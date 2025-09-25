Novi Telemachov mobitel gotovo je rasprodan: Testirali smo ga da provjerimo je li sve na njemu zbilja tako sjajno

Vid Redža , mladi vizualni umjetnik iuzeo je u ruke novi Telemachov 5G Pro 2 i testirao ga kako samo pravi kreativac zna: brutalno iskreno.

Već u startu, Vid u svojoj recenziji objašnjava kako vidi da je kamera stvarno dobra. Čak i u slabijem svjetlu. HDR radi posao, fokus brzo hvata, a za storyje ne trebaš dodatnu obradu. Sve je već tu!

Telemachov 5G Pro 2 osim sjajne kamere i 'seksi' izgleda, ima još jedan jako kul feature, live prijevod – za sve koji putuju ili bingeaju strane serije bez titlova, ovo je game changer.

Kvaliteta puno veća od cijene

A tu je i Gemini AI asistent koji stvarno radi – nije samo buzzword. Dakle, za prilično povoljnu cijenu, dobivate uređaj kojm baterija traje, fotke su sjajne, a ima i 5G. Ako tražiš uređaj za everyday život, rad, snimanje i malo show-offa – ovo ti je to!

Ako ga kupujete uz Unlimited pretplatu na 24 mjeseca, mjesečna cijena mu je samo 4,90 eura. To su samo dvije kave...

Suludo jeftino, zar ne?

No, to nije jedini razlog zašto je ovaj model gotovo rasprodan na Telemachovom webshopu, a ako pogledate Vidovu stručnu recenziju, bit će vam posve jasno i zašto...

