Može li kolagen pomoći kod stresa, gubitka energije, imuniteta i usporenog metabolizma? Isprobali smo tekući Sagas

Priznajem, dugo sam bila skeptična prema dodacima prehrani. Kolagen mi je zvučao kao još jedan “beauty buzzword” koji obećava čuda, a donosi – skupi placebo. No onda sam, uz sve veći umor, kožu bez sjaja i nokte koji pucaju na prvi kontakt s tipkovnicom, odlučila stati i probati. Ako već brinem izvana, zašto ne bih probala i iznutra?

Upravo zato sam s kolegicama odlučila testirati posebnu Sagas kolekciju – četiri različita kolagenska napitka, svaki sa svojim fokusom. A kako je prošlo? U nastavku sve – iskreno, bez filtera.

Naime, SAGAS koristi snagu visokoučinkovitih aktivnih sastojaka čija sinergija pruža specifične prednosti, a temelji se na znanstvenim istraživanjima i inovacijama. Koristeći najnovije znanstvene spoznaje, Sagas tim stručnjaka pažljivo odabire dokazano učinkovite djelatne tvari kako bi svaki proizvod zadovoljio vaše specifične zdravstvene potrebe i ciljeve i upravo zbog toga smo prema svojim potrebama podijelile četiri vrste Sagas proizvoda.

RC21 Collagen – za kožu, kosu i nokte

Iris (27), sponsorship sales manager: "Nisam očekivala čuda, ali me ovaj kolagen stvarno iznenadio. Definitivno bih ga preporučila svima koji traže nešto prirodnije za borbu sa slabim noktima i kosom – a usput žele učiniti nešto dobro i za svoju kožu. Što se tiče okusa, ugodno iznenađenje – lagan, blago citrusan i nije umjetan, što mi je uvijek važno kod dodataka prehrani. Pila sam ga ujutro, kao dio rutine uz doručak, i brzo mi je postao mala svakodnevna navika. RC21 Collagen pila sam svako jutro i već nakon dva tjedna osjetila da mi nokti više ne pucaju, a koža mi je dobila onaj zdravi sjaj. Najviše mi se sviđa što je lako za konzumaciju i ima super okus."

RC21 Beauty – za stres i balans

Dora (23), lifestyle novinarka: "

Potaknuta traženjem prirodnog dodatka prehrani koji će mi pomoći kod svakodnevnog stresa i umora te pružiti više energije, odlučila sam isprobati Sagas Rc 19 Collagen Stress Reliever. Pila sam ga ujutro, kako je preporučeno, a već nakon prve konzumacije osjećala sam blago poboljšanje u fokusu i energiji tijekom dana. Bočica od 50 ml sadrži prirodne ekstrakte poput rodiole, zelenog čaja i ribljeg kolagena, što mi se sviđa jer osim lijepe i zategnute kože donosi i mentalni fokus. Blago kiselkasti okus trešnje nije preintenzivan, a oblik i veličina bočice u kojoj dolazi čini ga idealnim suputnikom u mojoj torbici. Ovaj proizvod mi je postao doslovno mali ritual mira. Dan mi počinje s gužvom i mailovima, ali kad znam da sam barem nešto napravila za sebe – lakše mi je. Mislim da mi je pomogao da smirim um i balansiram dan."

RC21 Active – za energiju i fokus

Ira (42), digital native manager: "Osim što konstantno izgledam umorno bez obzira na to koliko sam odmorna i naspavana, primijetila sam da se ovog proljeća osjećam umorno. Svake godine dosad, dolazak novog proljeća ispunio bi me novom energijom i dobrim raspoloženjem. Međutim, jedino čemu ove godine svjedočim je produženi slučaj proljetnog umora koji nikako da prođe. Stoga sam RC21 Active uzimala oko podneva, kad mi najčešće padne koncentracija. Osjetila sam razliku u fokusu – manje mi je trebalo da se ufuram u zadatke, a i manje sam posezala za kavom, ako mene pitate to je 'win-win' situacija."

CitriSlim – za metabolizam i osjećaj lakoće

Tamara (37), digital creative manager: "Isprobala sam CitriSlim jer sam gospođa u godina pa mi se metabolizam zna usporiti kad sam pod stresom. U proteklih godinu dana dobila sam nekoliko kilograma viška iako sam vrlo aktivna te redovito vježbam. Kako bih pokrenula svoj metabolizam, koji je sad već u 38. godini, odlučila sam se isprobati CitriSlim. Ovaj kolagen ubrzava metabolizam kako bi tijelo učinkovitije trošilo energiju i masti. s obzirom da mi je koža suha, a k tome imam i dermatitis koji mi izaziva pakao u ovom doba godine, kolagen koji je u CitriSlimu odlično je ugasio žeđ moje suhe kože.Nakon mjesec dana osjećala sam se laganije i nisam imala onaj osjećaj 'težine' nakon obroka. Plus, okus je stvarno dobar, a aftertaste kao da sam pojela lizalicu, a ne neki suplement prehrani."

Što smo otkrili?

Svaki proizvod ima svoj fokus, a zajedno čine moćan tim za tijelo i um. Bilo da ti treba pomoć za kožu, smirenost, energiju ili metabolizam – u Sagas kolekciji ćeš naći rješenje koje se lako uklapa u dnevnu rutinu. Bez kompliciranja, bez skrivanja, s pametno odabranim sastojcima i modernim pristupom njezi iznutra.

Sagas formulacije osmišljene su od strane zdravstvenih djelatnika, a primarni cilj je postići maksimalnu moguću učinkovitost, svestranost, čistoću, nježnost, ravnotežu i, iznad svega, sigurnost. Učinkovitost Sagas proizvoda očituje se u znanstveno potkrijepljenim formulama, optimalno doziranim sastojcima te izborom djelatnih tvari koje omogućuju bolju apsorpciju i brže djelovanje. Sagas proizvodi iznimnog su sastava, znanstveno dokazane učinkovitosti i kvalitete provjerene od strane nezavisnih akreditiranih laboratorija.

Sagas kolagen proizvodi dizajnirani su kako bi podržali elastičnost kože, smanjili pojavu bora i poboljšali ukupni tonus vaše kože. Njihove formulacije temelje se na znanstveno dokazanim sastojcima koji hrane vašu kožu iznutra, omogućujući vidljive rezultate izvana. Sinergijska kombinacija sadrži dodatne hranjive tvari poput hijaluronske kiseline, MSM, koenzima Q10, cinka, selena i vitamina C. Vitamin C pridonosi normalnom stvaranju kolagena, cink doprinosi održavanju normalne kože, kose i noktiju, dok selen pridonosi održavanju zdrave kose.

P.S. Za više informacija o svakom proizvodu, sastojcima i načinima upotrebe, posjeti sagashealth.com

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Sagasom.