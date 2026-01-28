Kupovina bez stresa: kako imati osnovne namirnice uvijek kod kuće (ali po super povoljnoj cijeni)

Nakon prosinca, koji je prošao u znaku blagdana, češćih kupnji i većih troškova, siječanj je idealno vrijeme za racionalizaciju kućnog budžeta. Jedan od načina za to je kupovina velikih pakiranja osnovnih namirnica, koja omogućuje značajne uštede, bolju kontrolu troškova i jednostavnije planiranje tjednog jelovnika. Uz pametan odabir namirnica, moguće je istovremeno smanjiti troškove, ali i dalje kupovati kvalitetne prehrambene proizvode i ostale kućne potrepštine s kojima ćemo biti zadovoljni.

Novi katalog Eurospina, koji vrijedi od 28. siječnja do 3. veljače, donosi niz atraktivnih ponuda velikih pakiranja namirnica koje olakšavaju planiranje obroka i čuvaju kućni budžet. Od praktičnih proizvoda za brze obroke, preko svježeg mesa, voća, povrća i slatkiša pa sve do higijenskih potrepština, aktualna ponuda pokazuje zašto se isplati razmišljati unaprijed i kupovati pametno.

Brzi i praktični obroci za svaki dan

Jedan od proizvoda koji se savršeno uklapa u ovu filozofiju je šareni grah robne marke Delizie dal Sole, dostupan u praktičnom pakiranju od šest konzervi po 400 grama, po cijeni od 2,99 eura. Grah je tipičan primjer namirnice koja spašava dane kada nemamo vremena, ali želimo konkretan obrok, bilo da završava u salati, zapečen u pećnici, s kobasicom ili u tortilji sa sirom.

Uz jela od graha savršeno se slaže čaša dobro ohlađenog piva, a u aktualnoj ponudi ističe se lager Best Brau u pakiranju od 8 × 500 ml, dostupan po cijeni od 5,20 eura.

Među praktičnim rješenjima za brze obroke ističe se i Tre Mulini mini pizza margherita u pakiranju od 12 komada po cijeni od 5,99 eura, dok će ljubitelje delikatesa razveseliti i bogata ponuda sireva, kao što je mozzarela Julienne po cijeni od 3,79 eura i brie sir u pakiranjima od 500 g robne marke Land.

Foto: Shutterstock

Za brze, ali nutritivno bogate obroke, odličan je izbor i žutoperajna tuna u maslinovom ulju robne marke Ondina, u pakiranju od 12 × 80 g. Ovo pakiranje trenutno je sniženo 33 posto i dostupno po cijeni od 7,99 eura. Tuna je idealna baza za razne salate, paštete, tost-sendviče ili lagane obroke uz dodatak svježeg povrća.

Osnovne namirnice koje je uvijek dobro imati kod kuće

Među proizvodima koji se redovito koriste u kuhinji, u Eurospin katalogu koji vrijedi od 28. siječnja do 3. veljače izdvajamo žuti luk u pakiranju od 5 kg, po cijeni od svega 1,79 eura.

Od povrća u velikim pakiranjima, dostupna je i Domaća cikla salata s certifikatom Hrvatski proizvod proizvođača Obrt Kisko, u pakiranju od 820 g po cijeni od 1,99 eura, kao i Grand Mista, mješavina svježih lisnatih salata u pakiranju od 350 g, koja je trenutno snižena 30 posto i dostupna po cijeni od 1,39 eura.

Foto: Shutterstock

Aktualna ponuda Eurospina iz novog kataloga donosi i odličan izbor svježeg mesa po povoljnim cijenama. Kupovina većih pakiranja mesa omogućuje dodatnu uštedu, a višak se lako može zamrznuti i koristiti prema potrebi.

Izdvajamo svinjski but bez kosti po cijeni od 3,29 eura po kilogramu, idealan za obiteljske, nedjeljne ručkove. Riječ je o iznimno svestranom komadu mesa koji se može pripremati na različite načine, od klasičnih jela poput svinjskog buta s kiselim kupusom, do varijanti u BBQ umaku, pripreme na naglo s povrćem u woku ili pečenog buta s krumpirom iz pećnice.

Na odličnim popustima su i pečenice, trenutno snižene 42 posto, dostupne po cijeni od 3,99 eura po kilogramu, kao i svinjski vrat s kosti, snižen 41 posto, po cijeni od 3,49 eura po kilogramu. U ponudi je i roštilj klasik, veliko obiteljsko pakiranje ćevapčića po cijeni od 5,79 eura po kilogramu.

Namirnice za kuhanje i planiranje obroka

Među velikim pakiranjima koja se uvijek isplati imati kod kuće, u ponudi su i namaz od bakalara marke Athena u staklenci od 600 g, po cijeni od 6,49 eura, s oznakom Hrvatski proizvod, zatim Land vrhnje za kuhanje u pakiranju od 3 × 200 ml po cijeni od 1,89 eura, kao i Land mlijeko s 1,5 posto mliječne masti u pakiranju od 6 × 1 litre, po cijeni od 3,30 eura.

Siječanj je idealno vrijeme za opskrbu tjesteninom, a velika pakiranja brenda Tre Mulini trenutno su dostupna po iznimno povoljnim cijenama. Mezze penne rigate i spaghetti, oba u pakiranju od 1,5 kg, mogu se kupiti po cijeni od svega 1,59 eura.

Za slatki međuobrok ističe se Dolcinado mliječni desert kakao/med, u pakiranju od 10 komada, po cijeni od 2,29 eura. Ljubitelji slatkog u novom katalogu mogu pronaći i Dolcinado namaz od lješnjaka, kao i varijantu s lješnjakom i mliječnom kremom, oba u pakiranju od 1 kg, po cijeni od 3,99 eura. Ovi namazi idealni su za palačinke, peciva, pripremu kolača ili kao dodatak voćnim salatama. Za one koji vole imati zalihu slatkiša, dostupne su i Dolcinado čokoladne praline u pakiranju od 1 kg po cijeni od 7,99 eura, kao i Dolcinado voćni žele bomboni u pakiranju od 1 kg po cijeni od 4,49 eura.

Ponuda koja se prilagođava različitim životnim stilovima

Osim prehrambenih proizvoda, u ponudi su i velika pakiranja higijenskih i sredstava za čišćenje. Među njima se ističu toaletni papir Soft Dream La Lunghissima u pakiranju od 12 rola po cijeni od 6,99 eura, Dexal deterdžent za bijelo rublje u pakiranju od 5 litara po cijeni od 4,99 eura, te Dexal deterdžent za pranje suđa s mirisom limuna u pakiranju od 3 litre, snižen na 1,99 eura.

Foto: Shutterstock

U novom Eurospinovom katalogu, koji vrijedi od 28. siječnja do 3. veljače, pronaći ćete još mnoštvo raznovrsnih i kvalitetnih proizvoda, od svježeg voća i povrća, svježeg mesa, ribe i morskih plodova, do delikatesa i pekarskih proizvoda, a sve po cijenama koje se zaista isplate.

Ovdje možete pronaći i izvrstan izbor proizvoda robne marke Amo Essere Bio, iz ekološkog uzgoja, namijenjenih potrošačima kojima je stalo do očuvanja prirodnih resursa, bioraznolikosti i pridržavanja održivih ekoloških praksi. Valja spomenuti i robnu marku Amo Essere Veg, posebnu liniju proizvoda namijenjenih potrošačima koji se iz etičkih i zdravstvenih razloga odlučuju za vegetarijansku prehranu, a koja se sastoji od gotovih, svježih i smrznutih jela. U katalogu možete pronaći i odličan izbor proizvoda iz linije Amo Essere bez glutena, kao i proizvode Amo Essere Senza Lattosio, odnosno proizvode bez laktoze, namijenjene osobama oboljelima od celijakije.

Pametna kupovina za manji stres i veću uštedu

Drugim riječima, trgovački lanac Eurospin svojim kvalitetnim proizvodima pokriva različite potrebe kupaca, ali pritom vodi računa i o kućnom budžetu, što potvrđuje i novi katalog u kojem je naglasak stavljen na velika pakiranja. Osim što kupovina velikih pakiranja omogućuje nižu cijenu po kilogramu ili litri proizvoda i dugoročno manji trošak, ona donosi i veću kontrolu nad kućnim budžetom jer unaprijed znamo koliko i za što trošimo.

Foto: Shutterstock

Kupovina velikih pakiranja omogućuje nižu cijenu po kilogramu ili litri, dugoročnu uštedu i bolju kontrolu kućnog budžeta. Uz to, rjeđi odlasci u trgovinu znače i manju izloženost impulzivnim kupnjama koje često nepotrebno povećavaju ukupne troškove.

Planiranjem obroka unaprijed, primjerice zamrzavanjem mesa i organiziranjem tjednog jelovnika, pojednostavljuje se svakodnevica, olakšava balansirana prehrana i smanjuje stres uzrokovan vječnim pitanjem: što kuhati sutra?

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.