Iliza Shlesinger stiže u Zagreb: žena koja se usudi biti sve ono što i mi jesmo (samo puno duhovitije)

Ako ste ikada bingeali Netflix stand-up u tri ujutro, s čašom vina u ruci i tiho klimajući glavom jer „da, ovo sam ja“ – onda ste sigurno naletjele na Ilizu Shlesinger. Možda čak i prije nego što ste znale da vam treba.

Jer Iliza nije samo komičarka – ona je fantastična, pomalo nadrealna kombinacija samopouzdanja, iskrenosti i onog finog milenijalskog cinizma koji ne ostavlja gorak okus, nego vas nasmije toliko da poželite da vam je najbolja frendica.

Elder Millennial moment

Foto: Promo

Domaća publika dobro je pamti još od Netflix specijala Elder Millennial, kada smo prvi put čuli onu rečenicu o tome kako „tridesete nisu kraj, nego tek početak“. I tada je postalo jasno – evo žene koja zna što znači biti milenijalka: od ljubavnih promašaja do pokušaja balansiranja karijere, prijateljstava i onog famoznog self-carea koji nikako da nam uspije.

Nakon toga uslijedili su Unveiled, Hot Forever i sada – potpuno svježi A Different Animal, snimljen za Amazon Prime. Tu je Iliza još hrabrija – otvara teme majčinstva, feminizma i digitalnog kaosa s istom onom energijom s kojom mi ulazimo u inbox nakon godišnjeg. Brutalno iskreno, ali i urnebesno zabavno.

Zašto baš ona?

Svaka milenijalka koja imalo drži do svog intelekta u Ilizi pronalazi vlastiti odraz:

Ona je ona frendica koja će ti reći da nisi luda što se pitaš je li tvoj pas tvoj životni partner. Ona je ona glasna cura na kavi koja zna sve reference od Sex and the City do TikToka i poveže ih u rečenici od pet sekundi. Ona je ta koja nas podsjeća da je ranjivost nova snaga, i da se o postporođajnoj depresiji može pričati i kroz punchline.

Stand-up kao luksuz iskrenosti

Foto: Promo

Iliza je izgradila karijeru na onome što mnogi skrivaju – slabostima, nesigurnostima i čudnim unutarnjim monolozima. Na Netflixu je gledamo već godinama, ali sada napokon dolazi pred nas, uživo.

11. rujna u zagrebačkom Lisinskom – gdje ćemo napokon imati priliku smijati se dok ona, s nevjerojatnom lakoćom, pretvara naše kolektivne traume u komediju.

VIP Goblinsko iskustvo

Za prave obožavateljice, postojala je i mogućnost da postanu Very Important Party Goblins – VIPG, s najboljim mjestima i Ilizinim potpisom. Ta je priča, naravno, već rasprodana. Ali stand-up je kolektivna eksplozija smijeha, trenutak u kojem cijela dvorana diše isto.

Posljednje ulaznice

Foto: Promo

Ako još niste ulovile kartu – sad je trenutak. Jer ovo nije samo još jedan nastup. Ovo je prilika da stanete rame uz rame s tisućama žena (i par muškaraca koji se dovoljno vole da dođu) i kažete: da, ovo je i moj život.

Ulaznice za Ilizu u Lisinskom 11.9.2025. ulovite na webu Jer Iliza nam dokazuje da je smijeh najinteligentniji oblik luksuza koji si, osim avokada, trenutačno možemo priuštiti.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom.