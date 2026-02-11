Valentinovo bez pritiska: izvrsne ideje koje ne opterećuju kućni budžet

Nakon siječanjskog stezanja remena, kada se još zbrajaju blagdanski troškovi i opreznije gleda na troškove, dolazi veljača. Dani su i dalje kratki i hladni, ali baš tada dolazi Valentinovo, kao mali podsjetnik da ljubav vrijedi slaviti i da se valja podsjetiti zašto nam je važna.

Međutim, iako to nekada nije bilo tako zamišljeno, danas Valentinovo često dolazi s tihim, ali snažnim pritiskom. Pod utjecajem holivudske filmske romantike i društvenih mreža, za slavljenje praznika ljubavi gotovo kao da se podrazumijeva skupi wellness vikend u inozemstvu za dvoje, večera u razvikanom fine dining restoranu, raskošni poklon “koji se očekuje”...

Jednostavni izbori za posebnu večer

Drugim riječima, rezervacije i veliki troškovi lako otmu kontroli. Naime, lako je steći dojam da se, s vremenom, slavljenje Valentinova sve češće počelo mjeriti kroz iznose koje smo spremni potrošiti. Kao da se ljubav procjenjuje prema cijeni večere, vrijednosti poklona ili tome koliko je plan bio “velik” i vidljiv drugima. A to je, zapravo, potpuno nepotrebno jer ono što se zaista očekuje je puno jednostavnije. I iskrenije. Ljubav se ne mjeri cijenom, nego pažnjom i vremenom koje provodimo zajedno.

U aktualnom Eurospin katalogu, koji vrijedi od 11. siječnja do 17. veljače, pronašli smo niz proizvoda koji nude upravo takav, opušteniji pristup Valentinovu. Podsjećaju nas da obilježavanje ovog dana ne mora biti veliko, skupo ni savršeno da bi bilo posebno. Umjesto večere u restoranu, romantičnu večer možete organizirati kod kuće. Bez žurbe, bez stresa i u svom ritmu i po vlastitu guštu.

Dobra hrana, ugodna atmosfera i zajedničko vrijeme često znače više od jelovnika s tri slijeda i računa na kraju večeri. Za početak, odličan izbor je pjenušavo vino Prosecco (750 ml) po cijeni od 3,99 eura, sniženo za 33 posto, uz koje se izvrsno slažu svježe jagode Amore Mio, dostupne u katalogu po cijeni od 1,79 eura za pakiranje od 170 g.

Za malo konkretniji zalogaj, tu je izbor delikatesa poput Dalmatinske buđole za 1,69 eura za 100 g) i Domaće istarske pancete Premium za 1,89 eura za 100 g, oba s oznakom Hrvatski proizvod.

Odličan dodatak su i Kraljevski sir trokut po cijeni od 1,19 eura za 100 g, snižen za 33 posto, Kuhani sir s crvenom paprikom za 1,05 eura za 100 g. Za takvu platu odličan dodatak su Velike masline bez koštica robne marke Varia Gusto po cijeni od 1,79 eura u staklenci od 260 g te Tartar umak Sunny Nature za svega 0,99 eura u tubi od 165 g.

Glavno jelo koje se pamti dulje od računa

Za glavno jelo, Eurospin nudi kvalitetne komade svježeg mesa uz koje se kod kuće lako postiže poseban ugođaj. Juneći but bez kosti odličan je izbor za romantičnu večeru jer uz malo truda daje jelo koje ostavlja dojam.

Može se pripremiti pirjan u vinskom umaku, kada postaje mekan, sočan i pun okusa, ili kao ragu uz tjesteninu ili njoke. Za ljubitelje klasike, pečeni juneći but s krumpirom i povrćem uvijek je siguran izbor koji cijelu kuću ispuni toplim, domaćim mirisima.

U Eurospin katalogu koji vrijedi od 11. do 17. veljače pronašli smo i Svinjsku koljenicu po cijeni od 2,69 eura po kilogramu, sniženu za 37 posto. Pečena s hrskavom kožicom, koljenica je pravi comfort food za hladne večeri, idealna za dijeljenje i uživanje bez žurbe.

Može se pripremiti i u umaku od senfa i meda, u pivu s povrćem ili sporo pirjana s kiselim kupusom, a sve varijante koje smo vam predložili stvaraju toplu i opuštenu atmosferu i čine Valentinovo iskrenim i opuštenim, baš onakvim kakvo i treba biti.

Uz dobru hranu, savršeno ide i čaša vina. U aktualnoj ponudi ističu se vino Rose Solemoro po cijeni od 1,99 eura (750 ml), snižen za 29 posto, te Rajnski rizling (3,49 eura/750 ml), snižen za 30 posto. Ljubitelji piva mogu birati između Premium Strong piva 8,4 % (0,85 eura/500 ml) ili Weizen piva (0,69 eura/500 ml), sniženog za 30 posto.

Za slatki završetak večeri, katalog donosi i recept za čokoladni lava kolač za dvoje, jednostavan desert koji uvijek ostavlja dojam. Svi sastojci za pripremu ove nezaboravne slastice, koja kao da je izmišljena za Valentinovo, dostupni su u trgovinama Eurospina, a recept možete pronaći u aktualnom katalogu.

Ista filozofija vrijedi i za poklone. Umjesto skupih darova koji se kupuju iz osjećaja obveze, mali znakovi pažnje često govore puno više.

U Eurospin katalogu pronašli smo praline Jacquot Truffles (2,59 eura), a tu su i neodoljivo slatke Mini čokoladice u prekrasno ilustriranom pakiranju (60 g) po cijeni od 1,59 eura, te Čokoladne praline (100 g) po cijeni od svega 3,99 eura koje dolaze s posebnom porukom za voljenu osobu. Svakako valja spomenuti i klasik s kojim ne možete pogriješiti, Dolciando praline Čokoladno srce Cuori di San Valentino za svega 2,39 eura.

Sitnice koje griju više od velikih planova

Uz ove slatke poklone, novi katalog Eurospin katalog donosi i dobar izbor mirisnih poklona po super povoljnoj cijeni od 3,99 eura. Parfemska voda idealan je poklon za Valentinovo jer spaja pažnju, emociju i praktičnost u jednom, a mi izdvajamo Secret Moon i Pure Charme marke Fior di Magnolia za žene te Silver Waterfall marke Nisshe za muškarce.

Na kraju, baš kao što vidimo i u katalogu Eurospina, ni proslava Valentinova ne mora biti još jedna stavka koja stvara pritisak. Uz malo planiranja i pametan odabir, moguće je obilježiti ga opušteno, u skladu s vlastitim mogućnostima i bez nepotrebnih troškova. Jer pažnja, zajedničko vrijeme i mali znakovi ljubavi često vrijede više od velikih gesta.

Uz proizvode za posebne prilike, aktualni Eurospin katalog donosi i niz svakodnevnih namirnica po super povoljnim cijenama koje se lako uklapaju u tjedni jelovnik. Od osnovnih namirnica za kuhanje, preko mliječnih proizvoda i pekarskih artikala, do gotovih rješenja za dane kada nemamo vremena ili inspiracije, ponuda je osmišljena tako da olakša planiranje bez dodatnog opterećenja za budžet. Upravo takvi proizvodi često čine razliku u svakodnevici jer omogućuju da kupujemo promišljeno, bez odricanja od kvalitete i bez potrebe za kompromisima.

