino i brzo, nema razloga da si to ne priuštiš. Jedino za izgled ne možemo garantirati...
Biscoff torta
1) Podloga i rubovi
Sastojci:
-
300 g mljevenih Biscoff keksa
-
120–130 g otopljenog maslaca
-
2–4 žlice mlijeka
Postupak:
Pomiješaj mljevene kekse i maslac, pa postupno dodaj mlijeko dok ne dobiješ smjesu koja se može utisnuti. Utisni u kalup (dno i rubove) koji se prethodno premaže maslacem i stavi u hladnjak da se stegne.
2) Krema – vanilija & bijela čokolada
Sastojci:
-
2 Dolcela pudinga od vanilije (2 × 40 g)
-
700 ml mlijeka
-
6 žlica šećera
-
150 g bijele čokolade
-
200 g maslaca ili margarina
-
200 ml Dolcela Šlag 5+
Postupak:
Skuhaj puding s mlijekom i šećerom. U vrući puding dodaj bijelu čokoladu i miješaj dok se ne otopi. Ohladi do sobne temperature. Maslac/margarin pjenasto izradi pa umiješaj ohlađeni puding. Na kraju lagano umiješaj tučeno slatko vrhnje.
3) Slaganje
Kremu ravnomjerno nanesi na ohlađenu podlogu. Vrati tortu u hladnjak na 2–3 sata da se dobro stegne.
4) Biscoff glazura
Sastojci:
-
200 g Biscoff namaza
-
100 ml slatkog vrhnja
-
1 žlica maslaca
Postupak:
Zagrij vrhnje (ne smije zakuhati), dodaj Biscoff namaz i maslac te miješaj dok ne dobiješ glatku glazuru. Prelij preko ohlađene torte.
5) Dekoracija
Po želji:
-
Biscoff keksi
-
bijela čokolada
-
rozetice kreme
Savjet:
Najbolja je dobro ohlađena, dan kasnije. Jedino za izgled ne možemo garantirati, ali okus je sigurna stvar!
U slast!
Slatki sadržaj nastao je u suradnji s RTL native timom i Dolcelom!