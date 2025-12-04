Net.hr vodi te na meet & greet popularnog benda! Budite brzi, druženje u Zagrebu je već sutra!

FREEMAIL
PRILIKA KOJA SE NE PROPUŠTA /

Net.hr vodi te na meet &amp; greet popularnog benda! Budite brzi, druženje u Zagrebu je već sutra!
Foto: Promo

Dijelimo 2× Meet & Greet + ulaznicu za koncert, a najvažniji detalj glasi: druženje s bendom održava se već sutra!

4.12.2025.
16:50
Native
Promo

Regionalni pop-rock fenomen Joker Out, bend koji je osvojio publiku eksplozivnom energijom, zaraznim refrenima i mladenačkom drskošću, stiže u Zagreb 13. prosinca, a Net.hr vodi dvoje sretnika na koncert i ekskluzivno druženje s bendom u Zagrebu već SUTRA!

U potpunoj ekstazi dijelimo 2× Meet & Greet + ulaznicu za koncert, a najvažniji detalj glasi: druženje s bendom održava se već sutra. 

Ako želite biti dio ove posebne priče, reagirajte brzo, na našim društvenim mrežama sudjelujte u kreativnom natječaju, napišite  koja vam je najdraža pjesma i zašto, a najluđe odgovore nagrađujemo ovim paketom.

Nakon što odaberemo sretne fanove, točno vrijeme i adresu druženja javit ćemo im direktno, putem privatne poruke!

Malo o Joker Outu

Joker Out posljednjih godina ruši rekorde u regiji i Europi: njihovi nastupi miješaju indie, rock i pop senzibilitet, a publiku osvajaju autentičnom energijom i direktnim odnosom s fanovima. Nakon rasprodanih koncerata u nizu gradova, zagrebački nastup bit će prilika da uživo čujete hitove koji su ih lansirali među najtraženije mlade bendove današnjice!

Stoga, požurite na Facebook Net.hr-a, ostavljajte svoje odgovore i drižite fige! 

