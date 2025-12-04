FREEMAIL
NEVJEROJATNO /

Srbin došao u Split i ovim videom neke digao na noge: '**bem ti sunce, naježio sam se!'

Srbin došao u Split i ovim videom neke digao na noge: '**bem ti sunce, naježio sam se!'
Foto: Screenshot Instagram

Nakon što je posjetio naš grad, podijelio je prve dojmove i objavio video

4.12.2025.
8:56
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
"Tko god od naših u Beogradu ode u Split, kaže da Split ima neku magiju. Apsolutno se slažem, ovaj grad je nevjerojatan. Bukvalno, Dioklecijan, imperator, kupao se ovdje. Nevjerojatno", ovim je riječima je jedan gost iz Srbije opisao Split. 

Na društvenim mrežama objavio je video oduševljenja u kojem također kaže: "Taman što je Cezar umro i Kleopatra, počeli su da grade ovo. Naježio sam se, *ebem ti sunce!". 

U dva dana zaradio je mnoge lajkove i komentare odobravanja a na kraju videa kaže: "Ljepša je jedna plaža u urbanom velikom gradu Splitu nego, nego cijela Crna Gora zajedno".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @gosn.barna

 "Svaka čast momak uživaj u lipon Splitu", samo su neki od komentara, kao i: " Drago mi je da uživaš kod nas brate".

POGLEDAJTE VIDEO Savršen spoj za svaku priliku: Pripremite hrskavu piletinu i kremastu krumpir salatu

komentara
