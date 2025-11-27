Advent u Zadru bogatiji nego ikada: Brojni koncerti, gastronomska ponuda i program za djecu

Diljem Hrvatske uskoro se budi najčarobnije doba godine – vrijeme kada se ulice pretvaraju u sjajne dekoracije, trgovi postaju okupljališta dobre zabave, a mirisi blagdanskih specijaliteta ispunjavaju svaki kutak. Adventska atmosfera polako preuzima gradove, a Zadar je među prvima otvorio svoja vrata blagdanskom raspoloženju.

Advent u Zadru, svečanost koja već tradicionalno privlači tisuće posjetitelja, započeo je 24. studenoga i donosi bogat program ispunjen glazbom, gastronomijom i nezaboravnim druženjima. Ove godine manifestacija se dodatno širi na nove lokacije, a posjetitelje očekuje raznovrstan glazbeni program s nastupima brojnih popularnih izvođača. Donosimo sve detalje zadarskog Adventa.

Gdje se održava advent u Zadru 2025.?

Advent Zadar 2025. tradicionalno će se održavati na Trgu Petra Zoranića i Trgu Pet bunara, a ove godine program se širi i na nove lokacije, uključujući Zlatarsku ulicu i plato iza palače Cedulin.

27. studenog održat će se koncert Ivice Sikirića Iće, a tijekom prosinca posjetitelji će moći uživati u nastupima domaćih izvođača poput Kuzme & Shaka Zulu, Tajči, Četiri tenora, Rišpeta, Silentea i Joleta, dok će u završnim danima nastupiti Maja Šuput i Elemental. Za ljubitelje različitih glazbenih žanrova pripremljen je i dodatni glazbeni punkt nasuprot gradske pijace, na kojem će se predstaviti Nipplepeople, Mangroove, Jonathan, Porto Morto i Gustafi.

Uz koncerte i bogatu gastronomsku ponudu, Advent Zadar 2025. donosi i raznovrstan dnevni program za obitelji i djecu. Posjetitelje očekuju božićne predstave, kreativne radionice, nastupi zborova i plesnih skupina, tematska događanja te tradicionalni dolazak svete Lucije i Djeda Božićnjaka.

U nastavku pogledajte cijeli program Adventa u Zadru.

PROGRAM ADVENTA U ZADRU

27.11. - Ivica Sikirić Ićo - 20:30-23:00, Trg Petra Zoranića

28.11. - Grupa Buđenje - 21:00-23:00, Trg Petra Zoranića

29.11. - Nipplepeople - 20:30-22:30, Tržnica Zadar

29.11. - Marko Škugor - 21:00-23:00, Trg Petra Zoranića

30.11. - Otvorenje dječjeg Adventa - 11:00-13:00, Tržnica Zadar

30.11. - Večer filmske glazbe | DJ Elvis - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

01.12. - Glazbene dekade: 60-e | DJ Rkoma - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

02.12. - Klapa Kontrada - 19:30-21:30, Trg Petra Zoranića

02.12. - Student Advent | Studio 54 by DJ Domagoj - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

03.12. - Zoran Jelenković - 19:30-21:30, Trg Petra Zoranića

03.12. - Student Advent | Plesaona by DJ Ante Dujić - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

04.12. - Jure Brkljača - 20:30-22:30, Trg Petra Zoranića

05.12. - Udruga Zaratinići | Proslava prvog rođendana - 17:00-19:00, Tržnica Zadar

05.12. - Dječja božićna predstava sv. Nikola - 18:00-19:00, Tržnica Zadar

05.12. - Mladi ansambli Glazbene škole Blagoje Bersa - 20:00-21:30, University Ceremonial Hall

05.12. - DJ Boris (Hedera) & Stari Jarac Papa Gogo - 20:30-22:30, Tržnica Zadar

05.12. - Kuzma & Shaka Zulu - 21:30-23:00, Trg Petra Zoranića

06.12. - Adventska radionica - 10:00-12:00, Tržnica Zadar

06.12. - Od (staklenog) otpada do božićnog ukrasa - 10:00-12:00, Muzej antičkog stakla

06.12. - Promenada svetog Nikole - 10:30-12:30, Zadar

06.12. - Sanja Vrančić Duo - 12:00-14:00, Tržnica Zadar

06.12. - Mangroove - 20:30-22:30, Tržnica Zadar

06.12. - Tajči - 21:00-23:00, Trg Petra Zoranića

07.12. - Adventska radionica - 11:00-13:00, Tržnica Zadar

07.12. - Condura Croatica - 19:00-20:30, Trg Petra Zoranića

07.12. - Reggae Night by DJ Sandro - 20:00-23:00, Tržnica Zadar

08.12. - Obljetnička produkcija Plesnog odjela Glazbene škole Blagoje Bersa - 19:00-21:00, HNK Zadar

08.12. - Ars Cantabile - 19:00-20:00, Trg Petra Zoranića

08.12. - Glazbene dekade: 70-e | DJ Rkoma - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

09.12. - Klapa Munita - 19:30-21:30, Narodni trg

09.12. - Student Advent | Strana pop glazba by DJ Antonio - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

10.12. - Lucija Marcelić & Pink Noise - 19:30-21:30, Trg Petra Zoranića

10.12. - Student Advent | Plesaona by DJ Ante Dujić - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

11.12. - Blues Bar | Radio 05 na Božićnom gramofonu - 20:00-23:00, Tržnica Zadar

11.12. - Krešimir Perović & Ante Rados - 20:30-22:30, Trg Petra Zoranića

12.12. - Dječja božićna predstava - 18:00-19:00, Tržnica Zadar

12.12. - DJ Robert Mareković - 20:30-22:00, Tržnica Zadar

12.12. - 4 tenora - 21:00-23:00, Trg Petra Zoranića

13.12. - Adventska radionica - 10:00-14:00, Tržnica Zadar

13.12. - Sveta Luce - Ona koja svijetli - 10:00-12:00, Gradska knjižnica Zadar

13.12. - Dolazak svete Lucije - 10:30-12:30, Zadar

13.12. - Jonathan - 20:30-22:30, Tržnica Zadar

13.12. - Rišpet - 21:00-23:00, Trg Petra Zoranića

14.12. - Adventska radionica - 11:00-13:00, Tržnica Zadar

14.12. - Dječji zbor Libretići i pjevači solisti - 19:00-20:30, Trg Petra Zoranića

14.12. - Povijest rocka, 1. dio | DJ Denis Ostrogonac - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

16.12. - Pedagoška radionica konzervacije i restauracije stakla - 10:00-12:00, Muzej antičkog stakla

16.12. - Klapa Puntamika - 19:30-21:30, Trg Petra Zoranića

16.12. - Student Advent | Regionalna alternativna glazba - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

17.12. - Zaratino - 19:30-21:30, Trg Petra Zoranića

17.12. - Student Advent | Plesaona - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

18.12. - Marina Tomašević - 20:30-22:30, Trg Petra Zoranića

19.12. - Dječja božićna predstava - 18:00-19:00, Tržnica Zadar

19.12. - DJ Mare Milin - 20:30-22:30, Tržnica Zadar

19.12. - Silente - 21:00-23:00, Trg Petra Zoranića

20.12. - Adventska radionica - 11:00-13:00, Tržnica Zadar

20.12. - Smotra mažoret plesa - 11:00-12:00, Trg Petra Zoranića

20.12. - Porto Morto - 20:30-22:30, Tržnica Zadar

20.12. - Jole - 21:00-23:00, Trg Petra Zoranića

21.12. - Adventska radionica - 11:00-13:00, Tržnica Zadar

21.12. - Gradska glazba Zadar | Ususret Božiću - 19:00-21:00, Trg Petra Zoranića

21.12. - Božićne obrade | DJ Domagoj Veršić - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

22.12. - Hrvatsko pjevačko društvo Zoranić - 19:30-20:30, Trg Petra Zoranića

22.12. - Glazbene dekade: 90-e | Dj Elvis - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

23.12. - Klapa Diadora - 19:30-21:30, Trg Petra Zoranića

23.12. - Student Advent | Strana alternativna glazba - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

24.12. - Dolazak Djeda Božićnjaka - 10:30-12:30, Zadar

24.12. - Sabrina Hebiri, Dora Vestić, Dino Purić & Stjepan Lach - 11:00-13:00, Trg Petra Zoranića

24.12. - Student Advent | Hrvatski pop-rock - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

25.12. - Božićni koncert grupe Forum & Ivana Kindl - 20:30-22:30, Trg Petra Zoranića

26.12. - Dječja božićna predstava - 18:00-19:00, Tržnica Zadar

26.12. - Gustafi - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

26.12. - Vatra - 21:00-23:00, Trg Petra Zoranića

27.12. - Adventska radionica - 11:00-13:00, Tržnica Zadar

27.12. - Zadar Christmas Run 2025, Zadar

27.12. - DJ Mario Vukičević - 20:30-22:30, Tržnica Zadar

27.12. - Maja Šuput - 21:00-23:30, Trg Petra Zoranića

28.12. - Adventska radionica - 11:00-13:00, Tržnica Zadar

28.12. - Sexymotherf***ers - 19:00-21:00, Trg Petra Zoranića

28.12. - Povijest rocka, 2. dio | DJ Prte - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

29.12. - Elemental - 19:00-21:00, Trg Petra Zoranića

29.12. - Glazbene dekade: 2000-e | DJ - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

30.12. - Student Advent | Zara Caliente - 20:00-22:00, Tržnica Zadar

30.12. - Sarà perché ti amo - 21:00-23:00, Trg Petra Zoranića

01.01. - Kanella - 20:30-22:30, Trg Petra Zoranića

Za detalje o Adventu u Zadru posjetite službenu stranicu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Provjerili smo kako će izgledati Advent u Zagrebu