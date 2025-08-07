Složili smo vodič za shopping nakon kojeg ćete izgledati kao milijun dolara, a potrošiti manje od 200 €

Ako želite izgledati kao netko tko se upravo vratio iz privatnog shoppinga s osobnim stilistom, Designer Outlet Croatia je shopping destinacija koju ne smijete preskočiti.

Upravo su na snazi popusti do nevjerojatnih 80 posto na top brendove, a najbolje komade treba uloviti na vrijeme.

Foto: Designer Outlet Croatia

Samo nekoliko minuta vožnje od Zagreba nalazi se fashion oaza koja nudi potpuno drugačiji doživljaj kupovine. Designer Outlet Croatia podsjeća na pitoreskno seoce u kojem je pravi užitak šetati, a kojeg čini niz trgovina s više od 100 vrhunskih fashion i lifestyle brandova obuće, odjeće, sportske opreme i modnih dodataka za cijelu obitelj.

Zašto nam je Designer Outlet Croatia broj jedan destinacija za shopping? Tajna se krije u tom nevidljivom luksuzu, odnosno u vještini kako se obući skupo, a zapravo potrošiti racionalno.

Dizajnerski komadi po nevjerojatnim cijenama

Iz ove shopping oaze možete izaći s lookom kao iz editorijala glamuroznog modnog časopisa, ali po cijenama koje su sve samo ne pretjerane. Ovdje ćete pronaći odjeću, obuću i modne dodatke s kojima možete složiti outfit u kojem ćete izgledati kao milijun dolara, a nećete potrošiti ni približno toliko.

Bez obzira na to je li vam ormar organiziran po capsule wardrobe principu ili volite eksperimentirati s različitim stilovima, Designer Outlet Croatia je adresa na kojoj ćete pronaći sve što vam treba.

Foto: Designer Outlet Croatia

Zamislimo da imate točno 200 eura i da vas trenutni sadržaj ormara više ne veseli. U Designer Outletu Croatia s tim novcem možete, primjerice, uzeti komplet sako i prsluk koji izgledaju kao da ste ih preuzeli s vješalice nakon revije u Milanu, a savršeno će dobro funkcionirati za radni dan ispunjen poslovnim sastancima i sličnim obavezama.

U toj istoj kombinaciji bit ćete i dalje biti perfektno odjeveni za afterwork opuštanje, izlazak na koktele i razmjenu dojmova s godišnjeg odmora s prijateljicama ili izlazak na večeru u fine dining restoran.

Foto: Designer Outlet Croatia

Samo nekoliko koraka dalje čeka vas trgovina s modnim dodacima prestižnih dizajnera, gdje možete pronaći torbicu koja se savršeno uklapa u svaki outfit, i to po cijeni koja djeluje nestvarno.

I nakon takvog ulova, ostat će vam dovoljno za sportski top vrhunskog brenda koji je savršen za teretanu, treninge ili šetnje po prirodi. Uz to, ovdje možete pronaći i ležernije komade za casual look koji i dalje odiše profinjenošću, i sve to po super cijenama.

Casual ili sportska elegancija na popustu od 80 posto, a sve na jednom mjestu

Još jedna velika prednost ove popularne shopping destinacije jest što ovdje bogata ponuda top brendova pokriva potrebe cijele obitelji. U trgovinama Designer Outleta Croatia garderobu će sa zadovoljstvom obnoviti i muškarci, bilo da im treba odjeća i obuća za posao, posebne prigode ili slobodno vrijeme.

Foto: Designer Outlet Croatia

Primjer? Klasična bijela košulja u kombinaciji s tamnoplavim hlačama, kariranim sakoom i pomno odabranim modnim dodacima. To je savršen primjer sportsko-poslovne elegancije, a sve te komade možete pronaći na istoj adresi: u trgovinama smještenima u Designer Outletu Croatia, i to s popustima do 80 posto. Stvarno šteta propustiti.

Foto: Designer Outlet Croatia

Za trenutke odmora i rekreacije zavirite u trgovine popularnih sportskih brendova gdje vas čekaju lanene košulje, polo majice, kratke hlače i udobne mokasine ili tenisice. Rezultat? Za samo dvjestotinjak eura možete izgledati kao da ste upravo sišli s jahte u Saint-Tropezu.

Back to School nikad nije izgledao bolje

U ovoj shopping meki razveselit ćete i klince jer i za njih ovdje ima svega, od glave do pete. Uz već postojeće popuste do 80 posto, uskoro, krajem ovog mjeseca, kreće i Back to School program kroz koji možete opremiti svoje školarce za novu školsku godinu.

U ponudi su sportske tenisice, udobne trenirke, ruksaci, jakne i drugi praktični komadi koje će djeca voljeti nositi i u školi i na igralištu. Ponuda obuhvaća brendove poznate po kvaliteti i izdržljivosti, tako da ne morate birati između izgleda i funkcionalnosti.

Foto: Designer Outlet Croatia

Osim odjeće i obuće, ovdje možete pronaći i sportsku opremu poput lopti i rekvizita za slobodno vrijeme, treninge i školske sportske aktivnosti. Školske pripreme nikad nisu bile lakše ni povoljnije.

A najbolji dan za shopping u Designer Outletu Croatia? Bez sumnje, Mrak četvrtak 14. kolovoza, jer vas tada očekuju dodatni popusti i posebne pogodnosti. Ponekad je najbolji osjećaj onaj kad znate da ste si priuštili nešto posebno, ali pametno.

Upravo takav je shopping kada kupujete na pravim mjestima jer tada kupujete bez stresa, bez grižnje savjesti, s punim zadovoljstvom. Na vama je samo da se uvjerite i sami.

Dodatno, u neposrednoj blizini Designer Outleta Croatia nalazi se IKEA, pa nakon što obnovite garderobu, usput možete skoknuti i po sve što vam je potrebno za dom. Od dekorativnih sitnica koji će unijeti novu svježinu u vaš životni prostor preko potrepština za kuhinju pa sve do namještaja, i ovdje možete pronaći sve što vam treba na jednom mjestu.

Sadržaj je nastao u suradnji s Designer Outletom Croatia.