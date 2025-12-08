FREEMAIL
BELGIJCI U NEVJERICI /

Ovo je sve iznenadilo! Leko napustio klub i u tajnosti potpisao za velikana

Ovo je sve iznenadilo! Leko napustio klub i u tajnosti potpisao za velikana
Foto: Profimedia

Belgijsku javnost je iznenadila ova odluka

8.12.2025.
17:20
Sportski.net
Profimedia
Bombastična kolebanja u Belgiji. Ivan Leko postaje glavni trener Club Bruggea nakon što je Nicky Hayen dobio otkaz u belgijskom velikanu.

Belgijsku javnost je iznenadila ova odluka, a posebno je zanimljivo što je Leko napustio klupu Genta kako bi po drugi put u karijeri preuzeo Club Brugge. Leko je ljetos preuzeo Gent. Vodio ih je na ukupno 19 utakmica, a od 17 ligaških pobijedio je na šest, isto toliko je izgubio, a remizirao je pet puta.

Sve o hrvatskim trenerima čitajte na portalu Net.hr.

Brugge je izgubio na četiri od posljednih šest utakmica i odlučili su se zahvaliti Nickyju Hayenu. 

"Možda još iznenađujuće od vijesti o otkazu jest to što je Club Brugge odmah najavio nasljednika. Plavo-crni su doveli Ivana Leku iz rivala KAA Genta. Hrvat, koji je prethodno bio i kao igrač i kao menadžer u Jan Breydelu, vodio je Buffalose od ovog ljeta. Njegov odlazak navodno je potpuno iznenađenje i za Gent", piše belgijski sporza.be.

 

 

Nakon 17 kola, njegov Gent se nalazi na sedmom mjestu s 23 boda. Brugge je na trećem mjestu s 32 boda, pet manje od vodećeg Uniona. Leko je igrao za Brugge, a kao trener vodio ih je od srpnja 2017. do lipnja 2019. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska kreće u novu borbu za postolje! Martinović: 'Znamo da će biti kao da igramo doma'

najčitanije
