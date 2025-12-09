Što muškarci zaista žele pronaći pod borom? Odgovor je jednostavniji nego što mislite

Svake godine u ovo doba ponavlja se isti scenarij: sjednete, uzmete popis ljudi koje volite i shvatite da ne želite kupiti “nešto”, nego pronaći poklon koji će ih doslovno zagrliti umjesto vas. Nešto što će ih grijati dok je vani minus, nešto što će ih podsjetiti na obitelj, na vaše male rituale i sve one trenutke zbog kojih blagdani imaju smisla. Poklon koji će svaki put kada ga uzmu u ruke vratiti onu poznatu, toplu božićnu atmosferu.

Mali darovi koji stvaraju veliku atmosferu

Zašto je onda to toliko teško? Zato što prava blagdanska kupovina nije potraga za stvarima, nego za osjećajem. Za onim tihim trenucima koji ostanu u sjećanju. Zato biramo poklone koji se nose, vole i postaju dio blagdanske priče: mekane, udobne, jednostavne, a savršene.

Ove godine idemo još jednostavnije. Kao poklon s kojim ne možete pogriješiti, predlažemo nešto iz božićne kolekcije IUMAN, koja ozbiljno olakšava potragu za idealnim darom. Ako vam se ime čini poznato, a opet novo, to nije slučajno.

IUMAN je novi iskorak dobro poznatog Intimissimi Uomo brenda, koji nakon deset godina ulazi u novu fazu. Rebrendiranjem je dobio svježiji, moderniji identitet, a zadržao ono najvažnije: kvalitetu, postojanost i jednostavnost po kojoj je stekao povjerenje kupaca.

Mali vodič s kojim je nemoguće pogriješiti

Podsjetimo, Intimissimi Uomo krenuo je krajem 2014. godine s ponudom donjeg rublja za muškarce, a vrlo brzo je postao logičan izbor svima koji žele kvalitetu bez previše kompliciranja. Danas, s gotovo 500 trgovina i puno širim asortimanom, priča se prirodno razvila pa tako danas nudi široku paletu odjevnih komada, od pidžama i pletiva do kupaćih kostima i kućne odjeće koju muškarci zaista vole nositi.

S novim brendom IUMAN, sve skupa dobiva još malo moderniji zaokret. Ideja je jasna: donje rublje i osnovni komadi ne moraju biti dosadni, niti “ono što se kupi usput” na veliko. Fokus je na udobnosti, dobrim materijalima i krojevima koji nam dobro stoje i koje je užitak nositi.

U toj priči božićna kolekcija IUMAN nameće se kao idealna baza za poklone pa evo malog vodiča za lakše snalaženje:

1. Udobni klasici za hladne dane kod kuće

Za sve koji uživaju u sporijem blagdanskom ritmu: filmovi, čaj, dekica, mir. Mekane pidžame i kućni kompleti idealni su za te trenutke. U kolekciji se ističu printovi koje vole i djeca i odrasli, tako su svoje mjesto ovdje pronašli već tradicionalno omiljeni vojnici-igračke, medvjedići, tartan, vilenjaci i svi oni neizbježni blagdanski motivi.

Foto: IUMAN-Intimissimi Uomo

Tu su i suradnje s Disneyjem i Grinchom koje svake godine naprave svoje: donesu „dad & son“ kombinacije koje su već postale mali obiteljski ritual i garantiraju fotke koje se čuvaju zauvijek.

2. Zabavni i razigrani pokloni (Funny Boxers)

Ako postoji poklon koji uvijek pali, to su razigrane bokserice. IUMAN-ove Funny Boxers imaju 3D detalje, izbočene motive i humor koji ne prelazi u kič. Idealne su za očeve, partnere, braću, odnosno sve koji vole (ili barem tvrde da vole) dobru šalu.

Foto: IUMAN-Intimissimi Uomo

Poklon je mali, ali efekt veliki: izmami osmijeh, unese malo zabave i razbije ozbiljnost blagdanskih darova. Ponekad je baš taj jedan razigrani detalj ono što podigne atmosferu i poklonima doda dozu ljudske topline i humora, onaj trenutak koji se pamti više od samog dara.

3. Pletene veste kao blagdanski klasik koje dobro izgledaju u svakoj prilici

Pletene veste u tamnozelenoj, crvenoj i plavoj boji kod muškaraca su ono što je ženama dobar kaput: komad koji uvijek treba i uvijek se nosi. Savršene su za obiteljske ručkove, adventska druženja i sve dane kada slojevito odijevanje spašava stvar.

Foto: IUMAN-Intimissimi Uomo

Ovdje je naglasak na kvaliteti, toplini i nosivosti. To su veste koje prežive i nakon 1. siječnja, što ih čini jednim od najpraktičnijih blagdanskih poklona. Ovi pleteni puloveri su prekrasan poklon koji izgleda dobro, grije još bolje i bez puno razmišljanja postaje dio svakodnevnih zimskih kombinacija.

Ključ je u poklonima koji su dovoljno praktični za svaki dan, dovoljno posebni za ispod bora i dovoljno topli da prizovu pravi blagdanski ugođaj. Sve to možete pronaći u IUMAN božićnoj kolekciji, dostupnoj u Zagrebu, u poslovnicama koje se nalaze u shopping centru Arena Centar i na adresi Mesnička 2. Savršen poklon ne mora biti velik. Samo mora biti onaj koji se nosi, voli i pamti.

