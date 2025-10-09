Super proizvodi koje svi trebamo za samo 1 euro: Pronašli smo gdje se kupovina ovoga tjedna najviše isplati

Koliko vam se puta dogodilo da odete „samo po kruh i mlijeko“, a na blagajni ispadne kao da ste opskrbili pola susjedstva? Vjerojatno češće nego što biste htjeli priznati.

Iznos na računu raste brže nego što stignete reći „akcija“, a kad sve te male svakodnevne kupovine, koje se sastoje od proizvoda kao što su mlijeko, povrće i voće, deterdžent, tjestenine i slično, zbrojite na kraju mjeseca, shvatite da vam je frižider pun, a novčanik prazan.

I da, svi znamo da štednja zvuči kao pametna ideja... dok ne shvatite da se ne možete odreći hrane, ni sapuna, ni higijenskih potrepština. Ostaje pitanje, mora li baš svaki odlazak u trgovinu biti stresan? Novi katalog trgovačkog lanca Eurospin koji vrijedi od 8. do 14. listopada ponovno nam je potvrdio da zaista ne mora.

Eurospin nas je ovoga tjedna ugodno iznenadio svojim potezom, tako da u svim njihovim trgovinama možete pronaći namirnice kao što su mliječni proizvodi, svježe voće i povrće, delikatese i sirevi, tjestenina i higijenski proizvodi po cijeni od samo 1 euro! Da, dobro ste pročitali.

Super povoljne cijene kvalitetnih delikatesa po mjeri svakog sladokusca

Iz kataloga trgovačkog lanca Eurospin izdvojili smo neke od proizvoda koji su na akciji i sada ih možete kupiti za 1 (slovima: jedan) euro, a zbog kojih je odlazak u shopping stvarno pametna kupnja i predstavlja ozbiljnu uštedu. U ponudi je primjerice Kuhana šunka zlatna po cijeni od 1 eur za 100 grama, a za istu cijenu možete dobiti Land sirni namaz light u pakiranju od 200 grama, snižen za čak 32 posto.

Od mliječnih proizvoda, po cijeni za 1 euro možete pronaći Land sir ricotta od 250 grama, ali i Land kefir 480 grama te Land voćni jogurt jagoda/šumsko voće u pakiranjima od 500 grama, kao i Land obični jogurt od 500 grama.

U ovoj posebnoj ponudi Eurospina koja vrijedi od 8. do 14. listopada, nalaze se proizvodi iz linije Protein+ kao što su Land sir svježi posni skyr protein pakiranju od 300 grama i Land proteinski jogurt vanilija muesli od 175 grama, ali i Dolciando puding desert protein više vrsta od 200 grama.

Čisto, mirisno i povoljno: proizvodi koji olakšavaju svaku rutinu

Od proizvoda koji uvijek moramo imati u smočnici, tu svakako valja izdvojiti niz kvalitetnih proizvoda koje sada možete kupiti za euro, primjerice Tre Mulini tjestenina s jajima/špinatom u pakiranju od 250 grama i ukusna Delizie dal Sole pasirana rajčica u praktičnom pakiranju 3 x po 200 grama.

U ovu super akciju ulazi i Dexal deterdžent za suđe limun pakiranje od 1,5 litre, koji je sada snižen za 37 posto te Dexal sredstvo za čišćenje podova klasik i bijeli u pakiranju od 1,25 litara, također sniženom za 37 posto.

U novom katalogu Eurospina koji vrijedi od 8. do 14. lipnja, pronašli smo još izvrsnih higijenskih potrepština po nevjerojatnoj cijeni od 1 euro, pa odličan ulov je i White and Fresh tekućina za ispiranje usta menta u pakiranju od 500 mililitara, snižen za 31 posto.

Za samo 1 euro možete pronaći Fior di Magnolia dnevne uloške, kao i Fior di Magnolia gelove za tuširanje badem shea /citrus med u pakiranju od 300 ml. Svakako valja izdvojiti i odličnu ponudu šampona za kosu po cijeni od 1 euro brenda Near više vrsta, u pakiranju od 500 ml, a isplati se uzeti i Soft Dream La Delicata toaletni papir mekani, 2 sloja, u pakiranju od 20 rola koji je snižen za 30 posto i stoji svega 3,49 eur.

Ako su vam zalihe delikatesnih proizvoda pri kraju, Eurospin je prava adresa. U trgovinama Eurospin tijekom ovog tjedna možete pronaći i proizvode visoke kvalitete po najnižim cijenama u posljednjih 30 dana, a tu izdvajamo pečenu šunku od pilećih prsa po cijeni od 0,97 eur za 100 grama, a tu je i zimska salama tradicionalna za koju sada treba izdvojiti svega 1,35 eura za 100 grama.

Fantastične cijene premium potrepština za ljubimce, jer oni zaslužuju najbolje

Snižena je i cijena La Bottega del Gusto dimljene pancete u pakiranju od 200 grama koja stoji svega 3,49 eura, dok Meat Apetit mortadelu s maslinama (150 grama) s oznakom Hrvatski Proizvod možete kupiti za samo 1,39 eur.

Za ljubitelje sireva, Eurospin donosi mnogo dobrih vijesti: odlične komade po stvarno povoljnim cijenama. U novom smo katalogu tako pronašli Grana padano 9 mjeseci za svega 1,69 eur za 100 grama te sir Maasdam za nevjerojatnih 0,95 eur za 100 grama.

U katalogu Eurospina primamljivo izgleda i Land Tvrdi sir od kozjeg i kravljeg mlijeka u pakiranju od 400 grama za 6,99 eur, a za super cijenu od svega 1,89 eur za 150 grama možete kupiti Alpenspitz dimljeni sir.

U novom katalogu Eurospina, pronašli smo i izvrsne proizvode za vašeg kućnog ljubimca po cijeni najnižoj u posljednjih 30 dana. Hrana koju će vas ljubimac obožavati, Radames Premium kroketi za pse više vrsta u pakiranju od 5 kg sada je svega 6,49 eura, Radames Premium komadići mesa u umaku za pse u pakiranju od 400 grama možete kupiti za samo 1,29 eura, a Radames upijajuće prostirke za pse i mačke su sada na akciji za 3,29 eur.

U ponudi je i izvrstan izbor proizvoda za mace, primjerice Radames Premium pijesak za mačke crvena glina (8 litara) snižen je za 30 posto i stoji 1,79 eura, a Radames Premium stick za mačke različitih okusa sada je svega 1 euro! Isplati se, zar ne?

Ograničena ŠOK Ponuda koja ponovno obara s nogu i donosi proizvode koje ne smijete propustiti

Od mnoštva proizvoda, i u ovom novom katalogu koji vrijedi od 8. do 14. listopada, Eurospin nas je ponovno iznenadio super proizvodima za dom po povoljnim cijenama u okviru svoje već dobro poznate ŠOK Ponude. Ove zime, grijat će nas super kvalitetni Vicinoate prekrivač 150 X 200 cm koji sada možete kupiti za samo 16,99, dok je Vicinoate prekrivač dimenzija 250 X 200 cm dostupan za svega 24,99 eura, a sinonim pametne kupnje je i Vicinoate set 2 jastuka s jastučnicom od prugastog satena i pamuka za nevjerojatnih 14,99 eura.

Tu su i kućanska pomagala koja su nam uvijek potrebna, primjerice Sistema Casa set od dvije daske za rezanje stoji 7,99 eura, a set od 2 tave Tognama, izrađenih od kovanog aluminija i pogodnih za indukciju stajat će vas tek 19,99 eura. Svakako požurite, količina proizvoda koja dolazi u okviru ŠOK Ponude je ograničena.

Ako poželite malo osvježiti raspored u interijer vašeg doma, u Eurospinu vas, u okviru ŠOK Ponude čeka Vicinoate stolić s policama, izrađen od iverice, dimenzija 60 x 30 x 50 x cm za nevjerojatnih 29,99 eur, a možda će vam se u dnevnu ili spavaću sobu dobro uklopiti praktični Vicinoate tabure spremnik u različitim bojama, kojeg može pronaći za 19,99 eura po komadu za tabure većih dimenzija te od samo 11,99 eura za tabure manjih dimenzija.

Ovdje kupnja nije stres, nego ugodno iznenađenje. Uđete po par osnovnih stvari, a izađete s vrećicama punim otkrića i dojmom da ste pametno potrošili. Jer kao što nam je novi katalog ponovno potvrdio, Eurospin zna spojiti kvalitetu i cijenu bez kompromisa, svaki tjedan.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.