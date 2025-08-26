Vijest koja je odjeknula svijetom biznisa i sporta: hrvatska fintech kompanija novi je novi glavni sponzor talijanskog prvoligaša

Igrači talijanskog nogometnog kluba Hellas Verona Serie A u sezoni 2025/26 na travnjak će istrčavati u dresovima na kojima će s prednje strane biti logotip novog glavnog sponzora, hrvatske fintech tvrtke Aircash.

Vijest je objavljena na press konferenciji koju su zajednički održali Hrvoje Ćosić, osnivač i CEO hrvatske fintech kompanije Aircash i Italo Zanzi, izvršni predsjednik talijanskog prvoligaša Hellas Verona.

Put koji spaja sportsku tradiciju s tehnološkim inovacijama

„Ponosni smo što možemo objaviti naše novo partnerstvo s Aircashom. Ova suradnja predstavlja značajan korak za naš klub jer udružujemo snage s dinamičnom i inovativnom kompanijom koja dijeli naše vrijednosti i strasti, identitet i vizije za budućnost. Zajedno želimo izgraditi put koji spaja sportsku tradiciju s tehnološkim inovacijama, u službi naših navijača i grada Verone“, kazao je Italo Zanzi, dodavši:

„Ovo partnerstvo dodatno učvršćuje našu prisutnost na nacionalnoj i međunarodnoj sceni sa zajedničkim ciljem stvaranja vrijednosti i autentičnih veza“, pritom se zahvalivši što je cijeloj Upravi kompanije Aircash na tome što je odabrao upravo klub Hellas Verona.

Foto: Promo

Hellas Verona je nogometni klub s više od 122 godine tradicije u jednoj od najjačih nogometnih liga na svijetu, a igra na stadionu Marcantonio Bentegodi koji prima gotovo 40.000 navijača.

Aircash je licencirana fin tech kompanija za digitalna plaćanja koja posluje u svih 28 zemalja Europske unije. Aircash je hrvatski fintech koji se iz malog startupa pretvorio u regionalnog lidera digitalnih plaćanja.

Njihova aplikacija omogućuje od slanja novca i plaćanja parkiranja, kupnje karata, plaćanja parkinga, nadoplate ENC-a, kupnje vinjeta, pa sve do podizanja gotovine. Poanta je jednostavnosti korištenja i s inovativnim rješenjima s kojima Aircash stvara most između klasičnih financija i novih digitalnih navika, s ambicijom da domaću priču pretvore u globalnu.

Foto: Promo

Potom je riječ predao Hrvoju Ćosiću, osnivaču i izvršnom direktoru kompanije Aircash koji je također izrazio zadovoljstvo partnerstvom.

"S klubom dijelimo i istu strast prema nogometu"

„Velika nam je čast biti dio obitelji Hellas Verona. Italija je jedno od ključnih tržišta za naš daljnji razvoj, a vjerujemo da je upravo Verona savršeno mjesto za početak. Želimo korisnicima nuditi rješenja koja će im olakšati svakodnevicu. Ovo partnerstvo je tek prvi korak u dugoročnom ulaganju na talijanskom tržištu. Došli smo ovdje, planiramo ostati i izgraditi dugoročni odnos s domaćinima, kako iz samog kluba Hellas Verona, predstavnika medija, ali prvenstveno sa stanovnicima Verone, kao i s navijačima i pristašama kluba Hellas Verona“, istaknuo je Hrvoje Ćosić.

„Mislim da s klubom dijelimo i istu strast prema nogometu: dolazimo iz zemlje u kojoj je nogomet iznimno popularan sport, najpopularniji u Hrvatskoj“, dodao je.

Foto: Promo

„Čvrsto vjerujem u važnost osobne prisutnosti. Bit ću tamo osobno na prvoj domaćoj utakmici, ali i tijekom sezone. Puno nam znači ono što se događa prije utakmice: kako navijači dolaze na stadion, koje opcije prijevoza koriste, na koji se način uključuju na dan utakmice. Znam da su navijači vrlo strastveni, ali želim to doživjeti iz prve ruke dolaskom na stadion i boljim upoznavanjem s njima“, poručio je Hrvoje Ćosić.

„Kao Aircash, mi smo aplikacija za mobilna plaćanja; naš je limit svemir jer je sve moguće. Počeli smo u srednjoj Europi, s uslugama vezanim uz putovanja i plaćanja u restoranima; želimo te usluge ponuditi i navijačima kako bismo ih doveli na stadion. Primjerice, stvaranjem jedinstvene ulaznice za cijelo iskustvo dana utakmice, čime bismo dodatno povećali vjerodostojnost kluba, ali i našu kao inovatora. Mi to možemo ostvariti u poslovnom smislu, a klub na terenu. Tek se upoznajemo; u bliskoj budućnosti vidjet ćemo konkretne rezultate“, zaključio je.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom.