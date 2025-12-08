10 parfema kojima ovog Božića možete reći 'volim te'

I dok se svake godine pred Božić pitamo što kupiti osobi koju volimo, a da je to nešto lijepo, nešto osobno, nešto što će ju pratiti danima, miris je uvijek točan odgovor. Parfem je sitnica koja se nosi na koži, ali njegov miris zauvijek asocira na tople trenutke ljubavi i nježnosti u našem pamćenju. Miris je taj mali neizgovoreni 'volim te' koji traje puno duže od blagdanske čestitke.

I zato smo složili listu od deset parfema koji nose ljubav bolje od riječi. Oni su topli, mekani, nježni, romantični i savršeni za trenutke koji počinju zagrljajem. A ove godine postoji i jedan bonus, od 1. do 24. prosinca 2025. u ‘Moj dm' aplikaciji čeka vas kupon za 10x više bodova pri kupnji mirisa koji vrijedi i u dm trgovinama i na dm online shopu.

Pa krenimo: ovo je vaš mali vodič kroz mirise koji mirišu na poljupce, na tople večeri i na trenutke koje ćete pamtiti.

Foto: Promo

Slatko, luksuzno i senzualno. Devotion je miris koji izgleda i miriše kao božićni poklon iz snova. Kombinacija karamela i cvjetnih nota daje mu toplu, gurmansku eleganciju.

Foto: Promo

Jedan od najsofisticiranijih muških parfema današnjice. Intenzivni miris toplih nota otvara se slatkastim početkom i nastavlja aromatičnom bazom i toplim drvenim tragom. Note mirisa Versace Dreamer su žalfija, lavanda, mandarina, pelargonija, ruža, duhan, vetiver, cedar i zrno Tonka.

Foto: Promo

Bezvremenski klasik koji spaja svježinu citrusa i ženstvenu eleganciju pačulija. Pariz u bočici: moderan, slobodan, glamurozan.

Foto: Promo

Zavodljiv, tamni, moćan. Za večeri kad želiš ostaviti dojam jer se ovaj orijentalni miris otvara začinskim akcentima bosiljka, grejpa i korijandera. Prijelazom na svježe note đumbira, kardamoma i cvijeta naranče muževan miris odiše jačinom. Drveni završetak sadrži jantar, duhan i cedar koji naglašavaju sofisticirani karakter muškarca.

Foto: Promo

Ferragamo Signorina Unica parfem za žene sadrži moderne drvenaste i gurmanske note koje ga čine prepoznatljivo ženstvenim, modernim i iznimno dugotrajnim.

Foto: Promo

Čist, elegantan, nepogrešiv. Ovo je miris onih muškaraca koji nikada ne moraju preglasno govoriti da bi bili primijećeni. Savršen za poslovne sastanke i večernje izlaske.

Foto: Promo

Jedan od najpoznatijih mirisa na svijetu. Miris karakterizira optimističnost, pun je ljubavi, sunca i jarkih boja. Moschino I Love Love je pjenušav, svjež i zabavan, miris koji se pamti i koji se osjeti prije i nakon što uđeš u prostoriju.

Foto: Promo

Intenzivan, mističan, dramatičan. Ovaj parfem je iskustvo, ne samo miris.

Foto: Promo

Luksuzna, dublja, strastvenija verzija klasika Si. Svježina i seksepil spajaju se u moderan, zreo i elegantan ženski miris.

Foto: Promo

Prozračan, umjetnički, hipnotičan. Za one koji vole nešto nježno, atmosferično i moderno. Miris koji izgleda dobro na svima i nosi se kao stil.

I ne zaboravite, od 1. do 24. prosinca 2025. u 'Moj dm' aplikaciji možete pronaći kupon čijom aktivacijom ostvarujete 10x više bodova pri kupnji mirisa, a iskoristiti ga možete i u dm trgovinama i na dm online shopu!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a!