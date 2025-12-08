10 parfema kojima ovog Božića možete reći 'volim te'
Ako postoji savršeno vrijeme za pokloniti ljubav u bočici, onda je to sad!
I zato smo složili listu od deset parfema koji nose ljubav bolje od riječi. Oni su topli, mekani, nježni, romantični i savršeni za trenutke koji počinju zagrljajem.
Pa krenimo: ovo je vaš mali vodič kroz mirise koji mirišu na poljupce, na tople večeri i na trenutke koje ćete pamtiti.
1. Dolce & Gabbana Devotion (ženski)
Slatko, luksuzno i senzualno. Devotion je miris koji izgleda i miriše kao božićni poklon iz snova. Kombinacija karamela i cvjetnih nota daje mu toplu, gurmansku eleganciju.
2. Versace The Dreamer (muški)
Jedan od najsofisticiranijih muških parfema današnjice. Intenzivni miris toplih nota otvara se slatkastim početkom i nastavlja aromatičnom bazom i toplim drvenim tragom. Note mirisa Versace Dreamer su žalfija, lavanda, mandarina, pelargonija, ruža, duhan, vetiver, cedar i zrno Tonka.
3. Chanel Coco Mademoiselle (ženski)
Bezvremenski klasik koji spaja svježinu citrusa i ženstvenu eleganciju pačulija. Pariz u bočici: moderan, slobodan, glamurozan.
4. Dolce & Gabanna, The One (muški)
Zavodljiv, tamni, moćan. Za večeri kad želiš ostaviti dojam jer se ovaj orijentalni miris otvara začinskim akcentima bosiljka, grejpa i korijandera. Prijelazom na svježe note đumbira, kardamoma i cvijeta naranče muževan miris odiše jačinom. Drveni završetak sadrži jantar, duhan i cedar koji naglašavaju sofisticirani karakter muškarca.
5. Ferragamo, Signorina Unica (ženski)
Ferragamo Signorina Unica parfem za žene sadrži moderne drvenaste i gurmanske note koje ga čine prepoznatljivo ženstvenim, modernim i iznimno dugotrajnim.
6. Bleu de Chanel (muški)
Čist, elegantan, nepogrešiv. Ovo je miris onih muškaraca koji nikada ne moraju preglasno govoriti da bi bili primijećeni. Savršen za poslovne sastanke i večernje izlaske.
7. Moschino, Cheap and Chic, I Love Love (ženski)
Jedan od najpoznatijih mirisa na svijetu. Miris karakterizira optimističnost, pun je ljubavi, sunca i jarkih boja. Moschino I Love Love je pjenušav, svjež i zabavan, miris koji se pamti i koji se osjeti prije i nakon što uđeš u prostoriju.
8. Al Harmain, Belle (ženski)
Intenzivan, mističan, dramatičan. Ovaj parfem je iskustvo, ne samo miris.
9. Giorgio Armani, Si Passione (ženski)
Luksuzna, dublja, strastvenija verzija klasika Si. Svježina i seksepil spajaju se u moderan, zreo i elegantan ženski miris.
10. Calvin Klein, In2U him edt (muški)
Prozračan, umjetnički, hipnotičan. Za one koji vole nešto nježno, atmosferično i moderno. Miris koji izgleda dobro na svima i nosi se kao stil.

